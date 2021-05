Test du système En Alerte prévu le 5 mai 2021

Province / territoire Heure du test Alberta Aucun test prévu Colombie-Britannique 13 h 55 HAP Manitoba 13 h 55 HAC Nouveau-Brunswick 10 h 55 HAA Terre-Neuve-et-Labrador 10 h 55 HAT Territoires du Nord-Ouest Aucun test prévu Nouvelle-Écosse Aucun test prévu Nunavut Aucun test prévu Ontario Aucun test prévu Île-du-Prince-Édouard 12 h 55 HAA Québec Aucun test prévu Saskatchewan 13 h 55 HNC Yukon 13 h 55 HAP

En Alerte a été développé en collaboration avec les agences gouvernementales fédérales, provinciales et territoriales, Pelmorex, l'industrie de la télé et radiodiffusion et les fournisseurs de services sans fil. Le test du système En Alerte offre l'occasion :

d'éduquer le public en lui montrant à quoi ressemblera une alerte d'urgence en cas d'une situation représentant une menace imminente pour la vie.

de valider la performance et la fiabilité du système pour s'assurer qu'il fonctionne comme prévu étant donné que chaque partie prenante a un rôle unique et important à jouer dans le processus du système En Alerte.

Bien qu'En Alerte soit surtout connu dans certaines provinces pour la distribution d'alertes AMBER, le système est également conçu pour transmettre des alertes critiques et potentiellement vitales, y compris, mais sans s'y limiter, pour les tornades, les inondations, les incendies et les alertes pour une urgence civile. Une liste des types d'alertes peut être consultée ici .

« En 2020, le système En Alerte a permis aux autorités gouvernementales d'émettre 180 alertes d'urgence au pays, avec 21 alertes d'urgence émises à ce jour en 2021 », déclare Martin Bélanger, directeur des alertes publiques chez Pelmorex. « Pelmorex reçoit les alertes émises par les autorités provinciales, territoriales et fédérales et offre ces alertes aux distributeurs, notamment les télédiffuseurs et radiodiffuseurs, les câblodistributeurs et les fournisseurs de services sans fil. »

Compte tenu de l'importance de prévenir les Canadiens des menaces imminentes à la sécurité de la vie et des biens, les Canadiens n'ont pas la possibilité de se désinscrire de ce service essentiel et vital.

Pour plus d'informations, visitez enalerte.ca .

