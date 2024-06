Terrestar Solutions choisit Etiya pour l'aider à combler les lacunes de connectivité pour les Canadiennes et les Canadiens

MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Opérateur mobile par satellite basé à Montréal, Terrestar Solutions est fière d'annoncer le choix de la société Etiya pour l'appuyer dans son objectif de combler les lacunes de connectivité pour l'ensemble de la population canadienne. Etiya est une entreprise de logiciels de renommée mondiale ayant également des bureaux dans la métropole québécoise. En tant que seul opérateur canadien engagé dans la course pour fournir des services de communication par satellite direct-au-mobile efficaces et abordables, Terrestar fait office de précurseur dans la connexion des appareils d'usage courant - notamment les téléphones et les dispositifs liés à l'Internet des objets (IdO) - partout au Canada, positionnant son service en complément aux réseaux cellulaires terrestres. Cette nouvelle annonce reflète l'engagement continu de Terrestar à faire progresser la connectivité pour l'ensemble de la population canadienne.

« Nous sommes ravis de soutenir la vision audacieuse de Terrestar. Ensemble, nous construirons un avenir qui améliorera la vie des Canadiennes et des Canadiens, en révolutionnant les communications », a déclaré Aslan Doğan, chef de la direction d'Etiya. « Grâce à ce partenariat, Terrestar et Etiya visent à établir une infrastructure robuste qui assurera une couverture sans faille sur tout le territoire canadien. Cette infrastructure permettra aux utilisateurs et aux utilisatrices d'être connectés à tout moment et accélèrera les transformations à venir dans l'écosystème numérique. »

« Cette collaboration avec Etiya marque une étape importante pour Terrestar et sa promesse d'étendre la connectivité mobile cellulaire partout », a déclaré Jacques Leduc, président et chef de la direction de Terrestar. « Nous sommes déterminés à faire en sorte que chaque Canadienne ou Canadien, où qu'il ou elle se trouve, ait accès à des services de communication fiables et continus. Prévue pour cette année, la mise en exploitation de ce service au Canada sera facilitée par les partenariats stratégiques que nous avons établis avec des opérateurs de réseaux mobiles nationaux. »

Plusieurs atouts majeurs permettent à Terrestar de se démarquer de ses concurrents, à commencer par la propriété exclusive de la capacité canadienne du satellite géostationnaire Echostar T1 et la détention de licences de spectre S accordées par le gouvernement canadien, le tout associé à son infrastructure terrestre robuste. De plus, les partenariats stratégiques établis au fil des ans par Terrestar ont permis la mise au point d'une plate-forme innovante d'architecture de réseau ouverte et alignée sur la norme internationale 3GPP, facilitant ainsi une intégration transparente des réseaux satellitaires aux réseaux cellulaires.

À propos de Terrestar

Terrestar Solutions inc. est un opérateur de satellite mobile canadien dont l'objectif est de fournir des solutions de communication par satellite direct-au-mobile et pour l'Internet des objets (IdO), afin de pouvoir connecter les gens où qu'ils soient au Canada. L'entreprise poursuit son engagement à contribuer au développement d'un écosystème de réseau ouvert basé sur les normes standards, permettant ainsi aux opérateurs de réseau mobile d'élargir la portée de leur service à l'ensemble du territoire canadien. Grâce à son satellite Echostar T1, à son infrastructure terrestre et au spectre dont elle dispose, Terrestar est en mesure d'utiliser son service mobile par satellite Strigo (MSS) pour connecter les Canadiens et les Canadiennes presque partout au pays, même dans les régions les plus éloignées. En parallèle à sa mission première, Strigo apporte aussi son soutien à de nombreuses initiatives portées par des organisations sociales et des groupes autochtones, reflétant son sens aigu des responsabilités envers le bien-être et le progrès des communautés. Pour plus d'informations, visitez terrestarsolutions.ca, contactez [email protected] ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d'Etiya

Etiya est un éditeur de logiciels de premier plan qui propose une gamme de solutions primées pour réaliser des transformations numériques axées sur l'expérience client et pilotée par l'IA. Fondée en 2004, l'entreprise compte plus de 1 500 employés et opère des bureaux dans 7 pays sur 3 continents. Misant sur une architecture basée sur les microservices, sur l'approche DevOps et sur son portefeuille de produits alimentés par l'IA, Etiya procure des avantages concurrentiels à ses clients en améliorant l'agilité et la flexibilité de leurs opérations d'affaires. Etiya propose un modèle de transition transformation numérique clé en main et pleinement intégré à des clients du monde entier issus de divers secteurs, notamment les télécommunications, la finance et la vente au détail. Son approche « Connected Customer First / Client connecté en premier » qui met l'accent sur l'expérience client et la méthode agile, permet d'être prêt pour le numérique en quelques mois, grâce à la rapidité de déploiement de ses produits et de ses solutions.

SOURCE Terrestar Solutions Inc.

Renseignements: Pour les demandes médias et toute autre information, veuillez contacter : Terrestar Solutions, Michel Lemay, [email protected]; Etiya, Ayşe Nur Polat, [email protected]