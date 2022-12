Nous avons analysé les chiffres de 2022 pour connaître la ville où les ventes par personne étaient les plus élevées pour certains produits populaires. Pour notre emblématique café de mélange original, il s'agissait de Miramichi (N.-B.).

TORONTO, le 29 déc. 2022 /CNW/ - Des millions de Canadiens à travers le pays visitent nos restaurants au quotidien, que ce soit pour déjeuner et boire leur café matinal, prendre un succulent dîner ou souper sur le pouce, ou se régaler de l'une de nos pâtisseries.

Chaque invité a son coup de cœur chez Tim, mais il s'avère que certaines villes canadiennes se distinguent également par leurs préférences.

Nous avons analysé les chiffres de 2022 pour connaître la ville où les ventes par personne étaient les plus élevées pour certains produits populaires.

Quelle ville remporte la palme 2022 du plus grand nombre de cafés de mélange original vendus par habitant? Cet honneur revient à la ville côtière de Miramichi, en Nouvelle-Écosse!

Voici un aperçu d'autres villes canadiennes qui figurent sur la liste pour leur amour de certains produits Tim.

Wrap-matin du travailleur - Port Hope, Ontario

Wrap-délice - Niagara-on-the-Lake, Ontario

Thé infusé - Cap-Breton, Nouvelle-Écosse

TimGlacé mc - Charlottetown , Île-du-Prince-Édouard

- , Île-du-Prince-Édouard Dose d'espresso - Windsor, Ontario

Latte - Dorval , Québec

, Québec Americano - Langford, Colombie-Britannique

Thé latte - Prince George , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique RafraîchiTimmc - Timmins, Ontario

Nous avons également découvert d'autres faits amusants sur les interactions de nos invités canadiens avec la marque, en 2022* :

En ce qui concerne nos produits d'épicerie, nous avons constaté que les soupes en boîte de Tim Hortons ont été les plus populaires à Calgary (Alb.).

(Alb.). Nos invités à Winnipeg (Man.) ont acheté le plus grand nombre de tasses des Fêtes Tim Hortons, que ce soit pour les offrir en cadeau ou pour les ajouter à leur collection Tim.

(Man.) ont acheté le plus grand nombre de tasses des Fêtes Tim Hortons, que ce soit pour les offrir en cadeau ou pour les ajouter à leur collection Tim. Nos invités à Mississauga ont utilisé le plus souvent la nouvelle fonction Numérisez et payez sur l'appli Tim Hortons.

* Les chiffres par habitant n'ont pas été calculés pour les soupes en boîte, les tasses des Fêtes et la fonction Numérisez et payez de Tim Hortons.







