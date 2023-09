TerrePower présentera sa technologie de batteries pour VÉ au Salon international de l'auto d'Amérique du Nord, à Détroit

MOBILE, Alabama, 31 août 2023 /CNW/ - TerrePower, une division de BBB Industries, présentera ses solutions de batteries fabriquées de façon durable au Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord, à Détroit, le 13 septembre 2023. TerrePower animera une discussion informelle mettant en valeur la technologie de batteries au lithium-ion pour des batteries plus durables qui sont rentables et respectueuses sur le plan environnemental pour les fabricants d'automobiles et les consommateurs.

QUI : John Boyer, président de la division TerrePower de BBB. John compte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie automobile. Il a dirigé l'expansion de BBB en Europe et le développement du reconditionnement de batteries pour véhicules électriques.

Maria Caballero, présidente de la mobilité électronique, BBB Industries. Mario possède 25 ans d'expérience au sein de l'industrie automobile. Avant de rejoindre BBB, Maria a dirigé le groupe de services de Visteon Electronics, OE. Maria a également travaillé à la division des pièces d'automobiles de Ford, où elle a occupé différents postes dans les secteurs de la fabrication, de la planification d'entreprise et de la gestion de programmes.

Modérateur : Jordan Arocha, professionnel en gestion de projets, directeur des opérations commerciales, Munro & Associates, Inc.

QUOI : Salon international de l'auto d'Amérique du Nord, Détroit, Michigan

Discussion informelle « Sustainable Manufacturing of Components Driving our Clean Energy and Mobility Future. »

QUAND : Mercredi 13 septembre 2023, de 13 h à 13 h 45

OÙ : Place Huntington, 1, boulevard Washington, Détroit (Michigan)

POURQUOI : Le reconditionnement de batteries pour véhicules électriques est durable, car il réduit la nécessité d'exploiter les matières premières utilisées dans la fabrication des batteries. TerrePower est la seule entreprise du genre à fabriquer des batteries pour véhicules électriques, des panneaux solaires et des systèmes de stockage d'énergie de façon durable. Dans le cas des batteries pour véhicules, le processus consiste à identifier les composantes faibles du bloc-batterie et à les remplacer par des composantes éprouvées qui améliorent la performance du bloc-batterie afin qu'il puisse être réutilisé dans un véhicule. Les modules de batterie qui se sont dégradés au point où ils ne peuvent plus être utilisés sont ensuite convertis en unités stationnaires de stockage d'énergie pour leur donner une seconde vie.

À propos de BBB Industries

BBB Industries, LLC est un fabricant durable de premier plan au service des marchés de l'automobile, de l'industrie et des énergies renouvelables. Forte d'une présence et d'activités étendues en Amérique du Nord, BBB est entrée sur le marché européen en 2020 et fabrique et fournit maintenant de façon durable un assortiment de pièces de rechange non discrétionnaires dans plus de 90 pays. TerrePower est une division de BBB au service des marchés des véhicules électriques, du stockage d'énergie et de l'énergie solaire en Amérique du Nord et en Europe. Fondée en 1987, BBB Industries, LLC est une entreprise privée dont les centres organisationnels sont situés dans la région métropolitaine de Mobile, en Alabama et à Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, consultez le www.bbbind.com. Pour en savoir plus sur TerrePower, rendez-vous au https://www.bbbind.com/terrepower.

