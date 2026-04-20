À compter du 27 avril, la totalité des recettes des ventes de Biscuits sourire sera versée à près de 700 organismes caritatifs et groupes communautaires au Canada, sélectionnés par les propriétaires de restaurant Tim Hortons locaux.

L'an dernier, la campagne a permis de recueillir 22,6 millions de dollars grâce à la générosité des invités de TimMD. Depuis la première campagne du Biscuit sourire en 1996, plus de 151 millions de dollars ont été recueillis au Canada et aux États-Unis.

TORONTO, le 20 avril 2026 /CNW/ - De retour le 27 avril, l'emblématique campagne du Biscuit sourire de Tim Hortons célèbre son 30e anniversaire, avec plus de 151 millions de dollars recueillis depuis 1996. Dans le cadre de cette campagne, la totalité des recettes est versée à plus de 700 organismes caritatifs et communautaires au Canada, choisit par les propriétaires de restaurant Tim Hortons.

Le Biscuit sourireMC fête ses 30 ans! La semaine du Biscuit sourire est de retour le 27 avril chez Tim Hortons®, et 100 % des recettes vont à des organismes caritatifs et communautaires (Groupe CNW/Tim Hortons)

« La campagne annuelle du Biscuit sourire est un puissant rappel de ce que signifie véritablement la communauté. Ces 30 dernières années, les propriétaires de restaurant Tim Hortons, leurs employés et leurs invités se sont réunis pour créer un impact réel dans leur quartier », a déclaré le président de Tim Hortons, Axel Schwan. « Avec près de 700 organismes caritatifs et communautaires locaux soutenus cette année, la portée de cette campagne n'a jamais été aussi grande. Nous encourageons tout le monde à visiter son Tim Hortons local et à se joindre à nous pour changer les choses. »

Les Biscuits sourire décorés à la main de Tim Hortons sont de délicieux biscuits aux brisures de chocolat recouverts de fondant rose et bleu représentant un sourire.

Pour appuyer la campagne de cette année, les invités peuvent se rendre au restaurant Tim Hortons de leur localité ou passer une commande de livraison sur l'appli Tim. Pour commander à l'avance une grande quantité de Biscuits sourire, vous pouvez remplir un formulaire de commande dans un restaurant Tim.

Une adorable peluche réversible quatre-en-un du Biscuit sourire est également disponible cette année. Toutes les recettes nettes des ventes de peluches vont à des organismes caritatifs et communautaires locaux.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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