MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Terrestar Solutions Inc., le seul exploitant de services mobiles par satellite sous contrôle canadien dont le siège social est situé au pays, a annoncé aujourd'hui le lancement de son service de connectivité hybride pour l'Internet des objets (IdO) basé sur une plateforme ouverte et fondée sur des normes.

IdO hybride (Groupe CNW/Terrestar Solutions Inc.)

Ce nouveau service est la première plateforme hybride satellite-cellulaire pour l'IdO sous contrôle canadien à fonctionner selon des normes internationales ouvertes, permettant une commutation fluide entre les réseaux cellulaires et satellitaires et garantissant une connectivité ininterrompue dans les régions urbaines, rurales, éloignées et nordiques.

Ce lancement représente un changement structurel pour l'industrie des services par satellite, qui s'éloigne des systèmes fermés et exclusifs qui limitaient le choix, augmentaient les coûts et freinaient l'innovation, au profit d'une architecture ouverte qui favorise l'interopérabilité, la concurrence et l'innovation à long terme. Essentielle pour la souveraineté canadienne, la nouvelle solution réduit la dépendance vis-à-vis des acteurs dominants sur la scène mondiale.

La plateforme hybride pour l'IdO de Terrestar applique une approche fondée sur des normes ouvertes à la connectivité par satellite, en se conformant aux normes internationales 3GPP NTN et en assurant une interopérabilité totale avec les réseaux de télécommunications terrestres du Canada et l'écosystème mondial.

« Il s'agit d'un moment déterminant pour les infrastructures satellitaires essentielles au Canada », a déclaré André Tremblay, président exécutif de Terrestar. « Nous avons déjà vécu cette transformation dans le domaine des télécommunications mobiles. C'est grâce aux normes ouvertes que les simples téléphones forment maintenant un écosystème mondial, abordable et innovant sur lequel nous comptons aujourd'hui. Ce même changement se produit actuellement dans le domaine des satellites, et Terrestar veut s'assurer que le Canada saisit cette occasion. »

Une conception pensée pour le Canada

De nombreux secteurs vitaux pour les intérêts nationaux du Canada (énergie, minéraux critiques, foresterie, corridors de transport et prévention des incendies de forêt) exercent leurs activités principalement en dehors des grands centres urbains, bien au-delà de la portée de la couverture cellulaire.

Ces secteurs dépendent de la surveillance continue, des systèmes de sécurité et du suivi des actifs, ce qui signifie que les gains en productivité rendus possibles par la transformation numérique ne peuvent être pleinement réalisés tant qu'une connectivité avancée ne leur est pas accessible.

Au cours de 32 semaines de tests en conditions réelles, LUBEX a confirmé la fiabilité de la connectivité IdO hybride de Terrestar en Abitibi-Témiscamingue, une région où la connectivité est particulièrement problématique. Grâce à la solution par carte SIM de Terrestar, le spécialiste des lubrifiants industriels a pu surveiller ses équipements en continu, même là où les réseaux cellulaires traditionnels n'étaient pas accessibles. Cela a permis de réduire les déplacements non essentiels, de diminuer les coûts d'exploitation et d'assurer une maintenance préventive et basée sur l'état réel de l'huile.

« Cette technologie a fondamentalement amélioré notre façon de travailler dans des environnements éloignés en renforçant la fiabilité, l'efficacité et le contrôle des coûts. C'est une véritable révolution pour nous », a déclaré Michel Lepitre, président de LUBEX.

Les bases d'une connectivité souveraine au Canada

Le lancement de la solution hybride pour l'IdO représente une première étape concrète vers la connectivité par satellite direct-au-mobile au Canada. En rendant disponible à des fins commerciales l'intégration satellite-cellulaire conforme à des normes, Terrestar confirme la validité de la même architecture de réseau, du même spectre et des mêmes partenariats écosystémiques qui sous-tendront les futurs services direct-au-mobile.

Distribué sur un spectre sous licence canadienne et exploité depuis le Canada, le service IdO hybride de Terrestar renforce la résilience de la connectivité nationale et facilite les opérations dans des régions cruciales pour la sécurité économique, la surveillance environnementale et la sécurité publique du Canada, notamment dans les régions au nord du pays.

À propos de Terrestar Solutions Inc.

Terrestar Solutions Inc. est le seul exploitant de services mobiles par satellite sous contrôle canadien à s'être lancé sur le marché des services par satellite directement sur les téléphones intelligents et les appareils IdO, afin de rendre possible la communication où que vous soyez au Canada. Terrestar s'engage à soutenir l'écosystème de son réseau ouvert, basé sur des normes et en constante évolution, permettant ainsi aux opérateurs de réseaux mobiles de fournir des services de communication omniprésents. Grâce au satellite Echostar T1, à son infrastructure terrestre et au spectre de 40 MHz dans la bande S dont elle dispose, Terrestar connecte les Canadiens de presque partout au pays, même dans les régions les plus éloignées, par le biais de Strigo, son service mobile par satellite (SMS). Le service Strigo soutient également des organisations à but non lucratif et des organismes des Premières Nations, ce qui témoigne du sens aigu des responsabilités de l'entreprise envers le bien-être et le progrès des communautés qu'elle sert. Pour en savoir plus, visitez terrestarsolutions.ca ou suivez l'entreprise sur LinkedIn.

SOURCE Terrestar Solutions Inc.

Demandes des médias : Nathalie Langlois, Directrice principale, Marque et communications marketing, [email protected]