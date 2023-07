Tigre Géant rugit pour vous à Gatineau, au Québec!

Grâce à Tigre Géant, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable en toute simplicité, au quotidien -

OTTAWA, ON, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited a annoncé, aujourd'hui, l'ouverture officielle d'un nouveau magasin à Gatineau au Québec, qui aura lieu le samedi 22 juillet. Avec des économies qui font sourire, prévues tout au long de l'été, le détaillant à rabais de choix au Canada demeure déterminé à répondre aux besoins des communautés qu'il dessert, en offrant à sa clientèle une expérience de magasinage à la fois simple et agréable qui lui permet d'économiser au quotidien, en magasin et en ligne au TigreGeant.com .

Giant Tiger Stores Limited a annoncé, aujourd’hui, l’ouverture officielle d’un nouveau magasin à Gatineau au Québec, qui aura lieu le samedi 22 juillet. (Groupe CNW/Giant Tiger Stores Limited)

Le nouveau magasin Tigre Géant, d'une superficie de 19 325 pieds carrés, est situé au 9, boulevard Montclair à Gatineau. À l'occasion de l'ouverture officielle, plusieurs activités sont prévues, dont la distribution de cadeaux promotionnels, de délicieuses gâteries à goûter, la remise d'une carte-cadeau aux 100 premiers clients et clientes, la visite de Friendly, le tigre géant, et plus encore!

« Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture officielle de notre tout nouveau magasin Tigre Géant à Gatineau » a déclaré Abdel Nouari, le gérant en formation. « Avec l'ouverture de ce nouveau magasin, nous sommes fiers d'accroître notre présence au sein de la communauté gatinoise et de pouvoir lui à offrir une expérience de magasinage hors pair. Tigre Géant permet de maximiser chaque dollar dépensé. Les clientes et clients magasinent en toute confiance sachant qu'ils et elles pourront se procurer des articles ménagers et des vêtements mode de qualité pour toute la famille, ainsi que des produits d'épicerie de marques renommées et des articles essentiels du quotidien, toujours à prix fort avantageux. J'ai vraiment hâte d'ouvrir nos portes aux gens de la communauté! »

QUOI : Ouverture officielle d'un magasin Tigre Géant à Gatineau, au Québec! OÙ : 9, boulevard Montclair QUAND : Le samedi 22 juillet

7 h 30 : cérémonie d'inauguration avec discours du gérant du magasin Abdel Nouari, et coupe du ruban.

8 h : le magasin Tigre Géant ouvre officiellement ses portes!

À propos du nouveau magasin Tigre Géant de Gatineau :

Superficie de 19 325 pieds carrés

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; le samedi, de 8 h à 17 h; le dimanche de 9 h à 17 h.

En tant que détaillant fier d'œuvrer au sein des diverses communautés qui l'accueillent, l'entreprise Giant Tiger Stores Limited, ainsi que Abdel Nouari, le gérant en formation, remettront au nom de Tigre Géant, un don au Comptoir St-Vincent de Paul de Hull, un magasin familial renommé qui œuvre au sein de la communauté gatinoise en offrant des articles usagés à prix très abordables, un soutien essentiel et une lueur d'espoir pour les personnes et les familles dans le besoin.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des activités prévues lors de l'ouverture officielle, visitez la page Facebook du magasin au Facebook.com/Tigre Géant.

À propos de Tigre Géant

Notre mission, en tant que magasin de rabais familial canadien de choix, est de maximiser chaque dollar de notre clientèle et de lui offrir des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires, des associées et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Que le magasinage se fasse en succursale ou en ligne au tigregeant.com, grâce à Tigre Géant, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable en toute simplicité, au quotidien. #FiertéCommunautaireTG #TigreGéant

SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Veuillez communiquer avec Jessica Charbonneau, directrice des relations publiques et de la marque, [email protected]