Thomas Haupt rallie les rangs de Sephora Canada à titre de directeur général du pays

TORONTO, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Le 1er novembre 2022, Sephora Canada a annoncé la nomination de Thomas Haupt au poste de directeur général national. Monsieur Haupt se joint à Sephora Canada, chef de file de l'industrie du commerce au détail de prestige et de beauté, au sein de la famille LVMH, où il a évolué pour la marque Louis Vuitton aux États-Unis pendant six ans.

Thomas Haupt, directeur général national, Sephora Canada (Groupe CNW/Sephora)

Cette nomination coïncide avec l'ouverture imminente du 100e magasin Sephora au Canada, témoignant de l'engagement du détaillant à proposer une offre de beauté sans cesse renouvelée, ainsi qu'une expérience client améliorée, en plus d'étendre sa présence sur le marché canadien.

« J'admire depuis longtemps l'engagement de Sephora Canada à défendre la beauté pour tous, ainsi que son approche révolutionnaire et orientée vers la réalisation d'objectifs en matière de vente au détail » a déclaré Monsieur Haupt. « Je suis ravi et honoré de pouvoir diriger une équipe aussi impressionnante et je me réjouis de pouvoir soutenir la croissance, l'innovation et la réussite de Sephora Canada. »

Thomas Haupt a mis un point d'honneur au cours de sa carrière à faire croître avec succès, à la fois des marques grand public et de luxe, notamment Vince, Ermenegildo Zegna Group et Gap Inc. Il remplace le directeur général sortant, Gregory Bruyer, qui occupait le poste de direction chez Sephora Canada depuis deux ans et demi. À ce titre, Thomas Haupt relèvera directement à Jean-André Rougeot, président et président-directeur général de Sephora Amériques.

À propos de Sephora Amériques:

Depuis ses débuts en Amérique du Nord il y a plus de 20 ans, Sephora est un chef de file dans le domaine du commerce au détail de prestige, dont la mission est de faire vivre à la clientèle des expériences de magasinage beauté amusantes et d'inspirer l'audace dans la collectivité. Avec son approche impartiale et personnalisée de la vente au détail, Sephora invite ses clients à découvrir plus de 340 marques soigneusement sélectionnées, en ligne et sur notre application mobile, à profiter des services du Studio Beauté et à dialoguer avec nos conseillers et conseillères beauté formés par des experts dans plus de 500 magasins en Amérique, dont 99 magasins au Canada. Notre clientèle bénéficie également gratuitement de notre programme de fidélisation Beauty Insider et a accès à notre collectivité numérique, qui rehaussent l'expérience des clients passionnés de Sephora. Guidé par nos valeurs d'entreprises de longue date, Sephora est un chef de file mondial dans l'industrie de la beauté en tout ce qui a trait à la diversité, l'inclusion et l'autonomisation. En 2019, Sephora a dévoilé son nouveau slogan et son nouveau manifeste « Quelque chose de beau nous unit » dans le but de renforcer son engagement et de favoriser le sentiment d'appartenance de la clientèle et du personnel, et de promouvoir publiquement une vision plus inclusive du commerce de détail en Amérique du Nord. Sephora continue de redonner à la collectivité et de faire progresser l'inclusion dans l'industrie grâce au programme Sephora stands. Pour plus d'informations visitez https:// www.sephora.ca/about-us et @SephoraCanada sur les médias sociaux.

