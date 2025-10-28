DAPHNE, Alabama, 28 octobre 2025 /CNW/ - TERREPOWER, anciennement BBB Industries, acteur mondial de l'après-vente dans le domaine de la fabrication durable, a annoncé aujourd'hui qu'elle exposera à l'Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) 2025 du 4 au 6 novembre au Venetian Expo à Las Vegas. L'entreprise mettra en avant ses dernières avancées en matière d'électrification, de diagnostics intelligents et de fabrication circulaire, notamment le lancement de l'outil S.T.A.R.T. (Symptom Troubleshooting and Resolution Tool, outil de dépannage et de résolution des symptômes) pour les turbocompresseurs, les blocs de batteries pour VE prêts à l'emploi, les générateurs hybrides et les innovations en matière de direction assistée électrique, qui montrent comment la technologie et la durabilité s'entrecroisent pour favoriser la performance, l'efficacité et la fiabilité sur les plateformes de véhicules en constante évolution d'aujourd'hui.

« Le paysage automobile évolue à un rythme sans précédent et TERREPOWER s'engage à jouer un rôle de premier plan sur le marché secondaire de l'automobile, comme nous le faisons depuis plus de 35 ans, a déclaré Duncan Gillis, chef de la direction de TERREPOWER. À l'occasion du salon AAPEX 2025, nous sommes impatients de démontrer comment notre investissement continu dans la technologie, depuis les composants de véhicules hybrides et électriques jusqu'aux outils avancés d'assistance aux techniciens, permet à nos clients d'entretenir les véhicules de manière efficace et efficiente. Notre portefeuille élargi reflète notre engagement à fournir des solutions fiables et durables à l'échelle avec des composants qui respectent ou dépassent les normes d'équipement d'origine. »

Au salon AAPEX 2025, TERREPOWER proposera des démonstrations de produits interactives, des échanges avec des experts, des outils d'aide aux techniciens et des solutions conçues pour les véhicules hybrides, électriques et à combustion interne. Le portefeuille croissant de l'entreprise souligne son engagement à fournir des composants de haute qualité, fabriqués de manière durable et nouveaux, qui respectent ou dépassent les normes de l'équipement d'origine.

« À une époque où les tarifs douaniers mondiaux font grimper le coût des nouvelles pièces importées, le processus de fabrication durable de TERREPOWER offre un avantage critique au marché de l'après-vente automobile, a commenté John Boyer, président de l'unité commerciale stratégique Undercar de TERREPOWER. Nous fournissons des pièces de haute qualité qui sont largement à l'abri de ces hausses de prix, ce qui se traduit par des réparations plus abordables qui limitent les coûts pour le consommateur. En suivant le rythme des dernières technologies d'équipement d'origine, telles que le passage de la direction hydraulique à la direction électrique, et en tirant parti de notre patrimoine unique d'équipement d'origine, nous fournissons des solutions fiables et rentables qui peuvent permettre aux véhicules de rester plus longtemps sur la route. »

Les visiteurs du kiosque de TERREPOWER au salon AAPEX (numéro A4861 dans la section Fabrication durable - Remise à neuf) découvriront les nouveaux progrès réalisés dans les domaines suivants :

Turbocompresseurs : En tête d'affiche de la présentation de TERREPOWER figure le lancement de S.T.A.R.T. (Symptom Troubleshooting and Resolution Tool), un outil de dépannage et de résolution des symptômes , ressource de diagnostic numérique inédite dans l'industrie, conçue pour simplifier et accélérer le dépannage des turbocompresseurs. Dans un marché de l'après-vente où plus de 65 % des turbocompresseurs retournés ne présentent aucune anomalie, S.T.A.R.T. s'attaque à l'un des problèmes les plus persistants auxquels sont confrontés les techniciens, le personnel de comptoir et les propriétaires de véhicules : les erreurs de diagnostic. Cet outil intuitif et interactif guide les utilisateurs à travers un processus détaillé afin de déterminer la cause première des problèmes de turbocompresseurs avant leur remplacement. Les utilisateurs sélectionnent le type de turbo, décrivent les symptômes observés tels que « fumée noire » ou « fuite d'huile », ou saisissent les codes de diagnostic (OBD ou SPN-FMI) pour recevoir une liste hiérarchisée des causes probables et des correctifs recommandés. Si aucune correspondance directe n'est trouvée, l'outil connecte instantanément les utilisateurs à TechEyeQ , la plateforme d'assistance visuelle à distance de TERREPOWER, pour une aide au dépannage en direct. S.T.A.R.T. a été créé directement à partir des commentaires du monde réel recueillis au cours de plus de 10 ans d'interactions avec les clients. Associé au Turbocharger Toolkit, qui fournit des conseils d'installation étape par étape et les meilleures pratiques, S.T.A.R.T. fournit un écosystème d'assistance de bout en bout qui réduit les retours inutiles, raccourcit le temps de diagnostic et rétablit la confiance à travers la chaîne de service.





Outre les produits que TERREPOWER présentera au salon AAPEX, l'ingéniosité de l'entreprise sera mise à l'honneur pour la durabilité du kiosque lui-même. S'éloignant des nouvelles constructions, TERREPOWER s'est associé à Highway 85 Creative pour défendre une approche d'économie circulaire. Cette stratégie innovante est axée sur la conception d'un kiosque avec des matériaux réutilisés, recyclés et recyclables et sur l'approvisionnement en structures de kiosques d'occasion qui prolongent le cycle de vie des matériaux existants.

« En appliquant notre approche de la durabilité à notre kiosque, nous nous assurons que ses différents composants peuvent être réutilisés, ce qui reflète les principes de l'économie circulaire qui sous-tendent le processus de fabrication durable de TERREPOWER, a expliqué Mark Nugent, responsable de la durabilité chez TERREPOWER. Le résultat le plus marquant de notre collaboration avec Highway 85 Creative est un kiosque qui réduit les déchets matériels tout en évitant activement les émissions de carbone, ce qui prouve que la conservation des ressources peut être intégrée dans les salons professionnels afin de maximiser l'impact positif. »

Les participants souhaitant rencontrer l'équipe de TERREPOWER pendant le salon peuvent réserver une session à l'avance en cliquant sur ce lien.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, est le plus grand fabricant de produits durables au monde en termes de volume. Fondée en 1987 sur un modèle d'innovation, TERREPOWER est un chef de file mondial de l'après-vente spécialisé dans la fourniture de composants de haute qualité pour les marchés automobile et industriel. Établie à Daphne, en Alabama, TERREPOWER emploie plus de 10 000 personnes dans le monde entier et dispose d'une vaste empreinte opérationnelle en Amérique du Nord et en Europe, y compris 19 sites de production durables, 14 centres de distribution et 28 marques dont les produits sont vendus dans plus de 90 pays. TERREPOWER s'engage à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les déchets et à faire progresser l'économie circulaire. Pour en savoir plus, visitez le site www.terrepower.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/TERREPOWER1_Logo.jpg

SOURCE TERREPOWER

PERSONNE-RESSOURCE : Anna Clark, responsable des communications, tél. : +1 214 597-0367, [email protected], www.terrepower.com