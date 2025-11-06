MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Teva Canada accueille favorablement l'annonce récente effectuée par le ministère de la Santé du Québec concernant les changements apportés au cadre de remboursement des produits à base de méthylphénidate à libération prolongée. À compter du 11 décembre 2025, la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) appliquera la règle du « prix le plus bas » à la catégorie de molécules « méthylphénidate (chlorhydrate de) Co. L.A (12 h) ».

Cette mise à jour garantit que les patients du Québec continueront d'avoir accès à des options de traitement remboursées pour le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), y compris celles qui respectent les nouveaux critères de tarification de la province. Le produit ACT Methylphenidate ER® est par ailleurs le seul médicament générique inscrit à la Liste des médicaments reconnue comme interchangeable avec le Concerta® par la RAMQ.

Teva Canada demeure résolue à soutenir les patients, les proches aidants et les professionnels de la santé grâce à des solutions de qualité et accessibles.

« Chez Teva Canada, tout commence par les patients. Cette mise à jour de la RAMQ, qui fait suite à une recommandation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), contribue à garantir que les personnes vivant avec le TDAH au Québec continuent d'avoir accès à des options de traitement abordables et de qualité. Notre engagement est d'éliminer les obstacles aux soins et de soutenir les professionnels de la santé afin d'offrir les meilleurs résultats possibles aux patients. »

- Fabien Paquette, Directeur général, Teva Canada

Teva Canada continue de collaborer avec les pharmaciens, les prescripteurs et les associations de patients afin de fournir des ressources éducatives et des outils de soutien qui facilitent des décisions thérapeutiques éclairées.

À propos de Teva Canada

Teva Canada, une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE : TEVA) et (TASE : TEVA), est fière de célébrer 60 ans au service de la santé des Canadiens. En tant que l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de médicaments génériques, biosimilaires et innovants, nous sommes Ensemble, pour une meilleure santé - engagés à offrir des traitements fiables et de haute qualité. Avec des installations à Markham, Stouffville, Toronto et Montréal, nous employons plus de 850 personnes et fabriquons 70 % des médicaments que nous vendons au Canada localement, ce qui renforce notre engagement envers l'accessibilité et le soutien à l'économie canadienne. Pour en savoir plus, visitez www.tevacanada.com .

