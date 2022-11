Test public du système En Alerte le 16 novembre 2022

Les Canadiens et Canadiennes des provinces et territoires participants peuvent s'attendre à ce qu'une alerte d'essai retentisse à la télévision, à la radio et sur leurs appareils sans fil compatibles.

OAKVILLE, ON, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Un test d' En Alerte , le système national d'alertes au public du Canada, aura lieu le 16 novembre 2022 dans la plupart des provinces et territoires.

PROVINCE OU TERRITOIRE HEURE LOCALE DU TEST Alberta 13 h 55 HNR Colombie-Britannique 13 h 55 HNP Île-du-Prince-Édouard Aucun test prévu Manitoba 13 h 55 HNC Nouveau-Brunswick 13 h 55 HNA Nouvelle-Écosse 13 h 55 HNA Nunavut 14 h 00 HNE Ontario 12 h 55 HNE Québec 13 h 55 HNE Saskatchewan 13 h 55 HNC Terre-Neuve-et-Labrador 10 h 55 HNT Territoires du Nord-Ouest 13 h 55 HNR Yukon 13 h 55 HAP

En Alerte (Groupe CNW/Pelmorex Corp.)

Pour les provinces et les territoires participant au test, les organisations de gestion des urgences respectives émettront un message de test à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles connectés au réseau LTE.

La mise à l'essai du système En Alerte offre l'occasion :

d'accroître la sensibilisation du public au système et de susciter des conversations sur la préparation aux situations d'urgence, afin que les Canadiens et Canadiennes puissent être prêts et préparés en cas d'urgence réelle.

de valider l'efficacité et la fiabilité du système pour s'assurer qu'il fonctionne comme prévu.

En Alerte a été développé en collaboration avec des organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et territoriaux, Pelmorex, l'industrie de la télé et radiodiffusion et les fournisseurs de services sans fil. Chaque partie prenante a un rôle unique et important à jouer dans le processus En Alerte.

Étant donné l'importance d'avertir les Canadiens et les Canadiennes d'une menace imminente pour la sécurité des personnes et des biens, les Canadiens et les Canadiennes n'ont pas la possibilité de se retirer de ce service essentiel qui sauve des vies. Jusqu'à présent en 2022, le système En Alerte a livré plus de 800 messages publics d'alerte d'urgence à travers le pays.

Pour des mises à jour continues sur le test, suivez la page Twitter officielle En Alerte

À propos d'En Alerte

En Alerte est le système d'alerte d'urgence du Canada. En Alerte fournit des alertes critiques et potentiellement vitales aux Canadiens par le biais de la télévision, de la radio et d'appareils sans fil compatibles. Le système En Alerte a été développé avec de nombreux partenaires, y compris les responsables fédéraux, provinciaux et territoriaux de la gestion des urgences, Environnement et Changement climatique Canada, Pelmorex, l'industrie de la télé et radiodiffusion et les fournisseurs de services sans fil. Ensemble, ces partenaires travaillent pour s'assurer que les Canadiens reçoivent des alertes immédiatement afin de prendre les mesures nécessaires pour rester en sécurité.

Pour en savoir plus, visitez enalerte.ca et suivez-nous sur Twitter .

SOURCE Pelmorex Corp.

Renseignements: Pour organiser une entrevue sur le test En Alerte, veuillez contacter : Contact principal : Ryan McKenna, FleishmanHillard HighRoad, [email protected]