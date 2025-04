TORONTO, le 1er avril 2025 /CNW/ - Tim Hortons réinvente certaines des saveurs les plus emblématiques et les plus aimées du Canada, sous forme de beignes. Voici le tout nouveau beignes aux saveurs d'ici, offert dans les restaurants participants partout au Canada*!

« Des invités nous ont dit qu'ils aimeraient pouvoir commander un beigne salé, qui combinerait l'une de nos saveurs de beigne emblématiques et un petit goût parfait pour satisfaire leurs envies de salé », explique le chef Tallis Voakes, directeur de l'innovation culinaire chez Tim Hortons.

Tim Hortons dévoile une incroyable nouvelle gamme de beignes à l’honneur des saveurs les plus emblématiques du Canada (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nous nous sommes dit : "quoi de mieux, pour concrétiser cette idée, que de s'inspirer des saveurs parmi les plus emblématiques du Canada : la guédille au homard avec du homard frais du Canada atlantique, les chips au ketchup, et bien sûr, la poutine." Il y en a vraiment a pour tous les goûts dans notre beignes aux saveurs d'ici, et nous avons très hâte que nos invités y goûtent! »

Jetons un œil aux produits offerts :





Éclair au homard des Îles : Un classique de la côte Est revisité, notre éclair au homard des Îles est fait avec un beigne à la levure légèrement grillé et badigeonné de beurre noisette, rempli de morceaux de homard frais du Canada atlantique, le tout recouvert de crème sure au citron et de ciboulette. Servi chaud.





atlantique, le tout recouvert de crème sure au citron et de ciboulette. Servi chaud. Roussette aux chips au ketchup : Notre roussette classique, recouverte d'un glaçage sucré et d'un assaisonnement aux chips au ketchup, pour une combinaison de saveurs audacieuse.





Beigne à la poutine : Existe-t-il un plat plus typiquement canadien que la poutine? Notre beigne à la levure, trempé dans un fondant de sauce brune, puis garni de frites dorées et croustillantes et de fromage en grains canadien.



* Ces saveurs emblématiques ne seront pas réellement offertes, mais elles sont 100 % canadiennes dans notre cœur… et 100 % fausses. Nous sommes désolés (ou pas) de vous avoir fait saliver. Joyeux poisson d'avril de vos amis de chez Tim!

