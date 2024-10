Think Eco, Move Green : Yutong Bus relève avec succès le défi du kilométrage des batteries en Australie et encourage la transformation électrique des transports publics grâce à une plateforme technologique révolutionnaire

MELBOURNE, Australie, 31 octobre 2024 /CNW/ - Yutong Bus (« Yutong », SHA : 600066), l'un des principaux constructeurs mondiaux de véhicules utilitaires, a récemment relevé le défi de l'endurance et du kilométrage des batteries en parcourant 555 kilomètres en une seule charge complète en Australie, encourageant ainsi la mobilité verte grâce à des solutions avancées pour la transformation des transports publics.

Un autobus Yutong C12E entièrement électrique, en service depuis deux ans et demi, a parcouru 285 kilomètres aller-retour entre la banlieue de Melbourne (Preston) et Kiama, avec niveau de batterie de 50 % et une consommation d'énergie de 0,63 kWh/km. Il a circulé sur différents types de route, notamment des routes urbaines, des autoroutes et des routes de montagne.

« Dans le cadre de l'électrification des transports publics, il existe de nombreux défis et obstacles, notamment la limitation du kilométrage, la sécurité des batteries, l'efficacité de la charge, la fiabilité du fonctionnement, ainsi que la rentabilité, auxquels nous devons nous attaquer lors du développement d'autobus purement électriques. « Yutong s'engage à fournir des solutions de mobilité verte grâce à une innovation continue concernant les technologies et les produits, conformément à notre aspiration de « Think Eco, Move Green », a déclaré Kent Chang, chef de la direction de Yutong en Asie-Pacifique.

Le C12E est associé à la plateforme technologique Yutong Electric Architecture (« YEA »), qui a été lancée en septembre sur le marché Asie-Pacifique en tant que première plateforme propre aux véhicules électriques intégrant des logiciels et du matériel évolutifs et extensibles. YEA se targue d'avoir la capacité de développer divers produits pour véhicules utilitaires à énergies nouvelles, qui peuvent s'adapter à un large éventail de scénarios de voyage et offrir aux clients des solutions plus économiques, durables et pratiques :

Plus économiques : grâce à une autonomie accrue de 10 % et à une réduction de 20 % des coûts d'exploitation par rapport aux autres entreprises de l'industrie.

Plus durables : assure un fonctionnement sûr et stable avec un temps de fonctionnement atteignant 99 % et une durée de vie de la batterie pouvant atteindre 1,5 million de kilomètres;

Plus pratiques : des fonctions intelligentes pour permettre à la direction de bénéficier d'une fiabilité de tous les instants.

En parallèle du lancement de la plateforme technologique YEA, Yutong Bus a également organisé la Semaine du voyage vert à Brisbane, soulignant ainsi l'importance du transport durable et de la mobilisation de la population. L'objectif de cet événement est d'accroître la sensibilisation du public aux options de transport vertes, telles que les véhicules électriques, et de contribuer à la construction d'une planète durable. L'objectif est également de transmettre aux parties prenantes locales la philosophie de Yutong Bus, qui consiste à tirer parti d'une technologie innovante pour étendre les avantages des transports en commun écologiques à l'ensemble de la population à l'échelle mondiale. Soutenue par le conseil municipal de Brisbane, l'initiative a inspiré les citoyens à adopter des modes de déplacement respectueux de l'environnement.

