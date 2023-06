En tant que nouvelle porte-parole, Sarah-Jeanne Labrosse sera la vedette d'un message publicitaire de Tim Hortons célébrant ce qui rend le Québec si spécial, y compris les expressions propres au Québec, les vacances de la construction et l'amour de la danse en ligne, parfaite pour célébrer.





Tim Hortons ramènera également, pour une durée limitée au Québec, ses gobelets pour boissons chaudes bleus et blancs spécialement conçus pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste .

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Juste à temps pour la Saint-Jean-Baptiste, Tim Hortons et la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse sont heureux d'annoncer qu'ils s'associeront afin de célébrer la culture unique du Québec. Sarah-Jeanne, connue pour les émissions télévisées Révolution, Passion poussière et bien d'autres, affirme qu'elle est une fan de Tim Hortons depuis toujours, et que, par le fait même, le rôle d'ambassadrice lui viendra tout naturellement.

Tim Hortons annonce sa nouvelle porte-parole, la comédienne Sarah‑Jeanne Labrosse, pour célébrer la culture unique du Québec à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste — et tout au long de l’année.

Sarah-Jeanne sera la vedette d'un message publicitaire qui met en valeur des éléments uniques au Québec, notamment l'expression « descendre dans le Nord », les vacances de la construction et l'amour inconditionnel que l'on voue à la danse en ligne.

Le message publicitaire présentera également les gobelets pour boissons chaudes bleus et blancs spécialement conçus pour la Saint-Jean-Baptiste de cette année, offerts à compter du 12 juin et pour un temps limité dans les restaurants Tim Hortons du Québec. Le design du gobelet comprend des dessins faits à la main représentant des feux d'artifice, des feux de joie, des cônes de construction, des camions de bouffe de rue, la fleur de lys et plus encore.

« C'est une collaboration toute naturelle parce que Tim a toujours fait partie de ma vie. Petite, j'y arrêtais souvent avec ma mère, ado, j'y allais avec des amies, et aujourd'hui, j'y vais encore, surtout durant mes déplacements, et c'est un classique que j'apporte aux travailleurs sur mes chantiers! » - Sarah-Jeanne Labrosse

« Nous sommes ravis de donner le coup d'envoi d'une collaboration durable avec Sarah-Jeanne, qui est une personnalité bien-aimée des Québécois et une véritable adepte de Tim Hortons », déclare Hope Bagozzi, chef du marketing chez Tim Hortons. « Ce partenariat nous permettra non seulement de célébrer le Québec et sa culture à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, mais aussi tout au long de l'année. »

