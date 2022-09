100 % des recettes de la vente de ce t-shirt seront versées à l'organisme Indspire.

OTTAWA, ON, le 14 sept. 2022 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec l'organisation caritative autochtone nationale, Indspire, afin de créer un t-shirt orange pour aider à sensibiliser à la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Conçu par l'artiste ojibwé bispirituel Patrick Hunter, le t-shirt personnalisé est offert dès maintenant dans les magasins Tigre Géant et en ligne sur tigregeant.com. La totalité des recettes de la vente des t-shirts sera versée à Indspire.

Tigre Géant et Indspire s’associent pour créer un t-shirt orange afin de soutenir la Journée nationale pour la vérité et la reconciliation. Conçu par l’artiste ojibwé bispirituel Patrick Hunter (illustré), le t-shirt personnalisé est offert dès maintenant dans les magasins Tigre Géant et en ligne sur tigregeant.com. La totalité des recettes de la vente des t-shirts sera versée à Indspire. (Groupe CNW/Giant Tiger Stores Limited)

Indspire investit dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans l'intérêt à long terme de ces personnes, de leurs familles et de leurs communautés, ainsi que du Canada. Avec l'aide de partenaires financiers de partout au pays, Indspire procure du soutien financier, offre des programmes et partage des ressources dans le but d'aider les étudiants autochtones à atteindre leur plein potentiel.

« La Journée nationale pour la vérité et la réconciliation ouvre la porte à la création d'une discussion significative sur les effets que les pensionnats ont eus sur les communautés autochtones, et Tigre Géant veut aider à sensibiliser les Canadiens et à les amener à participer à ce dialogue », a déclaré Aaron Wade, directeur de la Marque et des communications à la clientèle, Giant Tiger Stores Limited. « Pour ce faire, nous sommes fiers de nous associer à Indspire et Patrick Hunter pour créer un t-shirt facilement accessible aux familles, tout en amassant des fonds qui seront utilisés pour créer une différence durable et tangible dans les communautés qui nous accueillent. »

« Il y a de nombreuses étapes sur le chemin de la réconciliation », a déclaré Mike DeGagné, président et directeur général d'Indspire. « De l'établissement de relations à la diminution des obstacles, il s'agit d'une action participative et en constante évolution, et nous estimons les partenaires comme Tigre Géant qui travaillent avec nous pour améliorer l'accès à l'éducation des étudiants autochtones. »

Connu pour ses peintures mettant en valeur la beauté des régions boisées, Patrick Hunter se spécialise dans les œuvres d'art et les dessins numériques issus de ses racines ojibwées, dans le but de sensibiliser le public à la culture et à l'iconographie autochtones.

« Ce que j'aime dans cette collaboration, c'est que nous rendons hommage aux survivants des pensionnats tout en assurant le succès des générations futures », a déclaré l'artiste Patrick Hunter. En portant du orange le 30 septembre, la population et nos communautés montrent leur soutien en reconnaissant et en validant les traumatismes que les survivants et survivantes ont dû endurer lorsqu'ils et elles étaient enfants, et en déclarant ensemble d'une seule voix « plus jamais ça. »

Tigre Géant est un partenaire de longue date d'Indspire. Il soutient trois programmes grâce à son fonds de bienfaisance, et fait don d'un total de 75 000 dollars par année. Les programmes sont les suivants : Soaring, le rassemblement annuel d'Indspire pour l'autonomisation des jeunes autochtones; Building Brighter Futures (BBF) d'Indspire, un programme de bourses d'études et de récompenses pour les jeunes autochtones des communautés accueillant les emplacements de Tigre Géant; et Rivers to Success, un programme de mentorat pour les étudiants autochtones qui les aide à obtenir leur diplôme et à devenir les leaders de demain.



Pour plus d'informations sur Indspire et sur les t-shirts personnalisés, veuillez consulter www.tigregeant.com/truth-and-reconciliation.

À propos de Tigre Géant :

Notre mission, en tant que magasin de rabais familial canadien de choix, est de maximiser chaque dollar de notre clientèle et de lui offrir des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires, des associées et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Que le magasinage se fasse en magasin ou en ligne au tigregeant.com, grâce à Tigre Géant, le détaillant de rabais canadien le plus important, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable en toute simplicité, au quotidien.

À propos d'Indspire :

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis, pour qu'à long terme, elle leur apporte des avantages ainsi qu'à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire accorde des bourses financières, offre des programmes et partage des ressources afin que les étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis réalisent leur meilleur potentiel. En 2021-2022, Indspire a versé plus de 23 millions de dollars par le biais de 6 612 bourses d'études à des étudiants inuits, métis et des Premières Nations de tout le Canada. Pour en savoir plus, consultez le www.indspire.ca.

