TORONTO, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Teva Canada Limitée (Teva Canada) annonce la conclusion d'une nouvelle entente de commercialisation et d'approvisionnement avec Novartis Pharma Canada Inc. (Novartis Canada) pour MayzentMD (siponimod), un traitement oral novateur indiqué dans la sclérose en plaques secondaire progressive (SPMS) avec maladie active. Dans le cadre de ce partenariat, Teva Canada assumera l'entière responsabilité de la promotion, de la distribution et de la commercialisation de MayzentMD au Canada.

Cette collaboration s'appuie sur l'expertise reconnue de Teva dans le domaine du système nerveux central (SNC) et sur son infrastructure commerciale nationale, assurant ainsi un accès continu à MayzentMD pour les patients et les professionnels de la santé partout au pays. L'entente vise à maximiser la portée et l'impact de MayzentMD, en s'appuyant sur l'histoire établie de Teva avec les neurologues et les spécialistes de la sclérose en plaques à travers le Canada.

« Au-delà d'un médicament, il y a avant tout un patient, a déclaré Fabien Paquette, directeur général de Teva Canada. Par ce partenariat, nous réaffirmons notre engagement envers la communauté de la SP ainsi qu'envers des soins centrés sur le patient. Teva Canada est fière d'agir avec une raison d'être claire, en veillant à assurer l'accès et le soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons tous à cœur d'améliorer la santé. »

« Cette entente reflète notre responsabilité commune de soutenir les gens vivant avec la SP, a affirmé Dimitri Gitas, président national de Novartis Canada. Grâce à ce partenariat, nous renforçons le soutien aux Canadiens vivant avec la sclérose en plaques et contribuons à l'amélioration des résultats de santé à l'échelle nationale. »

MayzentMD est indiqué au Canada pour le traitement des patients atteints de sclérose en plaques secondaire progressive (SPMS) avec maladie active, telle que démontrée par des poussées ou des caractéristiques d'activité inflammatoire de la sclérose en plaques à l'imagerie, afin de retarder la progression du handicap physique.

À propos de Teva Canada

Teva Canada, une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA), est fière de célébrer 60 ans au service de la santé des Canadiens. En tant que l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de médicaments génériques, biosimilaires et innovants, nous avons tous à cœur d'améliorer la santé -- nous nous sommes engagés à offrir des traitements fiables de haute qualité. Avec des installations à Markham, Stouffville, Toronto et Montréal, nous employons plus de 850 personnes et fabriquons 70 % des médicaments que nous vendons au Canada localement, ce qui renforce notre engagement envers l'accessibilité et le soutien à l'économie canadienne. Pour en savoir plus, visitez www.tevacanada.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs concernant la commercialisation de MayzentMD au Canada. Les résultats réels pourraient différer de façon significative en raison de divers risques et incertitudes.

