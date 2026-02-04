Santé Canada approuve Pr AJOVY MD (frémanézumab, solution pour injection sous-cutanée) pour la prévention de la migraine épisodique (moins de 15 jours de migraine par mois) chez les patients pédiatriques de 6 à 17 ans et pesant au moins 45 kg.

TORONTO, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Teva Canada Limitée (Teva Canada) a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé une indication élargie pour PrAJOVYMD (frémanézumab, solution pour injection sous-cutanée) destinée à prévenir la migraine épisodique (moins de 15 jours de migraine par mois) chez les patients pédiatriques âgés de 6 à 17 ans et pesant au moins 45 kg. Avec cette approbation, PrAJOVYMD devient le premier et seul antagoniste du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP) indiqué pour les patients pédiatriques admissibles, ce qui marque un progrès significatif dans l'élargissement des choix thérapeutiques préventifs pour les personnes vivant avec la migraine.

La migraine est une maladie neurologique qui a un impact significatif sur les enfants et les adolescents, entraînant des absences scolaires, une participation sociale réduite et des effets variés sur la vie familiale. Grâce à cette approbation, PrAJOVYMD offre désormais un nouveau choix thérapeutique préventif à administration mensuelle qui pourra contribuer à réduire la fréquence des crises de migraine chez les patients pédiatriques admissibles.

« La migraine a un impact profond sur les enfants et les adolescents; pourtant, les patients pédiatriques ont disposé historiquement de très peu de choix thérapeutiques préventifs, a déclaré Wendy Gerhart, directrice générale de Migraine Canada. Nous accueillons favorablement cette approbation, qui représente une avancée importante pour les familles confrontées à cette affection tenace. Des choix additionnels fondés sur des données probantes sont importants et peuvent avoir une influence appréciable sur la vie quotidienne des jeunes vivant avec la migraine. »

L'approbation de cette indication par Santé Canada repose sur les résultats de l'essai de phase 3 SPACE, qui a démontré que le frémanézumab réduisait de manière significative le nombre de jours mensuels de migraine et de céphalées par rapport au placebo sur une période de 12 semaines chez les patients pédiatriques atteints de migraine épisodique, tout en présentant un profil d'innocuité cohérent avec le profil observé chez les adultes1.

« En tant qu'investigatrice de l'étude clinique ayant soutenu cette approbation, j'ai pu constater directement l'impact significatif que le frémanézumab peut avoir chez les jeunes vivant avec la migraine épisodique, a déclaré la Dre Daniela Pohl, MD, Ph. D., professeure de neurologie pédiatrique au Children's Hospital of Eastern Ontario. Il s'agit d'une avancée importante pour les enfants et les adolescents au Canada, qui ont longtemps manqué de choix préventifs fondés sur des données probantes. Le fait qu'AJOVY soit maintenant accessible à cette population offre aux cliniciens et aux familles un traitement ciblé qui pourra aider à réduire le fardeau de la migraine et améliorer le bien-être au quotidien. »

« Nous sommes fiers d'apporter cette avancée importante aux soins de la migraine pédiatrique au Canada, a affirmé Fabien Paquette, directeur général de Teva Canada. Cette approbation reflète l'engagement de Teva à aider les patients à toutes les étapes de la vie et à offrir aux familles des traitements innovants appuyés par une science clinique robuste. L'élargissement de l'accès à PrAJOVYMD pour les jeunes Canadiens souligne notre dévouement de longue date à la santé neurologique et la réduction des lacunes en matière de soins. »

À propos de PrAJOVYMD

PrAJOVYMD est indiqué pour la prévention de la migraine épisodique (moins de 15 jours de migraine par mois) chez les patients pédiatriques de 6 à 17 ans pesant au moins 45 kg. PrAJOVYMD est offert sous forme d'injection unidose de 225 mg/1,5 mL dans un auto-injecteur prérempli ou une seringue préremplie. PrAJOVYMD peut être administré par un professionnel de la santé ou à domicile par un patient de 13 ans ou plus, ou par un aidant. Aucune dose initiale n'est requise pour amorcer le traitement.

À propos de l'essai SPACE

SPACE est une étude multicentrique randomisée à double insu contrôlée par placebo, menée selon un modèle en groupes parallèles, comparant l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité du frémanézumab administré par voie sous-cutanée à celles du placebo sur une période de 12 semaines pour le traitement préventif de la migraine épisodique chez 237 patients pédiatriques âgés de 6 à 17 ans.

À propos de Teva Canada

Teva Canada Limitée, une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA), est fière de célébrer 60 ans au service de la santé des Canadiens. En tant que l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de médicaments génériques, biosimilaires et innovants, nous avons tous à cœur d'améliorer la santé, et nous nous engageons à offrir des traitements fiables de haute qualité. Avec des installations à Markham, Stouffville, Toronto et Montréal, nous employons plus de 850 personnes et fabriquons localement 70 % des médicaments que nous vendons au Canada, renforçant ainsi notre engagement envers l'accessibilité et l'économie canadienne. Pour en savoir plus : www.tevacanada.com.

Note concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui sont basés sur les attentes actuelles de Teva et qui peuvent comporter des risques et incertitudes pouvant entraîner des résultats réels qui diffèrent sensiblement des énoncés. Ces risques incluent des facteurs réglementaires, des facteurs commerciaux et des facteurs liés au marché, de même que les facteurs décrits dans les documents publics déposés par Teva. Les énoncés prospectifs ne valent qu'en date du présent communiqué, et Teva n'assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la loi l'exige.



1 Hershey, A. D., Szperka, C. L., Barbanti, P., Pozo-Rosich, P., Bittigau, P., Barash, S., Bryson, J., Kessler, Y., Schwartz, Y. C., Campos, V. R., & Ning, X. (2026). Fremanezumab in Children and Adolescents with Episodic Migraine. New England Journal of Medicine.

