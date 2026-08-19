The Home Depot étend son service de livraison express, le plus rapide du secteur de l'amélioration de l'habitat, à l'échelle nationale

Disponible sur tous les marchés américains moyennant des frais fixes minimes, sans abonnement requis, le service rend la livraison rapide accessible aux clients Pro et particuliers.

La livraison express s'appuie sur plus de 2 000 magasins The Home Depot aux États-Unis comme centres de traitement de proximité, afin de livrer en trois heures ou moins des produits de qualité professionnelle et les essentiels du bricolage du quotidien.

La livraison couvre des milliers d'UGS dans les catégories plomberie, électricité, quincaillerie, peinture, outils et fournitures de projet du quotidien, directement depuis les magasins locaux jusqu'au domicile ou au chantier.

ATLANTA, le 19 août 2026 /CNW/ -- The Home Depot® annonce aujourd'hui le déploiement à l'échelle nationale de la livraison express, offrant un traitement rapide à des millions de clients professionnels et de particuliers moyennant des frais fixes minimes sur les marchés américains, sans abonnement requis.

Tirant parti de son réseau de chaîne d'approvisionnement et de plus de 2 000 magasins américains fonctionnant comme des centres de traitement des commandes, la livraison express de The Home Depot renforce la position de l'entreprise en tant que fournisseur de services de livraison le plus rapide dans le domaine des rénovations. Les clients peuvent désormais recevoir, en trois heures ou moins, les articles dont ils ont besoin immédiatement, y compris les matériaux et fournitures destinés aux projets de construction professionnels. Les acheteurs peuvent voir l'admissibilité à la livraison express sur les pages des produits et dans le panier au moment de finaliser leurs achats.

« Les clients s'attendent à ce que les produits soient disponibles au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, et la livraison express nous aide à répondre à cette attente grâce à une solution rapide et fiable », déclare Jordan Broggi, vice-président exécutif d'Interconnected Retail. « Que vous soyez un particulier qui a besoin d'un sac d'engrais en plus pour terminer le jardin ou un professionnel qui manque d'adhésifs et de produits de calfeutrage pour effectuer un travail urgent, la livraison express permet à nos clients d'obtenir plus facilement que jamais les fournitures dont ils ont besoin, au moment où ils en ont le plus besoin. »

The Home Depot continue d'investir dans des offres qui offrent commodité, valeur et choix aux clients bricoleurs et professionnels, notamment :

la livraison express moyennant des frais fixes minimes par commande, sans abonnement requis, pour livrer les essentiels Pro et DIY en trois heures ou moins. The Home Depot prévoit offrir des délais de livraison encore plus rapides dans les mois à venir.

moyennant des frais fixes minimes par commande, sans abonnement requis, pour livrer les essentiels Pro et DIY en trois heures ou moins. The Home Depot prévoit offrir des délais de livraison encore plus rapides dans les mois à venir. Livraison gratuite le jour même pour les commandes de 25 $ et plus passées avant 16h, ce qui donne aux clients un autre moyen d'obtenir les produits dont ils ont besoin pour des projets urgents.

passées avant 16h, ce qui donne aux clients un autre moyen d'obtenir les produits dont ils ont besoin pour des projets urgents. Un vaste réseau de centres de livraison qui livre des milliers d'articles le même jour dans des catégories comme l'éclairage, les meubles-lavabos, la décoration, les matériaux de construction et plus encore. En collaboration avec les magasins locaux, ce réseau livre plus de 65 % des colis en stock le jour même ou le lendemain, et environ 55 % des commandes volumineuses en deux jours.

qui livre des milliers d'articles le même jour dans des catégories comme l'éclairage, les meubles-lavabos, la décoration, les matériaux de construction et plus encore. En collaboration avec les magasins locaux, ce réseau livre plus de 65 % des colis en stock le jour même ou le lendemain, et environ 55 % des commandes volumineuses en deux jours. La livraison le lendemain pour le gros électroménager a couvert 60 % de la population des États-Unis pour les principaux articles, ce qui aide les clients à remplacer rapidement les électroménagers essentiels comme les réfrigérateurs, les laveuses et les sécheuses et permet aux professionnels de s'approvisionner plus rapidement en électroménagers pour les réparations urgentes.

Pour en savoir plus sur les offres de livraison de The Home Depot, visitez https://corporate.homedepot.com.

À propos de The Home Depot

The Home Depot est le plus grand détaillant spécialisé en amélioration résidentielle au monde. À la fin du deuxième trimestre, la société exploitait un total de 2 364 magasins de détail et plus de 1 340 magasins SRS dans les 50 États, le district de Columbia, Porto Rico, les îles Vierges américaines, Guam, dix provinces canadiennes et le Mexique. La société emploie plus de 470 000 collaborateurs. Les actions de The Home Depot sont négociées à la Bourse de New York (NYSE : HD) et est inclus dans la moyenne industrielle Dow Jones et l'indice Standard & Poor's 500.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris le Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements actuellement disponibles ainsi que sur les hypothèses, les attentes et les projections actuelles concernant les événements futurs. Les énoncés prospectifs peuvent porter, entre autres, sur la mise en œuvre d'initiatives interconnectées, de magasins, de chaînes d'approvisionnement, de technologies, d'innovation et d'autres initiatives stratégiques. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes importants , y compris, sans s'y limiter, ceux décrits dans notre plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites, et la société ne s'engage pas à les mettre à jour autrement que si la loi l'exige. Nous vous conseillons toutefois d'examiner toute autre divulgation publique faite par la société sur des sujets connexes, y compris ses dépôts subséquents auprès de la Securities and Exchange Commission.

SOURCE The Home Depot

Informations complémentaires : Financial Community, Isabel Janci, vice-présidente des relations avec les investisseurs et trésorière, 770 384-2666, [email protected], OU News Media, Sara Gorman, directrice principale des communications d'entreprise, 770 384-2852, [email protected]