TORONTO, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Tim Deacon, vice-président général et premier directeur financier, Sun Life, a participé à une causerie lors de la 23e édition de la conférence annuelle sur les services financiers mondiaux de Barclays, à New York, le 8 septembre 2025. Il était accompagné d'Alex Scott, analyste principal d'actions auprès de Barclays, qui se spécialise dans le secteur de l'assurance de dommages, de l'assurance-vie, de la réassurance et du courtage d'assurance.

Pour accéder à un enregistrement de la discussion, visitez la page des Relations avec les investisseurs du site de la Sun Life.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,54 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Renseignements pour les médias (Sun Life) : écrivez à l'adresse [email protected].

Relations avec les investisseurs (Sun Life) : écrivez à l'adresse [email protected].

SOURCE Financière Sun Life inc.