Tigre Géant rugit pour vous à Sorel-Tracy, au Québec.

« Nous avons hâte d'ouvrir nos portes et d'aider les familles à accomplir leurs achats de produits essentiels d'une manière efficace et simple en magasin, afin que leur temps et leur argent soient dépensés de la bonne façon », a indiqué Benoit Savage, gérant du magasin. « Nous sommes ravis de faire partie de la communauté et heureux de servir notre chère clientèle, ici, à Sorel-Tracy. »

La santé et la sécurité de tous demeurent prioritaires chez Tigre Géant. Nous continuons d'appliquer les directives provinciales et les recommandations de la santé publique liées à la COVID-19 dans nos magasins afin de protéger la santé et le bien-être de notre personnel, de nos partenaires et de nos communautés.

QUOI : Grande ouverture du magasin Tigre Géant de Sorel-Tracy (Québec)! OÙ : Les Promenades de Sorel, 450 boulevard Poliquin QUAND : Le samedi 16 octobre

7 h : discours et coupe du ruban

7 h 30 : le magasin Tigre Géant de Sorel-Tracy ouvre officiellement ses portes

À propos du nouveau magasin Tigre Géant, à Sorel-Tracy :

18 201 pieds carrés

Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h, et samedi et dimanche, de 8 h à 17 h

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des activités prévues dans le cadre de l'ouverture officielle, visitez la page Facebook du magasin, Facebook.com/TigreGeant.https://www.facebook.com/tigregeant/

En tant que fier détaillant au sein de la communauté, Giant Tiger Stores Limited, ainsi que le gérant du magasin, Benoit Savage, remettront un don pour soutenir le Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, un organisme qui promeut et développe l'action bénévole dans la MRC de Pierre-De Saurel en soutien à des services d'aide de la communauté.http://www.cab-basrichelieu.org/fr/default.aspx En partenariat avec plusieurs organismes de bienfaisance locaux et nationaux, Tigre Géant donne du temps, de l'argent et des articles partout dans le pays. Chez Tigre Géant, nous sommes toujours à la recherche de façons de donner en retour à nos communautés.

À propos de Tigre Géant :

Notre mission, en tant que magasin de rabais familial canadien de choix, est de maximiser chaque dollar de notre clientèle et de lui offrir des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires, des associées et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Qu'elle fasse ses achats en magasin ou en ligne au tigregeant.com, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable, en toute simplicité, au quotidien, grâce à Tigre Géant. #FiertéCommunautaireTG #FiertéCanadienneTG

