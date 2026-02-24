ATLANTA, le 24 févr. 2026 /CNW/ - The Home Depot®, le plus important détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2025.

Quatrième trimestre de l'exercice 2025

L'entreprise a enregistré des ventes de 38,2 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2025, ce qui représente une diminution de 1,5 milliard de dollars ou 3,8 % par rapport au même trimestre de l'exercice 2024. Le quatrième trimestre de l'exercice 2025 comportait 13 semaines, comparativement à 14 semaines lors de l'exercice précédent. La 14e semaine de l'exercice 2024 a ajouté des ventes d'environ 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre et à l'exercice.

Toujours au quatrième trimestre de l'exercice 2025, les ventes comparables ont augmenté de 0,4 %, et les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 0,3 %.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 2,6 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2025, soit un bénéfice dilué par action de 2,58 $, comparativement à un bénéfice net de 3,0 milliards de dollars et à un bénéfice dilué par action de 3,02 $ à la même période durant l'exercice 2024. La 14e semaine de l'exercice 2024 avait alors accru le bénéfice dilué par action d'environ 0,30 $ pour le quatrième trimestre et l'exercice.

Le bénéfice dilué par action rajusté(1) était de 2,72 $ au quatrième trimestre de l'exercice 2025, comparativement à un bénéfice dilué par action rajusté(1) de 3,13 $ à la même période de l'exercice 2024. La 14e semaine de l'exercice 2024 avait alors accru le bénéfice dilué par action rajusté d'environ 0,30 $ pour le quatrième trimestre et l'exercice.

Exercice financier 2025

Les ventes de l'exercice 2025 se sont chiffrées à 164,7 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 5,2 milliards de dollars ou 3,2 % par rapport à l'exercice 2024. Toujours pendant l'exercice 2025, les ventes comparables ont augmenté de 0,3 % et les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 0,5 %.

Le bénéfice net de l'exercice 2025 s'est chiffré à 14,2 milliards de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 14,23 $, comparativement à un bénéfice net de 14,8 milliards de dollars et à un bénéfice dilué par action de 14,91 $ à l'exercice 2024.

Le bénéfice dilué par action rajusté(1) de l'exercice 2025 a été de 14,69 $, comparativement à un bénéfice dilué par action rajusté de 15,24 $ à l'exercice 2024.

«Tout au long de l'exercice 2025, nos équipes ont effectué un travail incroyable en s'impliquant auprès de nos clients et en augmentant notre part du marché. J'aimerais les remercier pour leur travail acharné et leur dévouement», a déclaré Ted Decker, président du conseil d'administration, chef de la direction et président de l'entreprise. «Nos résultats du quatrième trimestre ont été en grande partie conformes à nos attentes, reflétant la rareté des tempêtes au cours du troisième trimestre ainsi qu'une incertitude des consommateurs et une pression sur l'immobilier persistantes. En ajustant les résultats pour tenir compte de la rareté relative des tempêtes, la demande fondamentale est demeurée relativement stable tout au long de l'exercice».

Déclaration relative au dividende

L'entreprise a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait approuvé une augmentation de 1,3 % dans son dividende trimestriel, ce qui porte sa valeur à 2,33 $ par action, soit un dividende annuel de 9,32 $ par action.

Le dividende sera versé le 26 mars 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 12 mars 2026. Ce trimestre est le 156e consécutif où l'entreprise paie un dividende en espèces.

Perspectives au sujet de l'exercice 2026

L'entreprise a fourni les perspectives suivantes pour l'exercice 2026 :

Augmentation des ventes totales d'environ 2,5 % à 4,5 %

Augmentation des ventes comparables d'environ 0,0 % à 2,0 %

Ouverture d'environ 15 nouveaux magasins

Taux de marge brute d'environ 33,1 %

Taux de marge d'exploitation d'environ 12,4 % à 12,6 %

Taux de marge d'exploitation rajustée (1) d'environ 12,8 % à 13,0 %

d'environ 12,8 % à 13,0 % Taux d'imposition effectif d'environ 24,3 %

Intérêts débiteurs nets d'environ 2,3 milliards de dollars

Augmentation du bénéfice dilué par action d'environ 0,0 % à 4,0 %, comparativement à une valeur de 14,23 $ lors de l'exercice 2025

Augmentation du bénéfice dilué par action rajusté (1) d'environ 0,0 % à 4,0 %, comparativement à une valeur de 14,69 $ lors de l'exercice 2025

d'environ 0,0 % à 4,0 %, comparativement à une valeur de 14,69 $ lors de l'exercice 2025 Dépenses en capital représentant environ 2,5 % des ventes totales

(1) L'entreprise rapporte ses résultats financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. De la façon dont ils sont utilisés dans la présente publication, le bénéfice d'exploitation rajusté, la marge d'exploitation rajustée et le bénéfice dilué par action rajusté ne sont pas conformes aux PCGR. Une explication de ces mesures financières non conformes aux PCGR ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables figurent à la fin de ce document.

Home Depot tiendra aujourd'hui, à 9 h, heure de l'Est, une conférence téléphonique en vue de discuter de l'information contenue dans le présent communiqué de presse et de sujets connexes. Cette conférence sera intégralement accessible en webdiffusion et en différé au ir.homedepot.com/events-and-presentations.

À la fin du quatrième trimestre, l'entreprise exploitait un total de 2 359 magasins de détail et plus de 1 250 succursales SRS dans l'ensemble des 50 États américains, dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans les dix provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie plus de 470 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard & Poor's 500.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des «énoncés prospectifs» tels qu'ils sont définis par les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, notamment la «Private Securities Litigation Reform Act of 1995». Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements actuellement disponibles et les hypothèses, attentes et prévisions actuelles de l'entreprise quant à des événements à venir. Ils comportent différents verbes conjugués au présent, au futur, au conditionnel ou au subjonctif, notamment «pouvoir», «risquer», «devoir», «savoir», «anticiper», «évaluer», «prévoir», «planifier», «estimer» et «s'engager», ainsi que du vocabulaire comme «attendu», «intention», «attentes», «cibles», «perspectives», «possible», «potentiel» et «prévisions», de même que d'autres mots ayant une teneur ou signification similaire ou faisant référence à des périodes de temps futures. Les énoncés prospectifs peuvent porter, entre autres, sur la marque et la réputation de l'entreprise; la demande pour les produits et services de l'entreprise (sujette à l'influence des conditions macroéconomiques ainsi qu'à l'évolution des attentes et des préférences des clients); la croissance nette des ventes; les ventes comparables; les effets de la concurrence; la mise en œuvre d'initiatives stratégiques, notamment en magasin et dans les domaines du commerce de détail interrelié, de la chaîne d'approvisionnement, des innovations et des technologies (y compris en ce qui a trait à l'immobilier); les situations des stocks et leur disponibilité sur les étagères; le contexte économique; l'état des marchés du logement et de la rénovation résidentielle; l'état du marché de crédit (y compris les hypothèques, les prêts hypothécaires sur la valeur nette de la propriété et le crédit à la consommation et commercial); l'incidence des tarifs douaniers; les changements à la politique commerciale ou les restrictions liées à celle-ci, les différends commerciaux internationaux ainsi que les efforts et la capacité de continuer à diversifier la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise; les problèmes liés aux modes de paiement acceptés par l'entreprise; la demande pour les offres de crédit (y compris le crédit commercial); la gestion des relations avec les associés, les personnes en recherche d'emploi, les fournisseurs et les fournisseurs de services de l'entreprise; le coût et la disponibilité de la main-d'œuvre; le coût du carburant et d'autres sources d'énergie; les événements qui pourraient perturber les activités, la chaîne d'approvisionnement ou l'infrastructure technologique de l'entreprise ou encore la demande de produits et de services de l'entreprise (y compris les tarifs douaniers, les changements à la politique commerciale ou les restrictions liées à celle-ci, ou encore les différends commerciaux internationaux, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, les problèmes de santé publique, les incidents de cybersécurité, les conflits de travail, les tensions ou conflits géopolitiques, les conflits militaires ou les actes de guerre); la capacité de l'entreprise à maintenir un environnement sécuritaire dans ses magasins; la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes en matière de développement durable et de gestion du capital humain ainsi qu'à atteindre les objectifs connexes; la poursuite ou la suspension des rachats d'actions; le rendement en matière de marge et de bénéfices nets; les bénéfices par action; les dividendes futurs; l'imputation sur les fonds propres et les dépenses en capital; la productivité; les liquidités; le rendement du capital investi; l'effet de levier des dépenses et des dettes; les changements des taux d'intérêt; les changements des taux de change; la fluctuation des prix des marchandises; la capacité de l'entreprise à émettre des titres de créances à des conditions et à des taux acceptables pour elle; l'incidence et les résultats attendus des enquêtes, des demandes, des réclamations et des litiges (y compris la conformité aux règlements connexes); les défis liés à l'exploitation sur les marchés internationaux; la suffisance des couvertures d'assurance; l'incidence des frais de comptabilité; l'incidence de l'adoption de certains principes comptables; l'incidence des changements juridiques et réglementaires, notamment les décrets présidentiels et d'autres mesures administratives ou législatives (y compris les modifications aux lois et règlements fiscaux); les ouvertures et les fermetures de magasins; les perspectives financières (y compris celles pour l'exercice 2026); et l'incidence des autres sociétés acquises (y compris SRS et GMS) sur l'entreprise ainsi que la capacité de l'entreprise à profiter des avantages prévus des acquisitions réalisées ou en cours.

Ces énoncés ne sont pas garants du rendement à venir de l'entreprise et sont sujets aux événements, aux incertitudes et aux risques futurs, dont bon nombre ne dépendent pas de l'entreprise, mais plutôt des actions de tiers, et sont pour l'instant encore inconnus de l'entreprise, ainsi qu'aux hypothèses potentiellement inexactes, qui pourraient faire que les résultats obtenus diffèrent de façon importante des expériences antérieures, des attentes et des prévisions de l'entreprise. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits en 1A dans la partie I, «Facteurs de risque», et ailleurs dans le rapport annuel de l'entreprise du formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 2 février 2025, ainsi que ceux décrits de temps à autre dans les rapports subséquents déposés par l'entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission (ci-après la «SEC»). D'autres facteurs que l'entreprise ne peut prévoir et qui ne sont pas décrits précédemment parce qu'elle ne les juge pas significatifs actuellement peuvent également exister. De tels facteurs pourraient aussi faire en sorte que les résultats obtenus diffèrent de façon importante des attentes de l'entreprise. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils ont été émis et ne sont tenus à jour que si la loi l'exige. Il est recommandé d'examiner toute déclaration éventuelle que présente l'entreprise relativement à ces questions dans les rapports qu'elle dépose auprès de la SEC et dans ses énoncés publics.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Afin d'assurer une transparence accrue, cette communication de l'entreprise est également accompagnée de certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Quand elles sont utilisées conjointement avec les mesures financières conformes aux PCGR, l'entreprise estime que ces mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR aideront les gestionnaires et les investisseurs à mieux comprendre et analyser le rendement de l'entreprise. Cependant, ces renseignements supplémentaires ne sauraient être considérés isolément ou se substituer aux mesures financières conformes aux PCGR associées. Des définitions et une explication de ces mesures financières non conformes aux PCGR ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables figurent à la fin de ce document.

THE HOME DEPOT, INC.

ÉTAT CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ DES RÉSULTATS

(Non vérifié)



Trois mois(1) ayant pris fin le





Exercice(2) ayant pris fin le



montants en millions, USD, exception faite des données par action 1er février

2026

2 février

2025

Variation (%)

1er février

2026

2 février

2025

Variation (%) Ventes nettes $ 38,198

$ 39,704

(3.8) %

$ 164,683

$ 159,514

3.2 % Coût des ventes 25,732

26,670

(3.5)

109,818

106,206

3.4 Marge bénéficiaire brute 12,466

13,034

(4.4)

54,865

53,308

2.9 Charges d'exploitation :





















Frais de vente, généraux et administratifs 7,772

7,725

0.6

30,702

28,748

6.8 Dépréciation et amortissement 845

814

3.8

3,273

3,034

7.9 Total des charges d'exploitation 8,617

8,539

0.9

33,975

31,782

6.9 Bénéfice d'exploitation 3,849

4,495

(14.4)

20,890

21,526

(3.0) Dépenses (revenus) d'intérêts et autres :





















Intérêts créditeurs et autres, nets (43)

(30)

43.3

(124)

(201)

(38.3) Intérêts débiteurs 594

638

(6.9)

2,412

2,321

3.9 Intérêts et autres, nets 551

608

(9.4)

2,288

2,120

7.9 Bénéfice, avant les charges d'impôts 3,298

3,887

(15.2)

18,602

19,406

(4.1) Charge d'impôts 727

890

(18.3)

4,446

4,600

(3.3) Bénéfice net $ 2,571

$ 2,997

(14.2) %

$ 14,156

$ 14,806

(4.4) %























Actions ordinaires moyennes pondérées en circulation 993

991

0.2 %

993

990

0.3 % Bénéfice par action en circulation $ 2.59

$ 3.02

(14.2)

$ 14.26

$ 14.96

(4.7)























Actions ordinaires moyennes pondérées diluées 995

994

0.1 %

995

993

0.2 % Bénéfice dilué par action $ 2.58

$ 3.02

(14.6)

$ 14.23

$ 14.91

(4.6)

























Trois mois(1) ayant pris fin le





Exercice(2) ayant pris fin le



Données de vente choisies : 1er février

2026

2 février

2025

Variation (%)

1er février

2026

2 février

2025

Variation (%) Ventes comparables (variation [%]) 0.4 %

0.8 %

S. O.

0.3 %

(1.8) %

S. O. Transaction clients comparable (variation [%])(3) (1.6) %

0.6 %

S. O.

(1.0) %

(1.0) %

S. O. Facture moyenne comparable (variation [%])(3) 2.4 %

0.2 %

S. O.

1.4 %

(0.9) %

S. O. Transaction clients (en millions)(3) 366.5

400.4

(8.5) %

1,601.5

1,637.2

(2.2) % Facture moyenne(3) $ 91.28

$ 89.11

2.4

$ 90.56

$ 89.31

1.4























(1) Les trois mois ayant pris fin le 1er février 2026 incluaient 13 semaines. Les trois mois ayant pris fin le 2 février 2025 incluaient 14 semaines. (2) L'exercice financier ayant pris fin le 1er février 2026 incluait 52 semaines. L'exercice financier ayant pris fin le 2 février 2025 incluait 53 semaines. (3) Les données sur la transaction des clients et la facture moyenne n'incluent ni les résultats de HD Supply ni ceux de SRS (y compris GMS).

THE HOME DEPOT, INC.

BILANS CONSOLIDÉS ET SIMPLIFIÉS

(Non vérifiés)

Montants en millions, USD 1er février

2026

2 février

2025 Actif





Actif à court terme :





Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 1,389

$ 1,659 Comptes clients nets 5,597

4,903 Stock de marchandises 25,817

23,451 Autres actifs à court terme 1,588

1,670 Total de l'actif à court terme 34,391

31,683 Immobilisations corporelles nettes 28,021

26,702 Actifs liés au droit d'utilisation découlant de contrats de location simple 9,204

8,592 Écarts d'acquisition 22,344

19,475 Actifs intangibles, nets 10,329

8,983 Autres actifs 806

684 Actif total $ 105,095

$ 96,119







Passif et capitaux propres





Passif à court terme :





Dettes à court terme $ 4,464

$ 316 Comptes fournisseurs 11,491

11,938 Salaires à payer et frais afférents 2,529

2,315 Versements à court terme relatifs aux dettes à long terme 4,967

4,582 Passifs liés aux contrats de location simple à court terme 1,418

1,274 Autres passifs à court terme 7,555

8,236 Passif total à court terme 32,424

28,661 Dettes à long terme, excluant les versements à court terme 46,341

48,485 Passifs liés aux contrats de location simple à long terme 8,160

7,633 Autres passifs à long terme 5,357

4,700 Passif total 92,282

89,479 Total des capitaux propres 12,813

6,640 Passif total et capitaux propres $ 105,095

$ 96,119

THE HOME DEPOT, INC.

ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ

(Non vérifié)



Exercice(1) ayant pris fin le montants en millions, USD 1er février

2026

2 février

2025 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :





Bénéfices nets $ 14,156

$ 14,806 Rapprochement des bénéfices nets et de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation :





Dépréciation et amortissement, excluant l'amortissement des actifs intangibles 3,514

3,336 Amortissement des actifs intangibles 607

425 Dépenses liées à la rémunération sous forme d'actions 522

442 Changements aux fonds de roulement (3,084)

679 Changements aux impôts reportés 418

15 Autres activités d'exploitation 192

107 Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 16,325

19,810







Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :





Dépenses en capital (3,679)

(3,485) Paiements liés à l'acquisition d'entreprises, nets (5,410)

(17,644) Autres activités d'investissement 109

98 Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement (8,980)

(21,031)







Flux de trésorerie provenant d'activités de financement :





Remboursement de la dette à court terme, net 4,148

316 Produits de la dette à long terme, nets d'escomptes 2,161

10,010 Remboursement de la dette à long terme (5,040)

(1,536) Rachats d'actions ordinaires --

(649) Produits provenant de la vente d'actions ordinaires 314

395 Dividendes en espèces (9,152)

(8,929) Autres activités de financement (145)

(301) Trésorerie nette des activités de financement (7,714)

(694) Changements à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie (369)

(1,915) Effet du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 99

(186) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 1,659

3,760 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 1,389

$ 1,659



















(1) L'exercice financier ayant pris fin le 1er février 2026 incluait 52 semaines. L'exercice financier ayant pris fin le 2 février 2025 incluait 53 semaines.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le bénéfice d'exploitation rajusté, la marge d'exploitation rajustée (calculée en divisant le bénéfice d'exploitation rajusté par les ventes nettes totales) et le bénéfice dilué par action rajusté sont présentés en tant qu'indicateurs financiers supplémentaires dans le cadre de l'évaluation de nos activités et ne sont pas requis par les PCGR ou présentés conformément à ceux-ci. L'entreprise exclut l'incidence des charges d'amortissement des actifs intangibles acquis sur le bénéfice d'exploitation rajusté et la marge d'exploitation rajustée, et exclut également l'incidence des charges d'amortissement des actifs intangibles acquis, y compris les incidences fiscales afférentes, sur le bénéfice dilué par action rajusté. L'entreprise n'effectue pas d'ajustement pour tenir compte du revenu partiellement généré par l'utilisation des actifs intangibles acquis. Les charges d'amortissement, contrairement au revenu afférent, ne sont pas affectées par l'exploitation pour une période donnée à moins qu'un actif intangible n'ait subi une dépréciation ou que sa durée de vie utile ne soit revue.

Quand elles sont utilisées conjointement avec nos résultats conformes aux PCGR, l'entreprise estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent aux investisseurs des indicateurs significatifs supplémentaires à propos du rendement de l'entreprise d'une période à une autre, leur permettent de comparer facilement le rendement sous‑jacent de l'entreprise à celui de ses pairs, et correspondent à la façon dont l'équipe de gestion analyse les tendances et évalue le rendement à l'interne. L'entreprise fournit des renseignements financiers non conformes aux PCGR sur cette base afin de faciliter les comparaisons lors du rapport des résultats relatifs au bénéfice. Ces mesures non conformes aux PCGR ne peuvent être considérées isolément ni utilisées comme substitut aux mesures conformes aux PCGR comparables. Les investisseurs doivent se fier principalement aux résultats qui sont dressés conformément aux PCGR et n'utiliser les mesures non conformes aux PCGR qu'en tant qu'indicateurs supplémentaires lors de la prise de décisions en matière d'investissement. Il se peut que ces mesures non conformes aux PCGR ne puissent pas être comparées aux indicateurs rapportés par d'autres entreprises et ayant un nom similaire, et que ces autres entreprises pourraient ne pas définir ces mesures financières de la même façon, limitant ainsi leur utilité à titre de mesures comparatives.

RAPPROCHEMENT DU REVENU D'EXPLOITATION RAJUSTÉ

ET DE LA MARGE D'EXPLOITATION RAJUSTÉE



Trois mois(1) ayant pris fin le





Exercice(2) ayant pris fin le



Montants en millions, USD 1er février

2026

2 février

2025

Variation (%)

1er février

2026

2 février

2025

Variation (%) Bénéfice d'exploitation (conforme aux PCGR) $ 3,849

$ 4,495

(14.4) %

$ 20,890

$ 21,526

(3.0) % Marge d'exploitation(3) 10.1 %

11.3 %





12.7 %

13.5 %



Amortissement des actifs intangibles acquis(4) 171

145





607

425



Bénéfice d'exploitation rajusté (non conforme aux PCGR) $ 4,020

$ 4,640

(13.4) %

$ 21,497

$ 21,951

(2.1) % Marge d'exploitation rajustée (non conforme aux PCGR)(5) 10.5 %

11.7 %





13.1 %

13.8 %



























(1) Les trois mois ayant pris fin le 1er février 2026 et le 2 février 2025 incluaient respectivement 13 et 14 semaines. (2) Les exercices financiers ayant pris fin le 1er février 2026 et le 2 février 2025 incluaient respectivement 52 et 53 semaines. (3) La marge d'exploitation est calculée en divisant le bénéfice d'exploitation par les ventes nettes totales. (4) Les montants comprennent l'amortissement des actifs intangibles acquis, d'une valeur de 118 millions de dollars et de 398 millions de dollars, pendant les périodes de trois mois et de douze mois ayant pris fin le 1er février 2026, respectivement, et d'une valeur de 93 millions de dollars et de 218 millions de dollars pendant les périodes de trois mois et de douze mois ayant pris fin le 2 février 2025, toujours respectivement, pour SRS Distribution, Inc. et ses filiales. (5) La marge d'exploitation rajustée est calculée en divisant le bénéfice d'exploitation rajusté par les ventes nettes totales.

Nos perspectives concernant la marge d'exploitation rajustée pour l'exercice 2026 ne tiennent pas compte d'une incidence prévue d'environ 40 points de base provenant de l'amortissement des actifs intangibles acquis.

RAPPROCHEMENT DU BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION RAJUSTÉ



Trois mois(1) ayant pris fin le





Exercice(2) ayant pris fin le



Montants par action 1er février

2026

2 février

2025

Variation (%)

1er février

2026

2 février

2025

Variation (%) Bénéfice dilué par action (conforme aux PCGR) $ 2.58

$ 3.02

(14.6) %

$ 14.23

$ 14.91

(4.6) % Incidence de l'amortissement des actifs intangibles acquis 0.17

0.14





0.61

0.43



Incidence du rajustement(3) des mesures non conformes aux PCGR sur l'impôt sur le revenu (0.03)

(0.03)





(0.15)

(0.10)



Bénéfice dilué par action rajusté (non conforme aux PCGR) $ 2.72

$ 3.13

(13.1) %

$ 14.69

$ 15.24

(3.6) %



























(1) Les trois mois ayant pris fin le 1er février 2026 et le 2 février 2025 incluaient respectivement 13 et 14 semaines. La 14e semaine du quatrième trimestre de l'exercice 2024 avait accru le bénéfice dilué par action rajusté d'environ 0,30 $. (2) Les exercices financiers ayant pris fin le 1er février 2026 et le 2 février 2025 incluaient respectivement 52 et 53 semaines. La 53e semaine de l'exercice 2024 avait accru le bénéfice dilué par action rajusté d'environ 0,30 $. (3) Cette donnée a été calculée en multipliant l'incidence de l'amortissement des actifs intangibles acquis par action et le taux d'imposition réel de l'entreprise pour cette période.

Nos perspectives concernant le bénéfice dilué par action rajusté pour l'exercice 2026 ne tiennent pas compte d'une incidence prévue après impôts d'environ 0,50 $ provenant de l'amortissement des actifs intangibles acquis.

