The Home Depot annonce des plans de gestion provisoires alors que son chef de la direction prend un congé de maladie temporaire

ATLANTA, 12 août 2026 /CNW/ -- The Home Depotᴹᴰ, le n°1 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle, annonce aujourd'hui que son président et chef de la direction Ted Decker prendra un congé temporaire pour raisons médicales. L'entreprise s'attend à ce que M. Decker revienne dans les prochains mois.

Le conseil d'administration, conformément à la recommandation de M. Decker, a choisi deux cadres de longue date de The Home Depot pour superviser les opérations du bureau du chef de la direction pendant son absence. Ann-Marie Campbell, vice-présidente exécutive principale, supervisera les activités quotidiennes de The Home Depot, tandis que Richard McPhail, vice-président exécutif et chef de la direction financière, supervisera la gestion financière de l'entreprise et les filiales Pro. Dans son rôle d'administrateur principal indépendant, Greg Brenneman présidera le conseil pendant l'absence de M. Decker.

« The Home Depot a la meilleure équipe de direction dans le secteur du commerce de détail. Ann-Marie et Richard sont tous deux des cadres chevronnés qui travaillent ensemble depuis plus de 20 ans », déclare Brenneman. « Nous sommes confiants dans la capacité d'Ann-Marie et de Richard à diriger l'entreprise pendant cette période, et nous attendons avec impatience le retour de Ted. »

À propos de The Home Depot

À la fin du premier trimestre, l'entreprise exploitait au total 2 361 magasins de détail et plus de 1 280 sites SRS dans les 50 États, le district de Columbia, Porto Rico, les îles Vierges américaines, Guam, dix provinces canadiennes et le Mexique. La société emploie plus de 470 000 collaborateurs. Les actions de The Home Depot sont négociées à la Bourse de New York (NYSE : HD) et est inclus dans la moyenne industrielle Dow Jones et l'indice Standard & Poor's 500.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements actuellement disponibles ainsi que sur les hypothèses, les attentes et les projections actuelles concernant les événements futurs. Les énoncés prospectifs peuvent porter, entre autres, sur la durée du congé de maladie temporaire de M. Decker et le moment prévu de son retour. Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes importants, y compris, sans s'y limiter, notre capacité à exécuter avec succès les changements organisationnels, y compris les transitions de direction au sein de l'équipe de la haute direction de l'entreprise, comme il est décrit plus en détail dans notre plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés, et nous ne nous engageons à les mettre à jour que dans la mesure exigée par la loi. Nous vous conseillons toutefois d'examiner toute autre divulgation publique que nous faisons sur des sujets connexes, y compris les rapports déposés ultérieurement auprès de la Securities and Exchange Commission.

SOURCE The Home Depot

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