DAPHNE, Alabama, le 29 avril 2025 /CNW/ - TERREPOWER, un chef de file de la fabrication durable au service des marchés de l'automobile et de l'industrie, a annoncé la publication de son rapport 2024 sur le développement durable des entreprises. Le rapport souligne les progrès importants réalisés par l'entreprise dans la réduction de son impact environnemental et l'accélération de sa transition vers une économie circulaire.

En 2024, TERREPOWER a fabriqué de façon durable plus de 17 millions de pièces, a évité plus de 162 000 tonnes métriques d'émissions de carbone et a empêché 166 millions de livres de déchets d'entrer dans les sites d'enfouissement. Le rapport met en lumière des réalisations majeures, notamment une réduction de 22 % des émissions de portée 1 et une nouvelle installation de traitement des eaux usées sur place au Mexique qui a traité plus de 6 millions de litres d'eau depuis février.

« Le développement durable est au cœur de notre fonctionnement, de notre innovation et de notre croissance, a déclaré Mark Nugent, chef du développement durable chez TERREPOWER. « Qu'il s'agisse de réduction des émissions, d'investissements dans les énergies renouvelables ou de partenariats communautaires, nous demeurons déterminés à avoir un impact mesurable et à établir de nouvelles normes pour la fabrication durable dans l'ensemble de notre industrie. »

Le rapport souligne également l'engagement de l'entreprise à renforcer l'autonomie de ses employés et de ses collectivités. Grâce à diverses initiatives, TERREPOWER intègre le développement durable dans sa culture à tous les niveaux.

« Notre croissance et notre gérance de l'environnement vont de pair, a déclaré Duncan Gillis, chef de la direction de TERREPOWER. Les réalisations de cette année reflètent notre engagement à long terme à diriger la transition vers une économie plus circulaire et plus résiliente, soutenue par les données, l'innovation et la passion de notre équipe mondiale. »

Le rapport 2024 sur le développement durable des entreprises est maintenant disponible en ligne à : terrepower.com/sustainability

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, LLC, est un chef de file mondial de la fabrication durable, spécialisé dans la fourniture de produits fiables et de haute qualité aux marchés de l'automobile et de l'industrie. Avec une présence et des activités étendues en Amérique du Nord et en Europe, TERREPOWER fabrique et fournit de façon durable un assortiment de pièces de rechange non discrétionnaires dans plus de 90 pays. Fondée en 1987, TERREPOWER a un héritage d'innovation et d'engagement à faire progresser l'économie circulaire et à prolonger la durée de vie des produits.

