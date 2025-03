DALIAN, Chine, 7 mars 2025 /CNW/ - Le 3 mars, heure locale, la famille Chery TIGGO a célébré une étape historique alors que TIGGO 4 marquait l'exportation de son millionième unité au port de Dalian, en Chine. Des représentants du gouvernement, des dirigeants de Chery, des partenaires mondiaux et des médias ont assisté à l'événement, tous réunis pour témoigner de cette réalisation remarquable. En tant que modèle phare, TIGGO 4 a conquis de jeunes consommateurs dans plus de 70 pays, établissant une nouvelle référence pour les VUS de classe A0 grâce à sa technologie de pointe et à son positionnement précis sur le marché.

La cérémonie d’expédition à l’étranger d’un million d’unités du Tiggo 4 a eu lieu à Dalian (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.) La version australienne du Tiggo 4 Pro a obtenu une cote de sécurité ANCAP de 5 étoiles (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Au cours de la célébration, les dirigeants de Chery ont mis l'accent sur sa stratégie axée sur la technologie, s'engageant à fournir des véhicules de haute qualité grâce à des systèmes de recherche et développement, de fabrication et de service de calibre mondial. Depuis son lancement international en 2018, TIGGO 4 s'est démarqué par ses trois principales forces : une sécurité robuste, une conception polyvalente élégante et une expérience utilisateur supérieure. Construit selon des normes de sécurité cinq étoiles rigoureuses, le véhicule est doté d'une carrosserie de cage intégrée et de sept coussins gonflables, assurant ainsi une sécurité de premier ordre. L'équipe de conception internationale a conçu un extérieur musclé et un poste de pilotage minimaliste enveloppant, complété par un siège de conducteur réglable à 6 directions pour un confort accru. Des adaptations sur mesure pour différents marchés, comme l'amélioration des capacités hors route et de la durabilité pour la version sud-américaine, et des optimisations propres au climat pour la version sud-est asiatique, soulignent la forte adaptabilité du modèle au marché.

L'excellence de TIGGO 4 a stimulé les ventes et s'est mérité une renommée internationale. Le 24 février, le TIGGO 4 PRO a reçu une cote de sécurité cinq étoiles de l'ANCAP et a été nommé Voiture de l'année 2024 par le célèbre média automobile DRIVE. D'ici 2025, la série TIGGO 4 devrait étendre son empreinte mondiale, pénétrer le marché européen et marquer un nouveau chapitre au cœur du marché mondial de l'automobile.

En fait, le TIGGO 4, qui a franchi le cap du million d'unités exportées, n'est qu'un microcosme et un excellent exemple de l'expansion réussie de Chery à l'étranger. Chery a toujours adhéré à la philosophie de mondialisation de « In somewhere, for somewhere », atteignant des millions d'unités de ventes avec des modèles comme TIGGO 2, TIGGO 7 et TIGGO 8 grâce à la production et à l'adaptation localisées. Avec le millionième TIGGO 4, la famille Chery TIGGO dispose maintenant d'une formidable gamme de modèles d'exportation de quatre millions d'unités. À l'avenir, Chery continuera de repousser les limites de l'innovation technologique, améliorant l'offre de la famille TIGGO pour offrir aux utilisateurs des expériences de conduite plus sécuritaires et plus agréables, brillant encore plus sur la scène mondiale.

