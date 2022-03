Tim Hortons dévoile les capitales de Déroule pour gagner au Canada – Sydney, en Nouvelle-Écosse, est la ville où les invités ont gagné le plus grand nombre de cafés et de beignes gratuits par habitant au printemps dernier!

Déroule pour gagner est de retour DÈS AUJOURD'HUI, jusqu'au 3 avril! Avec plus de 100 millions de dollars en prix à gagner et des prix à révéler en prime avec les commandes mobiles, les invités gagnent un prix chaque fois!





Aujourd'hui, pour souligner le lancement de Déroule pour gagner, nous avons consulté les statistiques de l'édition du printemps dernier afin d'en savoir plus sur la participation des Canadiens à ce concours emblématique. Nous remarquons que les invités de Sydney , en Nouvelle-Écosse, sont ceux qui ont le plus participé à Déroule pour gagner au Canada . Ils ont obtenu tellement de prix à révéler que ce sont eux qui ont gagné le plus de prix de café et de beignes par habitant de tout le Canada !





Les autres capitales de Déroule pour gagner au Canada sont, entre autres, Fort Saskatchewan, Alberta ; Prince George, Colombie-Britannique; Brandon, Manitoba ; Saint John, Nouveau-Brunswick; St. John's, Terre-Neuve-et- Labrador ; Chatham, Ontario ; Charlottetown , Île-du-Prince-Édouard; Salaberry-de-Valleyfield , Québec; Prince Albert, Saskatchewan ; et Whitehorse , Yukon .

TORONTO, le 7 mars 2022 /CNW/ - Le concours Déroule pour gagner est de retour chez Tim Hortons dès aujourd'hui, jusqu'au 3 avril. Les Canadiens et les Canadiennes courent la chance de gagner plus de 100 millions de dollars en prix, dont 15 véhicules Volkswagen Taos Highline 2022, plus de 900 escapades, plus de 15 millions de dollars en cartes-cadeaux et codes promotionnels, ainsi qu'environ 14 millions de cafés ou beignes gratuits, et 45 000 Cartes Tim de 25 $!

Les invités gagneront un prix à révéler pour chaque achat admissible, incluant la plupart des boissons chaudes et froides, les Timatin et les wraps-matins, lorsqu'ils numérisent leur carte FidéliTim de plastique ou leur code sur l'appli. Et les invités gagnent un prix chaque fois!

Pour la première fois cette année, les invités recevront également un prix à révéler en prime lorsqu'ils passeront une commande mobile admissible sur l'appli Tim Hortons, ce qui leur donne droit à un prix supplémentaire avec leur commande!

Les autres capitales de Déroule pour gagner au pays sont, entre autres, Spruce Grove en Alberta, Surrey en Colombie-Britannique, Winnipeg au Manitoba, St. John's à Terre-Neuve-et-Labrador, Yellowknife aux Territoires du Nord-Ouest, Iqaluit au Nunavut, Charlottetown à l'Île-du-Prince-Édouard, Joliette au Québec, Saskatoon en Saskatchewan et Whitehorse au Yukon.

Autres faits amusants à propos du concours Déroule pour gagner du printemps dernier :

Lorsque vous participez à Déroule pour gagner, vous gagnez un prix chaque fois! Des prix sont révélés chaque instant, le jour comme la nuit, pendant toute la période du concours! Au printemps dernier, les invités ont obtenu en moyenne plus de 89 000 prix à révéler par heure pendant la durée du concours. Cela représente une moyenne de près de 1 500 prix à révéler par minute, ou 25 prix à révéler par seconde, 24 heures sur 24!





Alors, faites-vous partie des « plus grands » joueurs et joueuses de Déroule pour gagner? Les 10 000 plus grands joueurs et joueuses de l'édition du printemps dernier ont obtenu au moins 130 prix à révéler pendant la période du concours!





Cette année, nous avons 9,8 millions de prix de café à distribuer, ce qui équivaut à une quantité suffisante pour remplir environ DEUX piscines olympiques!





Si vous empiliez les 4,2 millions de beignes que nous allons donner dans le cadre du concours de cette année, vous pourriez atteindre le sommet de la tour du CN environ 193 fois! C'est aussi l'équivalent de presque 18 fois la hauteur du Mont Logan, la plus haute montagne du Canada .

« Nous voulons remercier nos invités fidèles de Sydney et des autres capitales de Déroule pour gagner pour avoir été si motivés à participer au concours l'année dernière. Nous sommes emballés par le lancement de cette nouvelle édition aujourd'hui », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.



« Nous savons que le concours Déroule pour gagner est un événement important pour nos invités. Avec l'ajout de nouveaux prix à révéler en prime pour les commandes mobiles et plus de 100 millions de dollars en prix à gagner, nous donnons aux invités plus de raisons que jamais de participer à Déroule pour gagner, sans oublier qu'ils gagnent un prix chaque fois! »



Pour encourager les invités qui ne se sont pas encore inscrits au programme FidéliTim cette année, ces derniers gagneront 70 points en prime s'ils s'inscrivent pendant la période du concours Déroule pour gagner et qu'ils effectuent un achat admissible, ce qui représente suffisamment de points pour un café ou un thé, ou un beigne, une pâtisserie ou un bagel.



Les invités qui possèdent une carte FidéliTim de plastique doivent créer un compte à l'aide d'une adresse courriel active et associer leur carte en ligne pour pouvoir révéler leurs prix sur le site Web de Déroule pour gagner. Les invités ayant une carte FidéliTim de plastique non associée peuvent tout de même accumuler des prix à révéler, qu'ils pourront révéler après avoir créé un compte en ligne et y avoir associé leur carte.



Voici les prix à gagner durant le concours Déroule pour gagner :

15 véhicules Volkswagen Taos Highline 2022

10 séjours d'une semaine (6 nuits) dans un hôtel Hilton

150 escapades d'une fin de semaine (2 nuits) dans un hôtel Hilton

10 locations d'un véhicule récréatif CanaDream pour 7 nuits

750 cartes d'entrée Découverte famille/groupe de Parcs Canada

100 télés intelligentes Samsung UHD 4K , écran cristal

, écran cristal 100 téléphones intelligents Samsung Galaxy S22

20 tablettes Microsoft Surface Pro 8

150 000 abonnements d'un (1) mois à Xbox Game Pass pour PC

234 cartes-cadeaux prépayées American Express MD de 1 000 $

de 1 000 $ 50 cartes « Des films pour un an » de Cineplex ®

70 000 codes de location numérique gratuite sur la boutique Cineplex MD

20 000 codes numériques de 10 $ de rabais sur la location « Première à la maison » sur la boutique Cineplex MD

10 cartes-cadeaux numériques Home Hardware de 5 000 $

1 000 cartes-cadeaux numériques Home Hardware de 100 $

50 cartes-cadeaux numériques La Baie de 100 $

100 000 cartes-cadeaux numériques promotionnelles La Baie de 10 $

10 cartes « Carburant pour un an » du programme de récompenses JOURNIE

250 000 codes de rabais JOURNIE de 0,07 $/litre sur 50 litres de carburant

0,07 $/litre sur 50 litres de carburant 250 000 codes de rabais JOURNIE de 0,05 $/litre sur 100 litres de carburant

0,05 $/litre sur 100 litres de carburant 20 000 cartes-cadeaux numériques Uber Eats de 20 $

100 000 abonnements de 3 mois à la chaîne sportive de diffusion en continu SN NOW

250 glacières de 12 L d'édition spéciale Tim Hortons x Chilly Moose

50 glacières de 55 L d'édition spéciale Tim Hortons x Chilly Moose

250 000 codes promotionnels numériques offrant un rabais de 25 % sur ChillyMoose.ca

100 000 codes promotionnels Crave de 10 $

300 ensembles d'articles de voyage essentiels de PKG ® Carry Goods

Carry Goods 100 000 codes promotionnels de 40 $ sur la collection Tim Hortons sur le site PKGshop.ca

200 000 codes promotionnels PKG ® offrant un rabais de 50 % sur la collection Tim Hortons sur le site PKGshop.ca

offrant un rabais de 50 % sur la collection Tim Hortons sur le site PKGshop.ca 1 500 paires d'écouteurs véritablement sans fil Grind de Skullcandy

4 000 000 de codes promotionnels numériques offrant un rabais de 40 % sur le site Skullcandy.ca

1 000 abonnements d'un (1) an à The Athletic

300 000 abonnements de trois (3) mois à The Athletic

45 000 Cartes Tim de 25 $

Plus de 9,8 millions de prix de café

Plus de 4,2 millions de prix de beignes

20 000 000 de prix de points en double ou en triple sur la prochaine commande effectuée sur l'appli mobile

Plus de 21,7 millions de prix de points FidéliTim

Pour consulter la liste complète des prix et tous les détails du concours, rendez-vous sur le site deroulepourgagner.ca . Le concours Déroule pour gagner se poursuit jusqu'au 3 avril. Tous les prix doivent être révélés au plus tard le 24 avril.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons.

