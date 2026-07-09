Teva et Samsung Bioepis annoncent la conclusion d'une entente de commercialisation pour OPUVIZ(MD), un biosimilaire d'Eylea® (aflibercept), au Canada

TORONTO, Canada et INCHEON, South Korea, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) (TASE: TEVA) et Samsung Bioepis Co., Ltd., ont annoncé aujourd'hui que les deux entreprises ont conclu une entente de licence et de commercialisation pour OPUVIZMD (aflibercept), un biosimilaire d'Eylea1 (aflibercept), au Canada.

En vertu de cette entente, Samsung Bioepis est responsable de l'homologation et de la fabrication des produits, tandis que Teva Canada (une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) est responsable de leur commercialisation.

« Cette entente est une étape importante de l'enrichissement de notre portefeuille de biosimilaires au Canada, a déclaré Fabien Paquette, directeur général de Teva Canada. Elle nous permet de continuer sur notre lancée en ce qui concerne les biosimilaires et d'accentuer notre présence dans le domaine de l'ophtalmologie, et elle reflète notre engagement d'offrir des options thérapeutiques de grande qualité aux patients et aux professionnels de la santé canadiens grâce à des partenariats stratégiques. »

« Cette entente représente une étape importante de l'avancement de notre stratégie de croissance en Amérique du Nord et de l'élargissement de l'accès aux médicaments biologiques ophtalmiques au Canada, a affirmé Kwang Ryu, vice-président et responsable de l'équipe chargée du développement des affaires à Samsung Bioepis. Par l'entremise de notre collaboration avec Teva, nous nous engageons à élargir l'accès à des options thérapeutiques de grande qualité au Canada et à aider ainsi davantage de patients à bénéficier de soins durables en temps opportun. »

OPUVIZ a obtenu l'approbation de Santé Canada en octobre 2025 et est indiqué dans le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de la déficience visuelle due à un œdème maculaire secondaire à une occlusion de la veine centrale de la rétine (OVCR) ou à une occlusion de la branche veineuse rétinienne (OBVR), de l'œdème maculaire diabétique (OMD) et de la néovascularisation choroïdienne (NVC) myopique.

L'aflibercept biosimilaire de Samsung Bioepis est également disponible en Europe et dans la République de Corée.

Teva Canada communiquera d'autres détails sur le lancement prévu d'OPUVIZMD sur le marché canadien au moment opportun.

Veuillez consulter la monographie de produit d'OPUVIZ (aflibercept), y compris les renseignements importants sur l'innocuité ICI.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Le présent communiqué de presse vise uniquement à annoncer la disponibilité d'OPUVIZ au Canada. Ce document ne doit pas être interprété comme un avis médical ou comme la recommandation d'un produit ou d'un traitement. L'état de l'homologation réglementaire et les renseignements thérapeutiques peuvent varier d'un pays à l'autre; veuillez donc vous reporter à la version locale des renseignements sur le produit pour les médicaments mentionnés dans le présent document. Les informations qui figurent dans le présent communiqué de presse peuvent inclure des données portant sur des composés expérimentaux ou sur des indications non approuvées. Ces informations sont communiquées aux fins de discussion scientifique seulement et ne représentent en aucun cas une assertion sur l'innocuité ou l'efficacité d'une utilisation non approuvée. Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, y compris des énoncés concernant des programmes de développement clinique, des soumissions réglementaires, des homologations potentielles et le potentiel thérapeutique futur. Ces énoncés sont basés sur les attentes et les hypothèses actuelles et sont assujettis à des risques et incertitudes qui pourraient faire dévier les résultats réels d'une manière significative. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties quant au rendement futur. Samsung Bioepis n'est pas tenue de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse.

À propos de Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) est en voie de se transformer en une entreprise biopharmaceutique novatrice de premier plan grâce à ses produits génériques de classe internationale. Depuis plus de 120 ans, l'engagement de Teva envers l'amélioration de la santé n'a jamais flanché. Qu'il s'agisse d'innover dans le domaine des neurosciences et de l'immunologie ou de produire des médicaments génériques complexes, des biosimilaires et des marques parapharmaceutiques à l'échelle planétaire, Teva s'est donné pour mission de répondre aux besoins des patients, aujourd'hui et demain. Au sein de Teva, nous avons tous à cœur d'améliorer la santé. Pour en apprendre davantage à ce propos, visitez le www.tevapharm.com.

À propos de Samsung Bioepis Co., Ltd.

Fondée en 2012, Samsung Bioepis est une entreprise biopharmaceutique déterminée à fabriquer des médicaments qui sont accessibles à tous. Grâce à des innovations dans le développement des nouveaux produits et à son ferme engagement envers la qualité, Samsung Bioepis vise à devenir la principale entreprise biopharmaceutique au monde. En tant que filiale en propriété exclusive de Samsung Epis Holdings, Samsung Bioepis continue de faire progresser son vaste portefeuille de candidats biologiques en voie de commercialisation qui couvrent un éventail de classes thérapeutiques, y compris dans le domaine de l'immunologie, de l'oncologie, de l'ophtalmologie, de l'hématologie, de la néphrologie, de l'endocrinologie et de la neurologie. Pour en savoir plus, consultez le www.samsungbioepis.com et suivez-nous sur LinkedIn et sur X.

Mise en garde de Teva concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, énoncés qui sont basés sur les convictions et les attentes actuelles de la direction et qui sont assujettis à des risques et incertitudes considérables, connus et inconnus, qui pourraient faire dévier d'une manière significative nos résultats, nos réalisations ou notre rendement futurs de ceux qui sont exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont reconnaissables à l'emploi de verbes comme « devoir », « prévoir », « penser », « estimer », « cibler », « pouvoir », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier » et « croire » ou d'autres termes et expressions similaires à propos de discussions portant sur les résultats d'exploitation ou sur le rendement financier futurs. Parmi les facteurs importants qui pourraient causer ces écarts ou y contribuer, on observe les risques ayant un lien avec : notre capacité d'exécuter avec succès l'entente de licence, de développement et de commercialisation que nous avons conclue avec Samsung Bioepis Co., Ltd. pour OPUVIZ (aflibercept), un biosimilaire d'Eylea®; notre capacité de commercialiser avec succès OPUVIZ (aflibercept) au Canada; notre capacité de supplanter avec succès nos concurrents sur le marché, y compris notre capacité de développer et de commercialiser d'autres produits pharmaceutiques; notre capacité de réaliser avec succès notre stratégie « Tournés vers la croissance », y compris l'accroissement de notre portefeuille de médicaments innovants et biosimilaires et la commercialisation rentable de ce portefeuille, que ce soit par nos propres moyens ou par l'entremise du développement de nos affaires et par l'accomplissement de notre transformation organisationnelle et la réalisation des économies attendues; enfin, d'autres facteurs discutés dans le présent communiqué de presse, dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le premier trimestre de 2026 et dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, y compris dans les sections intitulées « Facteurs de risque » et « Énoncés prospectifs ». Les énoncés prospectifs ne valent que pour la date à laquelle ils ont été émis, et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou les autres informations qu'ils contiennent, que ce soit à la lumière de nouvelles informations ou d'évènements futurs ou autrement. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs.

_____________________________ 1 Eylea est une marque de commerce déposée de Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

SOURCE Teva Canada

PERSONNES-RESSOURCES DES MÉDIAS : Teva Canada Limitée, Stuart Shields, Directeur des communications et des affaires générales, [email protected]; Samsung Bioepis Co., Ltd., Yoon Kim, [email protected]; Anna Nayun Kim, [email protected]