Les magasins Tigre Géant sont engagés à combattre la faim et à contribuer à combler les besoins des différentes communautés auxquelles ils appartiennent en amassant activement des fonds tout au long de l'année pour aider à nourrir les familles au moyen d'un partenariat avec Banques alimentaires Canada et en travaillant directement avec des banques alimentaires locales à travers le pays. Grâce aux dons des clients en magasin, la campagne « Arrondir à la hausse pour remplir les assiettes » de Tigre Géant, en vigueur du 27 septembre au 10 octobre, a permis d'amasser 38,049 $ et fournira 76,098 repas à des familles dans le besoin. Les fonds amassés seront directement versés à une banque alimentaire au choix dans la communauté du magasin Tigre Géant de la région, permettant ainsi aux clients d'aider leurs voisins dans le besoin et d'améliorer le niveau de sécurité alimentaire de leur communauté. En plus de recueillir des dons en magasin, les magasins Tigre Géant ont également mené la campagne annuelle de sacs bruns plus tôt dans le mois. La campagne de sacs bruns offre aux clients la possibilité d'acheter des sacs de 5 $ préremplis d'une sélection de produits essentiels d'épicerie qui seront remis à la banque alimentaire locale.

« Tigre Géant est une entreprise axée sur le bien-être des gens et nous sommes engagés à servir les communautés de chez nous. Nous reconnaissons qu'en travaillant pour mettre fin à l'insécurité alimentaire, nous contribuons à bâtir des communautés plus saines », affirme Paul Wood, président-directeur général, Giant Tiger Stores Limited. « Habituellement, la saison des Fêtes est une période particulièrement occupée pour les banques alimentaires et comme les Canadiens ressentent plus que jamais les conséquences financières de la COVID-19, il est important pour nos magasins de redonner afin que tous les membres de la communauté aient accès à des aliments salubres et nutritifs. »

Selon Banques alimentaires Canada, 1 personne sur 8 aidée par les banques alimentaires a un emploi et 34 % de ceux qui dépendent des banques alimentaires dans le pays sont des enfants, alors qu'ils ne représentent que 19 % de la population.

« Nous avons tous un rôle à jouer pour aider nos voisins et nos communautés qui souffrent d'insécurité alimentaire. Nos partenaires, comme Tigre Géant, nous aident à transmettre notre message au public et contribuent à réaliser notre vision d'un Canada où personne n'a faim », affirme David Armour, directeur général par intérim, Banques alimentaires Canada.

En tant que détaillant fier d'œuvrer au sein de la communauté, Tigre Géant collabore avec plusieurs organismes de bienfaisance locaux et nationaux pour donner du temps, de l'argent et des articles partout dans le pays. Chez Tigre Géant, nous sommes toujours à la recherche de façons de donner en retour à nos communautés.

À propos de Tigre Géant :

Notre mission, en tant que magasin de rabais familial canadien de choix, est de maximiser chaque dollar de notre clientèle et de lui offrir des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens.

L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires, des associées et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Que le magasinage se fasse en magasin ou en ligne au tigregeant.com, grâce à Tigre Géant, le détaillant de rabais canadien le plus important, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable en toute simplicité, au quotidien. #PourVousÀmeilleurPrix #FiertéCommunautaireTG #FiertéCanadienneTG #ÉconomiesQuiFontSourire

À propos de Banques alimentaires Canada :

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires du Canada. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Au Canada, plus de 4 500 banques alimentaires et organismes communautaires se rassemblent pour servir les personnes les plus vulnérables qui, l'an dernier, ont visité ces organismes à plus de 1,1 million de reprises en un mois seulement, selon notre rapport Bilan-Faim. Au cours des 10 dernières années, le réseau a reçu et distribué plus de 1,4 milliard de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires, tout en cherchant à diminuer la nécessité d'avoir recours aux banques alimentaires. Notre vision est claire : un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en apprendre davantage, visitez le site http://www.foodbankscanada.ca.

SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Renseignements: Demandes de renseignements des médias: veuillez communiquer avec Aaron Wade, directeur de la marque et des communications à la clientèle, [email protected]

