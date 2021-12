« Nous sommes heureux de servir la boisson d'avoine Chobani Oat. Il s'agit d'une nouvelle option pour nos invités, qui peuvent personnaliser leurs commandes de café ou d'autres boissons pour qu'elles soient encore plus à leur goût », déclare Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

Pour une durée limitée, les invités peuvent essayer la boisson d'avoine Chobani Oat dans deux autres options savoureuses offertes aux restaurants participants : le latte et le café infusé à froid cannelle, caramel et avoine.

« Notre boisson d'avoine est parfaite pour les invités qui souhaitent commander un café ou un thé avec un substitut végétal », indique Peter McGuinness, président et directeur de l'exploitation de Chobani. « Tim Hortons est un partenaire fantastique. L'entreprise nous aide à faire connaître Chobani auprès d'un plus grand nombre de consommateurs canadiens, et nous sommes fiers d'être sa boisson d'avoine de choix dans les restaurants partout au pays. »

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes irrésistibles et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À propos de Chobani

Chobani est une entreprise alimentaire qui s'est donné pour mission de rendre les aliments nutritifs et de très bonne qualité accessibles au plus grand nombre, afin d'en faire profiter nos communautés et créer un monde plus sain. En résumé : les meilleurs aliments, accessibles à tous. Notre mission s'appuie sur nos valeurs; en tant qu'entreprise, nous donnons la priorité aux gens, aux aliments de qualité et au bien-être de chacun, et ce, depuis que Hamdi Ulukaya, immigrant établi aux États-Unis, a fondé l'entreprise en 2005. Nous produisons des yogourts, des boissons d'avoine, des crèmes à base de produits laitiers et de plantes, des cafés prêts-à-boire et des boissons probiotiques végétales. Le yogourt Chobani est la marque de yogourt no 1 en Amérique du Nord. Il est préparé uniquement avec des ingrédients naturels et sans agents de conservation artificiels.

Chobani œuvre pour le bien commun en proposant des aliments de qualité. Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Dans le cadre de notre travail philanthropique, redonner aux communautés et aux gens en général est une priorité : nous luttons contre la faim chez les enfants, nous offrons notre aide aux immigrants, aux réfugiés et aux groupes sous-représentés, nous honorons les vétérans et nous déployons tous les efforts possible pour protéger notre planète. Nous fabriquons nos produits à New York, dans l'Idaho et en Australie. Les produits Chobani sont offerts partout en Amérique du Nord et sont distribués en Australie et dans d'autres marchés sélectionnés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.chobani.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.



