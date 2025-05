DAPHNE, Alabama, 5 mai 2025 /CNW/ -- TERREPOWER, un chef de file mondial de la fabrication durable, spécialisé dans la fourniture de produits fiables et de haute qualité aux marchés automobile et industriel, annonce la nomination de Michael Boe au poste de président de son unité commerciale européenne, à compter du 1er mai 2025. Boe sera basée à Zug, en Suisse, et dirigera les activités européennes de l'entreprise alors qu'elle continue d'étendre son empreinte et ses capacités dans la région.

« La grande expertise de Michael dans le marché de l'après-vente automobile et son leadership éprouvé dans des opérations mondiales complexes font de lui le leader idéal pour guider nos activités en Europe vers la prochaine phase de croissance, a déclaré Duncan Gillis, chef de la direction de TERREPOWER. « Nous sommes ravis de l'avoir avec nous alors que nous positionnons nos activités en Europe pour un succès à long terme. »

M. Boe possède plus de 30 ans d'expérience internationale. Il a récemment occupé le poste de vice-président et directeur général du marché secondaire mondial chez BorgWarner Emission, Thermal & Turbo Systems. À ce titre, il a dirigé des activités en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Chine, et a géré un réseau mondial de seconde transformation couvrant la Pologne, le Mexique, la Chine et le Brésil. Sa direction a couvert un large éventail de gammes de produits, y compris les transmissions, les turbocompresseurs et les systèmes d'allumage.

Auparavant, M. Boe a occupé plusieurs postes de direction au sein de Meritor, dont ceux de directeur général des activités du marché secondaire des véhicules commerciaux de l'entreprise dans la région EMOA et de directeur des ventes pour la région EMOA. Dans les deux postes, il a favorisé des améliorations importantes en matière de rentabilité, d'exécution opérationnelle et d'engagement de la clientèle.

« Je suis ravi de me joindre à TERREPOWER à un moment aussi charnière de son évolution, a déclaré M. Boe. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation et le développement durable, combiné à sa stratégie de croissance mondiale, en fait une occasion incroyable. Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe talentueuse en Europe pour bâtir sur les bases solides déjà en place. »

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, LLC, est un chef de file mondial de la fabrication durable, spécialisé dans la fourniture de produits fiables et de haute qualité aux marchés de l'automobile et de l'industrie. Avec une présence et des activités étendues en Amérique du Nord et en Europe, TERREPOWER fabrique et fournit de façon durable un assortiment de pièces de rechange non discrétionnaires dans plus de 90 pays. Fondée en 1987, TERREPOWER a un héritage d'innovation et d'engagement à faire progresser l'économie circulaire et à prolonger la durée de vie des produits.

