The Home Depot annonce un remaniement organisationnel pour offrir une expérience client plus homogène, stimuler la croissance et gagner des parts de marché

ATLANTA, 31 juillet 2026 /CNW/ -- The Home Depot, premier détaillant mondial du secteur de l'amélioration de l'habitat, annonce aujourd'hui des changements au sein de son portefeuille de direction afin d'accélérer l'innovation et de capter une part accrue d'un marché total adressable vaste et fragmenté, évalué à 1 200 milliards de dollars.

« Pour saisir une plus grande part de cette énorme opportunité, notre objectif est clair : stimuler notre cœur de métier et notre culture, offrir une expérience interconnectée sans friction et s'imposer sur le segment professionnel », déclare Ted Decker, président du conseil, président et chef de la direction de The Home Depot. « Nous harmonisons notre organisation afin de soutenir davantage cette stratégie, de favoriser une innovation plus intelligente et plus rapide et de créer une expérience client plus transparente pour les clients bricoleurs et professionnels. »

Grâce à ces changements, l'entreprise a unifié ses principaux portefeuilles de direction dans les domaines de la mise en marché, de la fidélisation, des finances, du segment professionnel et de la technologie.

Cœur de métier et culture : marchandisage unifié des marques phares et privées - L'un des éléments clés de la stratégie de l'entreprise est son engagement envers son cœur de métier et sa culture visant à offrir la meilleure expérience client en matière de rénovation résidentielle. L'expérience client commence par offrir les bons produits à des valeurs supérieures. C'est pourquoi Home Depot s'efforce d'être l'autorité en matière de produits dans le domaine de la rénovation résidentielle, en offrant la meilleure valeur à nos clients grâce à des marques novatrices et de qualité inégalée. Pour améliorer l'harmonisation des produits, l'entreprise a transféré ses marchands de marques maison à son organisation principale de mise en marché, dirigée par Billy Bastek, vice-président exécutif, marchandisage. La combinaison du marchandisage des produits permet à l'entreprise d'offrir plus d'innovations sur le marché encore plus rapidement.

Expérience interconnectée : offres intégrées - De plus en plus, les programmes de crédit et de fidélisation sont devenus un élément essentiel de l'expérience de magasinage interconnectée. The Home Depot harmonise ses équipes de l'expérience client, des services en ligne, des services financiers et de la fidélisation en une organisation unifiée et interconnectée, dirigée par Jordan Broggi, vice-président exécutif, commerce de détail interconnecté.

En combinant ces capacités, l'entreprise peut offrir à ses clients des offres financières plus personnalisées et transparentes et des expériences de magasinage mieux adaptées à leurs besoins, ce qui accroît leur fidélité et leur satisfaction, peu importe la façon dont ils effectuent leurs achats. Cette harmonisation permet de s'assurer que, à mesure que les habitudes d'achat des clients évoluent, l'écosystème de The Home Depot évolue avec eux, offrant plus de valeur, de facilité et de cohérence du début à la fin du projet.

S'imposer sur le segment pro : The Office of Pro Acceleration - Le client professionnel représente une occasion d'affaires adressable d'environ 700 milliards de dollars. Aujourd'hui, presque tous les types d'ateliers professionnels de The Home Depot, qu'il s'agisse d'entrepreneurs généraux, de gens de métier spécialisés ou de gestionnaires de l'exploitation de détail entretenant des propriétés multifamiliales. L'entreprise a bâti un ensemble inégalé de capacités grâce à des investissements organiques et à des acquisitions stratégiques. Aujourd'hui, l'entreprise exploite un écosystème Pro de bout en bout comprenant plus de 2 360 magasins, 1 300 succursales, 325 entrepôts destinés aux clients et un parc d'environ 16 000 actifs de livraison.

Pour faire progresser sa stratégie de croissance Pro à l'échelle de l'entreprise, The Home Depot fait évoluer son bureau d'intégration au Office of Pro Acceleration, dirigé par Richard McPhail, vice-président exécutif et chef de la direction financière. Ce bureau dirigera la coordination entre Home Depot Pro, HD Supply, SRS et Construction Resources afin de développer davantage les capacités d'entreprise partagées, y compris une gestion améliorée des relations avec la clientèle, un catalogue de produits partagé et une exécution optimisée dans l'ensemble de ses activités. En fin de compte, le bureau veillera à ce que chaque partie de l'entreprise collabore harmonieusement pour le compte du professionnel.

Harmonisation des technologies pour stimuler la croissance : l'innovation technologique appuie les trois piliers de la stratégie de croissance de The Home Depot. Plus tôt cette année, l'entreprise a nommé Fran Bell à titre de vice-présidente exécutive et de chef de la technologie, combinant l'intelligence artificielle, la science des données, la gestion des produits, l'expérience utilisateur et la technologie dans une organisation unifiée. Dans le cadre de cette harmonisation continue, les équipes des magasins, de la chaîne d'approvisionnement et de la technologie des produits Pro seront intégrées à l'organisation de Fran, ce qui permettra à l'entreprise de mettre de nouvelles technologies sur le marché plus rapidement.

À propos de The Home Depot

The Home Depot est le plus grand détaillant spécialisé en amélioration résidentielle au monde. À la fin du premier trimestre de l'exercice 2026, l'entreprise exploitait au total 2 361 magasins de détail et plus de 1 280 magasins SRS dans les 50 États, le district de Columbia, Porto Rico, les îles Vierges américaines, Guam, dix provinces canadiennes et le Mexique. La société emploie plus de 470 000 collaborateurs. Les actions de The Home Depot sont négociées à la Bourse de New York (NYSE : HD) et est inclus dans la moyenne industrielle Dow Jones et l'indice Standard & Poor's 500.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Toutes les déclarations faites dans ce communiqué qui ne sont pas historiques constituent des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont fondées sur l'information actuellement disponible et les hypothèses, attentes et projections actuelles de The Home Depot (la « société ») au sujet d'événements futurs, et utilisent des mots tels que « peut », « va », « pourrait », « devrait », « anticiper », « avoir l'intention », « estimer », « projeter », « planifier », « croire », « s'attendre à », « cibler », « perspectives », « potentiel », « s'engager » et « prévoir », ou des mots d'une importance ou d'une signification similaire, ou font référence à des périodes futures. Elles ne constituent pas des garanties de performance future et sont sujettes à des événements, des risques et des incertitudes futurs - dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société, dépendants des actions de tiers ou inconnus de la société - ainsi qu'à des hypothèses potentiellement inexactes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » et ailleurs dans le dernier rapport annuel déposé par la société sur le formulaire 10-K, ainsi que ceux décrits de temps à autre dans les rapports déposés ultérieurement auprès de la Securities and Exchange Commission. L'entreprise vous encourage à examiner ces documents. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont formulées, et la société ne s'engage pas à les mettre à jour, sauf si la loi l'exige. Il vous est toutefois conseillé d'examiner toute autre information fournie par la société sur des sujets connexes dans ses dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission et dans ses autres informations publiques.

SOURCE The Home Depot

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