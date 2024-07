TORONTO, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Vous avez sans doute entendu l'expression « s'habiller en fonction de l'emploi souhaité », mais qu'en est-il de s'habiller en fonction du rêve à réaliser? La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) et LOTTO MAX offrent aux Ontariens la chance de le faire grâce à une collection de vêtements revalorisés en édition limitée qui comprend aussi un boni de loterie échangeable contre l'équivalent d'un an de billets de LOTTO MAX*.

La collection Thrift Drop de LOTTO MAX comporte un nombre limité de chandails à capuchon, de vestes et de chemises faits à la main et entièrement à partir de tissus d'occasion. La collection d'occasion unique inspirée par LOTTO MAX est le fruit du créateur de mode international Kevin Leonel, qui est connu pour ses vêtements haute couture nostalgiques faits à partir de souvenirs de sports revalorisés et réinventés.

« Je suis moi-même un rêveur. C'est ainsi que j'en suis arrivé là, à faire ce que j'aime, a indiqué Kevin Leonel. Les chiffres peuvent être spéciaux pour les gens. C'est une façon de se connecter à ses rêves. Mon équipe et moi-même avons vraiment apprécié assembler ces vêtements pour LOTTO MAX en sachant que chaque numéro que nous cousions pourrait donner à une personne la chance de devenir riche grâce à ses vêtements rétro. »

Chaque œuvre d'art portable unique en son genre comporte sept numéros en tissus d'occasion qui pourraient être les sept numéros que les joueurs sélectionnent lorsqu'ils jouent à LOTTO MAX.

La collection Thrift Drop de LOTTO MAX sera mise en vente le 22 juillet 2024. Inscrivez-vous sur OLG.ca/ThriftDrop d'ici au 21 juillet 2024 pour recevoir un lien vers le site Web de vente dès qu'il deviendra accessible (les quantités sont limitées).

« La collection Thrift Drop de LOTTO MAX combine le plaisir et le style, tout en honorant l'engagement d'OLG de donner en retour aux collectivités locales, a déclaré Melissa Finley, directrice, Jeux à tirages nationaux d'OLG. La dernière fois que LOTTO MAX a lancé une ligne de vêtements, elle a été épuisée en 24 heures. Nous voulions donner à plus d'Ontariens la chance non seulement de se mettre sur leur trente-et-un, mais aussi de vivre les sensations fortes que procure LOTTO MAX et de courir la chance de gagner des millions. »

La collection Thrift Drop comprend des vêtements uniques en leur genre dans quatre styles :

le chandail à capuchon fractionné en maille

la veste en dentelle vintage

la chemise en dentelle vintage

le t-shirt fractionné

La collection Thrift Drop de LOTTO MAX a été inspirée par les récentes tendances de consommation durable et par une augmentation de la demande d'articles d'occasion et vintage. Près de la moitié des Canadiens sondés ont dit avoir acheté des articles d'occasion en 2023 (Statista). D'une année à l'autre, l'intérêt pour les articles d'occasion en ligne a aussi grimpé d'environ 48 %, selon NextAtlas. En ce qui concerne expressément les membres de la génération Z, 83 % d'entre eux espèrent déjà chiner des articles d'occasion ou sont prêts à le faire (ThredUp).

La création de la collection a pris cinq mois et nécessité l'achat d'environ 700 tissus différents et de plus de 7 000 numéros auprès de vendeurs d'occasion.

DES VÊTEMENTS RETRO QUI POURRAIENT VOUS RENDRE RICHE ET QUI DONNENT EN RETOUR

Toutes les recettes découlant des ventes de la collection Thrift Drop de LOTTO MAX seront versées à EcoEquitable, un organisme de bienfaisance enregistré situé à Ottawa qui s'efforce de réduire les déchets textiles et d'habiliter les femmes en développant leurs compétences en couture.

OLG a décidé de s'associer à EcoEquitable en raison de son engagement à l'égard de l'achat d'articles d'occasion et de la revalorisation, ainsi que de sa mission de formation et d'emploi à titre de couturières des femmes s'identifiant comme nouvelles arrivantes. Sa mission reflète les valeurs fondamentales d'OLG visant à faire du bien à la population et aux collectivités de l'Ontario.

OLG réinvestit la totalité de ses profits, y compris les profits tirés de LOTTO MAX, dans les collectivités locales de l'Ontario. En tant qu'une des plus grandes génératrices de recettes non fiscales de la province, OLG a donné en retour 2,4 milliards de dollars à l'Ontario au cours du dernier exercice, la vente de billets de loterie représentant presque la moitié de ce montant.

À PROPOS DE LOTTO MAX

Depuis 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 8 milliards de dollars en lots : il y a eu 106 billets gagnants d'un gros lot et 879 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province. LOTTO MAX coûte 5 $ le jeu et les tirages ont lieu les mardis et les vendredis.

OLG encourage le jeu responsable et s'engage à aider les joueurs à créer et à maintenir des habitudes de jeu sensé. Jouez sensé, un programme primé, soutient tous les produits d'OLG pour aider les joueurs à profiter de nos jeux de façon responsable.

* Vous devez être âgé de 18 ans ou plus et résider en Ontario pour participer. Des conditions s'appliquent; cliquez ici pour en savoir plus. Vous devez consentir à participer au plus tard le 21 juillet 2024 pour recevoir un accès anticipé. L'accès ne garantit pas un achat. Quantités limitées disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Limite de un (1) article vestimentaire par personne. Chaque achat d'un article vestimentaire vient avec un code de boni de loterie (« Code ») échangeable sur OLG.ca contre un boni de loterie de 260 $CA qui sera porté au crédit d'un compte du joueur (qui équivaut approximativement à un [1] billet de LOTTO MAX par semaine pendant 52 semaines). L'utilisation du Code et du boni de loterie sont assujettis à des conditions distinctes, qui se trouvent ici. Un compte du joueur OLG.ca est requis. Les codes doivent être échangés au plus tard le 31 décembre 2024.

** Aucun achat requis. Le concours se termine le 14 juillet. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus, en Ontario seulement. Cliquez ici pour plus de détails.

Des gagnants d'OLG

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a généré environ 59 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

