TORONTO, le 15 mai 2023 /CNW/ - Tim Hortons annonce une délicieuse nouvelle saveur de bol et wrap-délice, le poulet BBQ croustillant, offert dès aujourd'hui pour le dîner ou le souper dans les restaurants Tim partout au Canada!

Tim Hortons annonce une nouvelle saveur de bol et wrap-délice : le poulet BBQ croustillant, enrobé d’une sauce BBQ crémeuse et fumée (Groupe CNW/Tim Hortons)

Les nouveaux bols et wraps-délices au poulet BBQ croustillant mélangent d'exquises saveurs, à commencer par le poulet croustillant et assaisonné fait de viande blanche à 100 %, fraîchement mariné d'une sauce BBQ fumée et relevée. On y goûte de délicieux ingrédients, tels de savoureux grains, de la laitue, ainsi que des tomates et des concombres fraîchement coupés en dés, le tout agrémenté d'une sauce BBQ crémeuse.

« Chaque bouchée de nos nouveaux bols et wraps-délices au poulet BBQ croustillant regorge d'une multitude d'exquises saveurs prononcées », soutient Tallis Voakes, directeur de l'innovation culinaire chez Tim Hortons.

« On goûte la marinade BBQ fumée et relevée sur notre tendre et délicieux poulet, en plus de la sauce BBQ crémeuse versée par-dessus. À cela s'ajoute un mélange de légumes frais et de grains savoureux que nos invités apprécient dans nos autres produits de la plateforme-délice. Bref, un excellent choix pour dîner ou souper. »

En plus des nouveaux bols et wraps-délices au poulet BBQ croustillant, le menu du dîner et du souper chez Tim comprend une sélection d'autres saveurs de la plateforme-délice, notamment coriandre et lime, poulet habanero et steak chipotle. Tous les bols et wraps-délices peuvent être servis sans viande à la demande des invités.

Faites-en un trio, avec un nouveau bol ou wrap-délice au poulet BBQ croustillant accompagné d'une pâtisserie, et d'un RafraîchiTim pétillant ou d'un café infusé à froid au caramel anglais; un repas satisfaisant qui vous gardera à satiété en journée comme en soirée!

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts des Canadiens. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

