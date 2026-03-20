Ce nouveau beigne signature sera offert dès lundi dans les restaurants Tim Hortons partout au Canada. Il s'agit d'un beigne glacé beurre et érable conçu par l'équipe de l'innovation de Tim et Ryan. Cette pâtisserie moelleuse est recouverte d'un délicieux nouveau glaçage et nappée d'un sirop à l'érable appliqué à la main.





Tim et Ryan se sont également associés à la Fondation SickKids et aux Camps de la Fondation Tim Hortons (Camps Tim) pour créer une gamme de t-shirts qui serviront à amasser des fonds au profit de ces deux organismes. Les invités pourront choisir parmi quatre modèles de t-shirts, dont les motifs ont tous été créés par des enfants ayant reçu des soins à l'Hôpital pour enfants malades (SickKids) ou participé aux Camps Tim.

TORONTO, le 20 mars 2026 /CNW/ - Tout a commencé quand nous cassions des œufs ensemble. Maintenant, c'est le temps de décorer des beignes.

Tim Hortons et Ryan Reynolds collaborent de nouveau : ils lancent cette fois-ci le beigne signature de Ryan Reynolds.

Tim Hortons entame un deuxième partenariat avec Ryan Reynolds en lançant le beigne signature de Ryan Reynolds (Groupe CNW/Tim Hortons) Tim Hortons entame un deuxième partenariat avec Ryan Reynolds en lançant le beigne signature de Ryan Reynolds (Groupe CNW/Tim Hortons) Tim Hortons entame un deuxième partenariat avec Ryan Reynolds en lançant le beigne signature de Ryan Reynolds (Groupe CNW/Tim Hortons)

Après la boîte-délice aux œufs brouillés de Ryan, qui a connu un fort succès, le beigne signature de Ryan Reynolds est la toute nouvelle création à découvrir chez Tim. Ce beigne moelleux est recouvert d'un riche glaçage au beurre et à l'érable, et décoré à la main d'un sirop à l'érable pour la finition.

« Après le succès fou de nos œufs brouillés, Tim m'a demandé ce qu'on faisait ensuite. J'ai lancé pas mal d'idées… disons que le saumon revenait souvent, mais ça n'a pas vraiment mordu de leur côté. On s'est donc entendus sur un beigne glacé beurre et érable. Honnêtement, c'est ridiculement bon, et j'ai hâte que les Canadiens y goûtent. Si ça prend à l'hameçon, sortez les filets… le saumon s'en vient! », a déclaré Ryan.

Le beigne signature de Ryan Reynolds fait l'objet d'une nouvelle promotion d'avant-goût et d'une prochaine publicité télévisée qui nous projettent 70 ans dans le futur, où Ryan est toujours célébré pour avoir inventé l'emblématique beigne glacé beurre et érable avec Tim.

« Après le succès retentissant des boîtes-délices aux œufs brouillés, lancées en collaboration avec Ryan, nous voulions offrir à nos invités une expérience similaire en créant de toutes pièces une gâterie unique à Tim : le beigne signature de Ryan Reynolds », a déclaré Hope Bagozzi, cheffe du marketing chez Tim Hortons.

« Nous avons élaboré une nouvelle recette pour ce beigne glacé beurre et érable, qui est moelleux et incroyablement délicieux. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons également conçu un nouveau glaçage et un sirop décoratif à l'érable canadien. Le beigne signature de Ryan Reynolds se distingue par sa saveur résolument canadienne - Ryan l'adore, nous aussi, et les invités en raffoleront. »

De plus, Tim Hortons et Ryan soutiennent deux organismes qui viennent en aide à la jeunesse canadienne. En partenariat avec la Fondation SickKids et les Camps de la Fondation Tim Hortons (Camps Tim), Tim lance en édition limitée une collection de t-shirts qui serviront à amasser des fonds au profit de ces deux organismes. Leurs motifs ont été créés par des enfants ayant eux-mêmes reçu des soins à l'Hôpital pour enfants malades (SickKids) ou participé aux Camps Tim. Quatre t-shirts différents sont offerts : un seul est vendu dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada, mais tous les modèles sont disponibles au boutiquetim.ca. Les recettes soutiendront les deux organismes dans leurs efforts pour aider les jeunes à se bâtir un avenir meilleur.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.



À PROPOS DE LA FONDATION SICKKIDS

La Fondation SickKids collecte des fonds au nom de l'Hôpital pour enfants malades (SickKids) et a récolté plus de 3 milliards de dollars depuis 1972. Grâce à la générosité de la communauté, elle est le plus important bailleur de fonds caritatif dans le domaine des soins de santé, de la recherche et de l'éducation pour les enfants au Canada. Cette incroyable philanthropie a contribué à faire progresser la santé pédiatrique et a permis à SickKids d'être classé par Newsweek comme le meilleur hôpital pédiatrique spécialisé au monde. La santé de précision pour chaque enfant, c'est l'avenir. Chez SickKids, c'est déjà une réalité. Rejoignez-nous sur HealtheFuture.ca.

À PROPOS DES CAMPS DE LA FONDATION TIM HORTONS®

Organisme caritatif à but non lucratif, Les Camps de la Fondation Tim Hortons® ont été fondés en 1974 par Ron Joyce en hommage à son défunt ami, Tim Horton. Depuis plus de 50 ans, les Camps Tim sont à l'avant-garde des programmes de développement de la jeunesse, aidant les jeunes issus de communautés défavorisées à acquérir les compétences et la confiance dont ils ont besoin pour se construire un avenir meilleur. Grâce à des expériences en camp et en classe, les jeunes développent leur résilience, leur leadership et leur sens des responsabilités, ce qui leur permet de s'épanouir à l'école, au travail et dans la vie. Depuis leur création, les Camps Tim ont offert à près de 350 000 jeunes de partout en Amérique du Nord la chance de vivre des expériences qui ont changé leur vie, sans aucun frais pour eux ni pour leurs familles. Tout cela a été rendu possible grâce à la générosité des propriétaires de restaurants Tim Hortons, des clients, des entreprises commanditaires, des donateurs et des partenaires communautaires.

SOURCE Tim Hortons

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