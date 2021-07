« Un gros merci à toutes les vaillantes personnes qui ont voté quotidiennement pour ma chanson », a déclaré Thierry Larose. D'avoir été sélectionné pour le prix était pour moi déjà tout qu'un honneur, le voici doublé par votre soutien. Je vous laisse sur ces paroles de Charlebois, qui sont d'adon : ''J'aime mon prochain, j'aime mon public / Tout ce que je veux c'est que ça clique''. »

En plus du prestige de la victoire, Thierry Larose reçoit une bourse de 5000 $, un clavier Yamaha , et une carte cadeau de 500 $ de Long & McQuade .

Alors que les créateurs de musique continuent d'être particulièrement touchés par les contrecoups de la pandémie, le Prix de la chanson SOCAN présente, pour la deuxième année consécutive, des prix en espèces de 500 $ aux créateurs des neuf autres chansons finalistes, une aide financière qui arrivera à point nommé pour plusieurs des créateurs de musique émergents les plus talentueux du Canada.

« Le Prix de la chanson SOCAN a pour but d'identifier et de célébrer les auteurs-compositeurs émergents du Canada et Thierry Larose faisait partie de l'exceptionnelle cohorte de l'édition 2021, a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. Nous sommes une fois de plus heureux de pouvoir récompenser l'excellence des 10 chansons finalistes. »

Marc-André Pilon, programmateur musicale et animateur à SiriusXM et membre du groupe de 15 panélistes du Prix de la chanson SOCAN qui ont participé au processus de sélection des dix chansons finalistes, a déclaré ce qui suit au sujet de « Les amants de Pompéi » : « Si l'on connaissait déjà les talents de mélodiste de Thierry Larose grâce à ses remarquables prestations scéniques, c'est avec « Les amants de Pompéi » qu'il prouve l'étendue de sa créativité. Des notes de pianos de l'intro aux chœurs enjoués et transposés de la finale, ce bijou pop nous tient en haleine et nous invite à découvrir l'œuvre du jeune auteur-compositeur. »

Le Prix de la chanson SOCAN est le seul prix majeur pour les auteurs-compositeurs émergents au Canada où ce sont les amateurs de musique qui choisissent le gagnant. Ainsi, du 17 juin au 1er juillet dernier, le public a voté pour les 10 chansons finalistes exceptionnelles écrites par des auteurs-compositeurs émergents francophones. Les finalistes des volets francophones et anglophones du Prix ont été sélectionnés par un panel de 15 experts estimés de l'industrie musicale.

La SOCAN ne joue aucun rôle dans la détermination des finalistes ou des gagnants, sauf pour s'assurer qu'ils répondent aux critères d'admissibilité.

La chanson gagnante du SOCAN Songwriting Prize, le volet anglophone pour les chansons en anglais, est « Western Skies », écrite et interprétée par Billy Raffoul et éditée par Warner Chappell Music Canada.

Les autres finalistes de l'édition francophone étaient :

« Accident » - écrite par Laurence-Anne Gagné-Charest et interprétée par Laurence-Anne.

- écrite par Laurence-Anne Gagné-Charest et interprétée par Laurence-Anne. « Demande-moi » - écrite et interprétée par Maude Audet et éditée par Les éditions Bravo musique inc.

- écrite et interprétée par et éditée par Les éditions Bravo musique inc. « Income Tax » - écrite par Jonah Richard Guimond , interprétée par P'tit Belliveau et éditée par Édition Bonsound.

- écrite par , interprétée par P'tit Belliveau et éditée par Édition Bonsound. « Le cœur a ses raisons » - écrite par Gary Derussy , Sarahmée Ouellet, Clément Langlois-Légaré, Thomas Lapointe et Diego Montenegro , interprétée par Sarahmée.

- écrite par , Sarahmée Ouellet, Clément Langlois-Légaré, et , interprétée par Sarahmée. « OK » - écrite par Michael Mlakar , Adel Kazi-Aoual, Émile Désilets, Clément Langlois-Légaré et Pascal Boisseau , interprétée par Clay and Friends.

- écrite par , Adel Kazi-Aoual, Émile Désilets, Clément Langlois-Légaré et , interprétée par Clay and Friends. « Oui Toi » - écrite par Léo Fougères, Clément Langlois-Légaré, Tom St-Laurent et Adel Kazi-Aoual, interprétée par FouKi et éditée par Disque 7ieme ciel.

- écrite par Léo Fougères, Clément Langlois-Légaré, et Adel Kazi-Aoual, interprétée par FouKi et éditée par Disque 7ieme ciel. « Ta main » - écrite par Ariane Roy , Pierre Emmanuel Beaudoin , Vincent Gagnon , Dominique Plante , Cédric Martel et Roxane Azzaria , interprétée par Ariane Roy .

- écrite par , , , , Cédric Martel et , interprétée par . « Tempérance » - écrite par Emerik St-Cyr Labbe, interprétée par Mon Doux Saigneur.

- écrite par Emerik St-Cyr Labbe, interprétée par Mon Doux Saigneur. « Tu m'connais trop bien » - écrite et interprétée par Gab Bouchard et éditée par Les éditions Bravo musique inc.

Le gagnant de l'édition 2020 du Prix de la chanson SOCAN était « Maintenant ou jamais », écrite par Félix Dyotte et interprétée par Évelyne Brochu. La liste des gagnants des éditions précédentes est disponible sur le site Web du Prix de la chanson SOCAN .

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs et éditeurs de musique et d'artistes visuels partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 175 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion des droits, la SOCAN se dédie à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

