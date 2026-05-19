ATLANTA, le 19 mai 2026 /CNW/ - The Home Depot®, le plus important détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle, a annoncé aujourd'hui des ventes de 41,8 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2026, ce qui représente une augmentation de 1,9 milliard de dollars ou 4,8 % par rapport au même trimestre de l'exercice 2025. Toujours au premier trimestre de l'exercice 2026, les ventes comparables ont augmenté de 0,6 %, et les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 0,4 %. Au cours de ce même trimestre, les taux de change ont affecté positivement le total des ventes comparables de l'entreprise d'environ 55 points de base.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2026, soit un bénéfice dilué par action de 3,30 $, comparativement à un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars et à un bénéfice dilué par action de 3,45 $ à la même période durant l'exercice 2025.

Le bénéfice dilué par action rajusté1 était de 3,43 $ au premier trimestre de l'exercice 2026, comparativement à un bénéfice dilué par action rajusté de 3,56 $ à la même période de l'exercice 2025.

«Notre rendement du premier trimestre a été conforme à nos attentes. La demande fondamentale de notre secteur d'activités a été relativement similaire à celle que nous avons connue tout au long de l'exercice 2025, malgré une incertitude accrue des consommateurs et une pression sur l'abordabilité du logement», a déclaré Ted Decker, président du conseil d'administration, chef de la direction et président de l'entreprise. «Comme toujours, nos associés ont offert un excellent service à la clientèle pendant le trimestre, et j'aimerais les remercier pour leur travail aussi acharné qu'assidu ainsi que pour leur dévouement à servir nos clients.»

Perspectives au sujet de l'exercice 2026

L'entreprise réaffirme ses perspectives au sujet de l'exercice 2026 :

Augmentation des ventes totales d'environ 2,5 % à 4,5 %

Augmentation des ventes comparables d'environ 0,0 % à 2,0 %

Ouverture d'environ 15 nouveaux magasins

Taux de marge brute d'environ 33,1 %

Taux de marge d'exploitation d'environ 12,4 % à 12,6 %

Taux de marge d'exploitation rajustée 1 d'environ 12,8 % à 13,0 %

d'environ 12,8 % à 13,0 % Taux d'imposition effectif d'environ 24,3 %

Intérêts débiteurs nets d'environ 2,3 milliards de dollars

Augmentation du bénéfice dilué par action d'environ 0,0 % à 4,0 %, comparativement à une valeur de 14,23 $ lors de l'exercice 2025

Augmentation du bénéfice dilué par action rajusté 1 d'environ 0,0 % à 4,0 %, comparativement à une valeur de 14,69 $ lors de l'exercice 2025

d'environ 0,0 % à 4,0 %, comparativement à une valeur de 14,69 $ lors de l'exercice 2025 Dépenses en capital représentant environ 2,5 % des ventes totales

1 L'entreprise rapporte ses résultats financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. De la façon dont ils sont utilisés dans la présente publication, le bénéfice d'exploitation rajusté, la marge d'exploitation rajustée et le bénéfice dilué par action rajusté ne sont pas conformes aux PCGR. Une explication de ces mesures financières non conformes aux PCGR ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables figurent à la fin de ce document.

Home Depot tiendra aujourd'hui, à 9 h, heure de l'Est, une conférence téléphonique en vue de discuter de l'information contenue dans le présent communiqué de presse et de sujets connexes.

Cette conférence sera intégralement accessible en webdiffusion et en différé au ir.homedepot.com/events-and-presentations.

À la fin du premier trimestre, l'entreprise exploitait un total de 2 361 magasins de détail et plus de 1 280 succursales SRS dans l'ensemble des 50 États américains, dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans les dix provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie plus de 470 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard & Poor's 500.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des «énoncés prospectifs» tels qu'ils sont définis par les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, notamment la «Private Securities Litigation Reform Act of 1995». Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements actuellement disponibles et les hypothèses, attentes et prévisions actuelles de l'entreprise quant à des événements à venir. Ils comportent différents verbes conjugués au présent, au futur, au conditionnel ou au subjonctif, notamment «pouvoir», «risquer», «devoir», «savoir», «anticiper», «évaluer», «prévoir», «planifier», «estimer» et «s'engager», ainsi que du vocabulaire comme «attendu», «intention», «attentes», «cibles», «perspectives», «possible», «potentiel» et «prévisions», de même que d'autres mots ayant une teneur ou signification similaire ou faisant référence à des périodes de temps futures. Les énoncés prospectifs peuvent porter, entre autres, sur : la marque et la réputation de l'entreprise; la demande pour les produits et services de l'entreprise (sujette à l'influence des conditions macroéconomiques ainsi qu'à l'évolution des attentes et des préférences des clients); la croissance nette des ventes; les ventes comparables; les effets de la concurrence; la mise en œuvre d'initiatives stratégiques interreliées, notamment en magasin et dans les domaines de la chaîne d'approvisionnement, des innovations et des technologies (y compris en ce qui a trait à l'immobilier); les situations des stocks et leur disponibilité sur les étagères; le contexte économique; l'état des marchés du logement et de la rénovation résidentielle; l'état du marché de crédit (y compris les hypothèques, les prêts hypothécaires sur la valeur nette de la propriété et le crédit à la consommation et commercial); l'incidence des tarifs douaniers; les changements à la politique commerciale ou les restrictions liées à celle-ci, les différends commerciaux internationaux ainsi que les efforts et la capacité de continuer à diversifier la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise; les problèmes liés aux modes de paiement acceptés par l'entreprise; la demande pour les offres de crédit (y compris le crédit commercial); la gestion des relations avec les associés, les personnes en recherche d'emploi, les fournisseurs et les fournisseurs de services de l'entreprise; le coût et la disponibilité de la main-d'œuvre; le coût du carburant et d'autres sources d'énergie; les événements qui pourraient perturber les activités, la chaîne d'approvisionnement ou l'infrastructure technologique de l'entreprise ou encore la demande de produits et de services de l'entreprise (y compris les tarifs douaniers, les changements à la politique commerciale ou les restrictions liées à celle-ci, ou encore les différends commerciaux internationaux, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, les problèmes de santé publique, les incidents de cybersécurité et les conflits de travail; les tensions ou conflits géopolitiques, les conflits militaires ou les actes de guerre); la capacité de l'entreprise à maintenir un environnement sécuritaire dans ses magasins; la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes en matière de développement durable et de gestion du capital humain ainsi qu'à atteindre les objectifs connexes; la poursuite ou la suspension des rachats d'actions; le rendement en matière de marge et de bénéfices nets; les bénéfices par action; les dividendes futurs; l'imputation sur les fonds propres et les dépenses en capital; la productivité; les liquidités; le rendement du capital investi; l'effet de levier des dépenses et des dettes; les changements des taux d'intérêt; les changements des taux de change; la fluctuation des prix des marchandises; la capacité de l'entreprise à émettre des titres de créances à des conditions et à des taux acceptables pour elle; l'incidence et les résultats attendus des enquêtes, des demandes, des réclamations et des litiges; les défis liés à l'exploitation sur les marchés internationaux; la suffisance des couvertures d'assurance; l'incidence des frais de comptabilité; l'incidence de l'adoption de certains principes comptables; l'incidence des changements juridiques et réglementaires, notamment les décrets présidentiels et d'autres mesures administratives ou législatives (y compris les modifications aux lois et règlements fiscaux); les ouvertures et les fermetures de magasins; les perspectives financières (y compris celles pour l'exercice 2026); et l'incidence des autres sociétés acquises (y compris SRS et GMS) sur l'entreprise ainsi que la capacité de l'entreprise à profiter des avantages prévus des acquisitions réalisées ou en cours.

Ces énoncés ne sont pas garants du rendement à venir de l'entreprise et sont sujets aux événements, aux incertitudes et aux risques futurs, dont bon nombre ne dépendent pas de l'entreprise, mais plutôt des actions de tiers, et sont pour l'instant encore inconnus de l'entreprise, ainsi qu'aux hypothèses potentiellement inexactes, qui pourraient faire que les résultats obtenus diffèrent de façon importante des expériences antérieures, des attentes et des prévisions de l'entreprise. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits en 1A dans la partie I, «Facteurs de risque», et ailleurs dans le rapport annuel de l'entreprise du formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 1er février 2026, ainsi que ceux décrits de temps à autre dans les rapports subséquents déposés par l'entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission (ci-après «la SEC»). D'autres facteurs que l'entreprise ne peut prévoir et qui ne sont pas décrits précédemment parce qu'elle ne les juge pas significatifs actuellement peuvent également exister. De tels facteurs pourraient aussi faire en sorte que les résultats obtenus diffèrent de façon importante des attentes de l'entreprise. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils ont été émis et ne sont tenus à jour que si la loi l'exige. Il est recommandé d'examiner toute déclaration éventuelle que présente l'entreprise relativement à ces questions dans les rapports qu'elle dépose auprès de la SEC et dans ses énoncés publics.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Afin d'assurer une transparence accrue, cette communication de l'entreprise est également accompagnée de certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Quand elles sont utilisées conjointement avec les mesures financières conformes aux PCGR, l'entreprise estime que ces mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR aideront les gestionnaires et les investisseurs à mieux comprendre et analyser le rendement de l'entreprise. Cependant, ces renseignements supplémentaires ne sauraient être considérés isolément ou se substituer aux mesures financières conformes aux PCGR associées. Des définitions et une explication de ces mesures financières non conformes aux PCGR ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables figurent à la fin de ce document.

THE HOME DEPOT, INC.

ÉTAT CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ DES RÉSULTATS

(Non vérifié)



Trois mois ayant pris fin le



montants en millions, USD, exception faite des données par action 3 mai

2026

4 mai

2025

Variation (%) Ventes nettes $ 41,765

$ 39,856

4.8 % Coût des ventes 27,984

26,397

6.0 Marge bénéficiaire brute 13,781

13,459

2.4 Charges d'exploitation :









Frais de vente, généraux et administratifs 7,959

7,530

5.7 Dépréciation et amortissement 841

796

5.7 Total des charges d'exploitation 8,800

8,326

5.7 Bénéfice d'exploitation 4,981

5,133

(3.0) Dépenses (revenus) d'intérêts et autres :









Intérêts créditeurs et autres, nets (7)

(24)

(70.8) Intérêts débiteurs 611

615

(0.7) Intérêts et autres, nets 604

591

2.2 Bénéfices, avant les charges d'impôts 4,377

4,542

(3.6) Charges d'impôts 1,088

1,109

(1.9) Bénéfice net $ 3,289

$ 3,433

(4.2) %











Actions ordinaires moyennes pondérées en circulation 994

992

0.2 % Bénéfice par action en circulation $ 3.31

$ 3.46

(4.3)











Actions ordinaires moyennes pondérées diluées 996

994

0.2 % Bénéfice dilué par action $ 3.30

$ 3.45

(4.3)













Trois mois ayant pris fin le



Données de vente choisies : 3 mai

2026

4 mai

2025

Variation (%) Ventes comparables (variation [%]) 0.6 %

(0.3) %

S. O. Transaction clients comparable (variation [%])1 (1.3) %

(0.5) %

S. O. Facture moyenne comparable (variation [%])1 2.2 %

-- %

S. O. Transaction clients (en millions)1 391.1

394.8

(0.9) % Facture moyenne1 $ 92.76

$ 90.71

2.3

1 Les données sur la transaction des clients et la facture moyenne n'incluent ni les résultats de HD Supply ni ceux de SRS.

THE HOME DEPOT, INC.

BILANS CONSOLIDÉS ET SIMPLIFIÉS

(Non vérifiés)

montants en millions, USD 3 mai

2026

4 mai

2025

1er février

2026 Actif









Actif à court terme :









Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 1,601

$ 1,369

$ 1,389 Comptes clients nets 6,624

5,886

5,597 Stock de marchandises 27,280

25,763

25,817 Autres actifs à court terme 1,667

1,511

1,588 Total de l'actif à court terme 37,172

34,529

34,391 Immobilisations corporelles nettes 27,930

26,780

28,021 Actifs liés au droit d'utilisation découlant de contrats de location simple 9,275

8,699

9,204 Écarts d'acquisition 22,479

19,568

22,344 Actifs intangibles, nets 10,244

8,888

10,329 Autres actifs 804

693

806 Actif total $ 107,904

$ 99,157

$ 105,095











Passifs et capitaux propres









Passif à court terme :









Dettes à court terme $ 3,503

$ 38

$ 4,464 Comptes fournisseurs 14,373

14,696

11,491 Salaires à payer et frais afférents 2,237

2,180

2,529 Versements à court terme relatifs aux dettes à long terme 5,178

4,885

4,967 Passifs liés aux contrats de location simple à court terme 1,484

1,311

1,418 Autres passifs à court terme 8,805

8,479

7,555 Passif total à court terme 35,580

31,589

32,424 Dettes à long terme, excluant les versements à court terme 44,828

47,343

46,341 Passifs liés aux contrats de location simple à long terme 8,164

7,714

8,160 Autres passifs à long terme 5,458

4,556

5,357 Passif total 94,030

91,202

92,282 Total des capitaux propres 13,874

7,955

12,813 Passif total et capitaux propres $ 107,904

$ 99,157

$ 105,095

THE HOME DEPOT, INC.

ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ

(Non vérifié)



Trois mois ayant pris fin le montants en millions, USD 3 mai

2026

4 mai

2025 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :





Bénéfices nets $ 3,289

$ 3,433 Rapprochement des bénéfices nets et de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation :





Dépréciation et amortissement, excluant l'amortissement des actifs intangibles 910

855 Amortissement des actifs intangibles 171

139 Dépenses liées à la rémunération sous forme d'actions 178

170 Changements aux fonds de roulement 1,337

(244) Changements aux impôts reportés 65

(3) Autres activités d'exploitation 82

(25) Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 6,032

4,325







Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :





Dépenses en capital (844)

(806) Paiements liés à l'acquisition d'entreprises, nets (286)

(156) Autres activités d'investissement 21

31 Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement (1,109)

(931)







Flux de trésorerie provenant d'activités de financement :





Remboursements de la dette à court terme, nets (961)

(278) Produit de la dette à long terme, net d'escomptes 69

29 Remboursements de la dette à long terme (1,425)

(1,106) Produit provenant de la vente d'actions ordinaires 33

11 Dividendes en espèces (2,320)

(2,286) Autres activités de financement (109)

(126) Trésorerie nette utilisée pour les activités de financement (4,713)

(3,756) Changements à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie 210

(362) Effet du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 2

72 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 1,389

1,659 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 1,601

$ 1,369

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le bénéfice d'exploitation rajusté, la marge d'exploitation rajustée et le bénéfice dilué par action rajusté sont présentés en tant qu'indicateurs financiers supplémentaires dans le cadre de l'évaluation de nos activités et ne sont pas requis par les PCGR ou présentés conformément à ceux-ci. L'entreprise exclut l'incidence des charges d'amortissement des actifs intangibles acquis sur le bénéfice d'exploitation rajusté et la marge d'exploitation rajustée, et exclut également l'incidence des charges d'amortissement des actifs intangibles acquis, y compris les incidences fiscales afférentes, sur le bénéfice dilué par action rajusté. L'entreprise n'effectue pas d'ajustement pour tenir compte du revenu partiellement généré par l'utilisation des actifs intangibles acquis. Les charges d'amortissement, contrairement au revenu afférent, ne sont pas affectées par l'exploitation pour une période donnée à moins qu'un actif intangible n'ait subi une dépréciation ou que sa durée de vie utile ne soit revue.

Quand elles sont utilisées conjointement avec nos résultats conformes aux PCGR, l'entreprise estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent aux investisseurs des indicateurs significatifs supplémentaires à propos du rendement de l'entreprise d'une période à une autre, leur permettent de comparer facilement le rendement sous‑jacent de l'entreprise à celui de ses pairs, et correspondent à la façon dont l'équipe de gestion analyse les tendances et évalue le rendement à l'interne. L'entreprise fournit des renseignements financiers non conformes aux PCGR sur cette base afin de faciliter les comparaisons lors du rapport des résultats relatifs au bénéfice. Ces mesures non conformes aux PCGR ne peuvent être considérées isolément ni utilisées comme substitut aux mesures conformes aux PCGR comparables. Les investisseurs doivent se fier principalement aux résultats qui sont dressés conformément aux PCGR et n'utiliser les mesures non conformes aux PCGR qu'en tant qu'indicateurs supplémentaires lors de la prise de décisions en matière d'investissement. Il se peut que ces mesures non conformes aux PCGR ne puissent pas être comparées aux indicateurs rapportés par d'autres entreprises et ayant un nom similaire, et que ces autres entreprises pourraient ne pas définir ces mesures financières de la même façon, limitant ainsi leur utilité à titre de mesures comparatives.

RAPPROCHEMENT DU REVENU D'EXPLOITATION RAJUSTÉ

ET DE LA MARGE D'EXPLOITATION RAJUSTÉE



Trois mois ayant pris fin le



montants en millions, USD 3 mai

2026

4 mai

2025

Variation (%) Bénéfice d'exploitation (conforme aux PCGR) $ 4,981

$ 5,133

(3.0) % Marge d'exploitation1 11.9 %

12.9 %



Amortissement des actifs intangibles acquis2 171

139



Bénéfice d'exploitation rajusté (non conforme aux PCGR) $ 5,152

$ 5,272

(2.3) % Marge d'exploitation rajustée (non conforme aux PCGR)3 12.3 %

13.2 %





1 La marge d'exploitation est calculée en divisant le bénéfice d'exploitation par les ventes nettes totales.

2 Les montants comprennent l'amortissement des actifs intangibles, d'une valeur de 119 millions de dollars et de 87 millions de dollars, pendant les périodes de trois mois ayant pris fin le 3 mai 2026 et le 4 mai 2025, respectivement, pour SRS Distribution, Inc. et ses filiales.

3 La marge d'exploitation rajustée est calculée en divisant le bénéfice d'exploitation rajusté par les ventes nettes totales

Nos perspectives concernant la marge d'exploitation rajustée pour l'exercice 2026 ne tiennent pas compte d'une incidence prévue d'environ 40 points de base provenant de l'amortissement des actifs intangibles acquis.

RAPPROCHEMENT DU BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION RAJUSTÉ



Trois mois ayant pris fin le



montants par action 3 mai

2026

4 mai

2025

Variation (%) Bénéfice dilué par action (conforme aux PCGR) $ 3.30

$ 3.45

(4.3) % Incidence de l'amortissement des actifs intangibles acquis 0.17

0.14



Incidence du rajustement des mesures non conformes aux PCGR sur l'impôt sur le revenu[5] (0.04)

(0.03)



Bénéfice dilué par action rajusté (non conforme aux PCGR) $ 3.43

$ 3.56

(3.7) %

1 Cette donnée a été calculée en multipliant l'incidence de l'amortissement des actifs intangibles acquis par action et le taux d'imposition réel de l'entreprise pour cette période.

Nos perspectives concernant le bénéfice dilué par action rajusté pour l'exercice 2026 ne tiennent pas compte d'une incidence prévue après impôts d'environ 0,50 $ provenant de l'amortissement des actifs intangibles acquis.

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SOURCE The Home Depot

CONTACT : Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Communauté financière: Isabel Janci, Vice-présidente des Relations avec les investisseurs et trésorière, 770 384-2666, [email protected]; Médias d'information: Sara Gorman, Première directrice principale des Communications de l'entreprise, 770 384-2852, [email protected]