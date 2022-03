Tigre Géant rugit à Saint-Eustache (Québec)

Le tout nouveau magasin Tigre Géant de 17,981 pieds carrés est situé au 299, boulevard Arthur-Sauvé. Vous y trouverez des articles pour la maison, des articles de mode pour toute la famille, des produits d'épicerie de marque ainsi que les incontournables du quotidien, le tout à des prix abordables. En tant que principal détaillant à rabais au pays, Tigre Géant aide les Canadiennes et les Canadiens à faire des choix éclairés et à économiser tous les jours, facilement et dans la joie.

« Alors que les consommatrices et consommateurs continuent de chercher des moyens de faire en sorte que chaque dollar compte, notre engagement communautaire est de fournir à notre clientèle des produits de qualité aux bas prix de tous les jours de Tigre Géant et de créer une expérience de magasinage amusante, facile et sécuritaire, a déclaré Goreich Hajji, le directeur du magasin. Nous avons très hâte d'ouvrir officiellement nos portes et de célébrer notre nouveau magasin avec la communauté de Saint-Eustache. »

La santé et la sécurité demeurent la priorité de Tigre Géant et nos magasins continuent de suivre toutes les directives provinciales sur la COVID-19 et les recommandations de la santé publique pour protéger la santé de notre personnel, de nos partenaires et de notre communauté.

QUOI : Grande ouverture du Tigre Géant à Saint-Eustache (Québec)

OÙ : 299, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec)

QUAND : Le samedi 9 avril

7 h : Discours, coupe du ruban

7 h 30 : Le Tigre Géant de Saint-Eustache ouvre officiellement ses portes

À propos du nouveau magasin Tigre Géant de Saint-Eustache :

17 981 pieds carrés

Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8 à 21 h Et le samedi et dimanche de 8 h à 17 h

Pour de plus amples renseignements au sujet des activités prévues dans le cadre de l'inauguration officielle, visitez la page Facebook du magasin au Facebook.com/TigreGeant.

En tant que fier détaillant communautaire, Giant Tiger Stores Limited et le directeur de magasin, Goreich Hajji, feront un don de charité pour soutenir le Grenier Populaire des Basses-Laurentides, un organisme sans but lucratif qui aide les travailleur(euse)s ayant des difficultés à s'intégrer au marché du travail de Saint-Eustache, au Québec. Hajji collabore avec lʼentreprise pour définir les possibilités dʼemploi pour le nouveau magasin. Tigre Géant collabore avec de nombreux organismes de bienfaisance locaux et nationaux qui donnent du temps, de l'argent et des produits partout au pays et cherche toujours des moyens de redonner à sa communauté.

À propos de Tigre Géant :

Tigre Géant est le magasin de rabais familial canadien de choix et offre à sa clientèle des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. Sa mission est de faire en sorte que chaque dollar compte. Cette entreprise privée compte plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada, avec plus de 10 000 employé(e)s. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des gens locaux qui connaissent leur communauté. Les Canadiennes et les Canadiens qui magasinent sur place ou en ligne sur gianttiger.com peuvent faire des choix éclairés et économiser tous les jours, facilement et dans la joie.

