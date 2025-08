DAPHNE, Alabama, le 4 août 2025 /CNW/ - TERREPOWER, anciennement BBB Industries, un chef de file mondial du marché des pièces de rechange pures dans le domaine de la fabrication durable, continue de connaître une croissance importante grâce à son leadership visionnaire et à ses solutions novatrices pour le marché des pièces de rechange automobiles et industrielles. En 2024, l'entreprise a produit 17 millions d'unités reconstruites sur 20 millions d'unités totales tout en évitant plus de 160 000 tonnes métriques de CO2 grâce à son modèle d'affaires carboneutre, positionnant TERREPOWER comme le plus grand fabricant durable au monde en volume.

« La seconde transformation traditionnelle prolonge la durée de vie des pièces automobiles et industrielles, tandis que les processus de fabrication durable de TERREPOWER accordent également la priorité à l'approvisionnement responsable, à la gestion efficace des déchets, à une approche systématique de la consommation d'énergie et à la conservation des ressources pour la gérance de l'environnement. » a déclaré Duncan Gillis, chef de la direction de TERREPOWER. « Notre succès reflète à la fois la valeur exceptionnelle de nos composantes pour les utilisateurs finaux et les avantages d'un approvisionnement plus intelligent, ce qui permet aux entreprises de poursuivre leurs activités malgré les incertitudes du marché et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. »

Le processus de fabrication durable à grande échelle de TERREPOWER présente des avantages qui vont au-delà de la responsabilité environnementale. Pour les clients, il répond à un impératif stratégique visant à assurer la continuité opérationnelle, la stabilité économique et l'atténuation des risques dans une économie mondiale volatile. Avec le passage de la délocalisation traditionnelle à la délocalisation rapprochée et à la délocalisation, amplifiée par l'environnement dynamique actuel des accords commerciaux et des tarifs, la fabrication durable à l'aide de composants de base et la production à proximité des clients deviennent encore plus attrayantes.

TERREPOWER a une vaste portée mondiale avec des produits vendus dans 90 pays, soutenus par une main-d'œuvre dévouée de plus de 10 000 personnes dans le monde. L'entreprise connaît une expansion dynamique propulsée par une demande croissante de produits de haute qualité et fabriqués de façon durable. La récente nomination du président d'unité commerciale européenne, Michael Boe, basé à Zug, en Suisse, témoigne du dévouement continu de l'entreprise à renforcer ses capacités sur les marchés clés à l'échelle internationale tout en maintenant son engagement envers la carboneutralité.

« L'engagement de TERREPOWER en faveur de l'innovation et du développement durable, combiné à sa stratégie de croissance mondiale, en fait une occasion incroyable », a déclaré Michael Boe, président de l'unité commerciale européenne de TERREPOWER.

Vers le développement durable

Fondée en 1987 sous le nom de BBB Industries, l'entreprise est passée d'une entreprise familiale de seconde transformation dans le sud des États-Unis à une entreprise circulaire mondiale à grande échelle, ce qui témoigne d'une vision stratégique claire qui sous-tend sa croissance. Plus tôt cette année, l'entreprise est passée à TERREPOWER pour démontrer son engagement profond envers l'innovation et favoriser un avenir plus efficace et plus conscient des ressources. Dérivé du mot français « terre », « Terre » signifie un engagement à préserver des ressources précieuses, tandis que « Pouvoir » reflète la puissance de la proposition de valeur de l'entreprise.

Au cœur de la proposition de valeur de TERREPOWER se trouve la fourniture de pièces du marché secondaire de haute qualité et fabriquées de façon durable qui respectent ou dépassent les normes des FEO, avec un avantage important sur le plan des coûts. Grâce à la transformation méticuleuse de composants usagés ou usés dans un état similaire, l'approche de l'entreprise brise efficacement le compromis entre la qualité de l'OE et le coût, offrant une valeur exceptionnelle en réutilisant les composants « de base ». les matériaux sans engager les coûts d'extraction des matières premières ou l'empreinte carbone importante associée à la fabrication de pièces entièrement nouvelles.

Le succès de TERREPOWER reflète également un changement mondial, où les industries passent de plus en plus d'un modèle linéaire traditionnel « prendre-faire-déchet » à un paradigme d'économie circulaire propulsé par une sensibilisation accrue à l'environnement et des pressions réglementaires, et la poursuite de l'efficacité opérationnelle et des économies de coûts dans tous les secteurs. Ces avantages financiers, combinés à une empreinte environnementale réduite, améliorent l'attrait des produits pour les acheteurs soucieux de l'environnement qui stimulent la demande croissante du marché. Cette boucle de rétroaction positive encourage davantage l'investissement dans l'infrastructure durable, accélérant ainsi une transformation structurelle du marché.

Croissance mondiale pour l'entreprise et l'industrie du marché secondaire

La seconde transformation fait partie de l'ensemble du marché secondaire. Selon le plus récent Auto Care Factbook de l'Auto Care Association, les ventes totales du marché secondaire de l'automobile légère aux États-Unis ont augmenté de 5,7 % en 2024, pour atteindre 413,7 milliards de dollars. Les ventes devraient atteindre 435 milliards de dollars en 2025. L'ensemble du marché secondaire de l'automobile (y compris les secteurs des véhicules légers, moyens et lourds) devrait dépasser 664 milliards de dollars d'ici 2028. Cette croissance soutenue, même dans un contexte de défis économiques comme l'inflation, souligne la résilience de l'industrie et la tendance croissante des consommateurs à continuer de conduire des véhicules de tourisme vieillissants, qui sont maintenant sur la route en moyenne depuis 12,8 ans.

La seconde transformation ne se limite pas au secteur de l'automobile. Selon le Remanufacturing Industries Council, il dessert un large éventail de marchés, de l'aérospatiale à l'équipement lourd, en passant par les produits automobiles et de consommation, les technologies de l'information, les systèmes de locomotives et d'autres secteurs. À l'échelle mondiale, l'industrie connaît également une croissance importante. Les principales tendances qui stimulent sa croissance comprennent l'acceptation croissante de la proposition de valeur de seconde transformation, l'inflation ayant une incidence sur l'abordabilité, le vieillissement de l'équipement, la diminution du nombre de professionnels des services traditionnels, la complexité technique des pièces modernes, mettre de plus en plus l'accent sur la circularité et la durabilité, l'efficacité des ressources et la réduction des émissions de carbone à l'échelle mondiale. Les autres tendances comprennent une demande accrue de véhicules écologiques de la part des consommateurs et une forte demande parmi les exploitants de parcs de véhicules pour des solutions de rechange rentables et de haute qualité aux nouvelles pièces. Les micro-tendances qui influencent l'avenir de la seconde transformation comprennent l'accélération du passage aux VE, qui présente des défis pour la seconde transformation des pièces automobiles traditionnelles et ouvre de nouvelles possibilités importantes, en particulier dans le domaine de la deuxième transformation des batteries.

En fin de compte, la rentabilité inhérente combinée à leur contribution à la résilience de la chaîne d'approvisionnement positionne les pièces reconstruites comme des solutions de rechange économiquement attrayantes à la nouvelle production. L'attrait pour les acheteurs et les décideurs est clair. TERREPOWER est une source fiable, axée sur la valeur et de plus en plus régionale pour les composants essentiels. L'approche novatrice de l'entreprise constitue un argument convaincant en faveur de la fabrication durable, et son succès démontre que la responsabilité environnementale et la viabilité économique robuste ne sont pas mutuellement exclusives, mais synergiques.

Compte tenu du large éventail de produits qui bénéficient de la fabrication durable et des possibilités en Europe et sur d'autres marchés internationaux, les perspectives de croissance de TERREPOWER continuent de se renforcer. Avec un engagement inébranlable à créer de la valeur à long terme pour les clients grâce à l'innovation continue, TERREPOWER catalyse la croissance d'une économie circulaire pour les secteurs de l'automobile et de l'industrie dans le monde entier.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, est le plus grand fabricant durable au monde en volume. Fondé en 1987 sur un héritage d'innovation, TERREPOWER est un chef de file mondial du marché secondaire pur qui se spécialise dans la fourniture de composants de haute qualité pour les marchés de l'automobile et de l'industrie. Établie à Daphne, en Alabama, TERREPOWER dispose d'une main-d'œuvre mondiale dévouée de plus de 10 000 employés et d'une vaste empreinte opérationnelle en Amérique du Nord et en Europe, y compris 19 installations de fabrication durable, 14 centres de distribution, et 28 marques avec des produits vendus dans plus de 90 pays, TERREPOWER s'engage à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire le gaspillage et à faire progresser l'économie circulaire. Pour en savoir plus, visitez le site www.terrepower.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/TERREPOWER_Logo.jpg

SOURCE TERREPOWER

PERSONNE-RESSOURCE : Anna Clark, chef des communications, tél. : +1 214 597-0367, [email protected], www.terrepower.com