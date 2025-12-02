DALLAS, 2 décembre 2025 /CNW/ - TERREPOWER a annoncé aujourd'hui la nomination de Brandon Handy au poste de chef du personnel, à compter d'aujourd'hui. Cette nomination marque un nouveau niveau de haute direction dans une carrière distinguée.

« Je suis ravi d'annoncer la nomination de Brandon Handy au poste de chef du personnel, a déclaré Duncan Gillis, chef de la direction de TERREPOWER. Brandon a excellé dans la conduite d'initiatives fonctionnelles, l'assurance d'une gouvernance solide et l'amélioration de la collaboration entre nos fonctions d'entreprise et nos unités d'affaires. Il a un engagement inébranlable envers notre culture axée sur les gens. »

Établie au Centre d'entreprise de TX, à Dallas, de TERREPOWER, Brandon s'est jointe à l'entreprise à titre de vice-président, Gestion des talents, en 2022, apportant plus de 16 ans d'expérience en leadership stratégique en RH. Avant de se joindre à TERREPOWER, il a été directeur des ressources humaines mondiales chez Owens Corning, où il a dirigé la normalisation des processus de RH, l'optimisation des initiatives liées aux talents et l'élaboration de programmes d'inclusion et de diversité. Il a également occupé des postes de direction à Trinity Industries, à Kohl Department Stores et à Pfizer, où il a acquis une expérience précieuse en matière de stratégie des RH, de sécurité et d'harmonisation des activités.

Brandon est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université A&M de Floride. Il a obtenu des certifications en RH du HR Certification Institute et de la Society for Human Resource Management, ainsi qu'une certification en santé et sécurité industrielles de Georgia Tech.

« La promotion de Brandon au poste de chef du personnel est bien méritée, a déclaré Mme Gillis. Cette nomination témoigne de notre confiance dans la capacité de Brandon à favoriser un milieu de travail inclusif et très performant dans nos installations partout dans le monde. Son dévouement à servir ses clients internes a établi une norme élevée, ce qui lui a valu une réputation d'excellence et de fiabilité. »

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, est le plus grand fabricant durable au monde en volume. Fondé en 1987 sur un héritage d'innovation, TERREPOWER est un chef de file mondial du marché secondaire pur qui se spécialise dans la fourniture de composants de haute qualité pour les marchés de l'automobile et de l'industrie. Établie à Daphne, en Alabama, TERREPOWER dispose d'une main-d'œuvre mondiale dévouée de plus de 10 000 employés et d'une vaste empreinte opérationnelle en Amérique du Nord et en Europe, y compris 19 installations de fabrication durable, 14 centres de distribution, et 28 marques avec des produits vendus dans plus de 90 pays. TERREPOWER s'engage à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire le gaspillage et à faire progresser l'économie circulaire. Pour en savoir plus, visitez le site www.terrepower.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/TERREPOWER1_Logo.jpg

SOURCE TERREPOWER

PERSONNE-RESSOURCE : Denise Seale, Sr. Directeur, Communications d'entreprise, tél. : +1 601 260-4127, [email protected], www.terrepower.com