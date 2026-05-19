DAPHNE, Alabama, 19 mai 2026 /CNW/ - TERREPOWER, anciennement BBB Industries, un chef de file du marché secondaire exclusivement axé sur la fabrication durable, publie aujourd'hui son rapport de responsabilité sociale d'entreprise 2025 qui décrit les progrès mesurables en matière d'évitement des émissions, d'efficacité des ressources et de production circulaire. Le rapport souligne comment une fabrication durable produit à la fois un impact environnemental et une valeur économique, aidant les clients à réduire leur empreinte carbone tout en renforçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement et en faisant progresser l'économie circulaire.

« La durabilité n'est pas quelque chose que nous ajoutons à notre activité ; elle est intégrée à nos opérations et constitue un facteur important dans notre processus décisionnel à l'échelle de toute l'entreprise », déclare Duncan Gillis, chef de la direction de TERREPOWER. « En 2025, nos équipes partout dans le monde ont traduit cet engagement en action, ce qui a eu un impact significatif et mesurable tout en renforçant notre transparence, notre résilience opérationnelle et notre capacité à innover. »

Grâce à son héritage en matière de reconditionnement, TERREPOWER diffuse à grande échelle la puissance de la fabrication durable en prolongeant les cycles de vie des produits, en conservant les ressources naturelles et en évitant les émissions associées à une nouvelle production à forte intensité de carbone.

Innovation durable et conservation des ressources

En 2025, TERREPOWER a maintenu sa dynamique et renforcé sa position de plus grand fabricant de produits durables au monde en volume. L'augmentation de la récupération du noyau a permis une réutilisation plus profonde des matériaux en glissement annuel, ce qui a permis d'éviter plus de 204 000 tonnes métriques d'émissions de CO₂ - l'équivalent du carbone capté par trois millions d'arbres - et de garder l'équivalent de milliers de chargements de camions de déchets hors des sites d'enfouissement.

TERREPOWER a également renforcé l'innovation dans les solutions circulaires de grande valeur, y compris le reconditionnement avancé des batteries de VE et du stockage d'énergie à son centre technologique de Barcelone, où les systèmes de batteries de seconde vie peuvent réduire les émissions de production de plus de 80 % tout en maintenant la circulation des matériaux essentiels.

L'intendance des ressources est demeurée une priorité en 2025, ce qui a donné de solides résultats, notamment :

170 millions de livres de déchets détournés des sites d'enfouissement grâce à la récupération des matières

Plus de 380 000 gallons d'eau recyclés grâce à de nouveaux systèmes de réutilisation des eaux grises et des condensats de climatisation sur le campus de Reynosa, au Mexique.

1,5 million de gallons d'eau traitée sur place par des systèmes de clarification, évitant ainsi les émissions associées au transport des eaux usées hors site

Une initiative d'emballage circulaire permettant la réutilisation de plus de huit millions de boîtes dans un important centre de distribution du Mexique

Ensemble, ces gains d'efficacité ont permis de réduire la pression sur les ressources locales et de réaliser des économies tangibles.

Faire progresser la décarbonisation dans l'ensemble des activités

TERREPOWER a continué de renforcer sa voie de décarbonisation en 2025 grâce à des initiatives ciblées sur l'ensemble de son empreinte mondiale, ce qui a permis :

Une réduction de neuf pour cent des émissions de portée 2, soutenue par l'approvisionnement en électricité plus propre et l'utilisation d'instruments fondés sur le marché;

Une transition stratégique des fournisseurs à Reynosa a fait passer l'électricité de fabrication à un portefeuille d'énergie renouvelable de 13,9 %, ce qui a permis de réduire les émissions dans l'une des régions où la production est la plus intensive.

100 % des compensations d'électricité obtenues pour l'une des opérations européennes les plus carboneutres de TERREPOWER

Des progrès continus dans la transition du gaz de pétrole liquéfié au gaz naturel, amorcée en 2024, aidant à stabiliser les émissions de portée 1 malgré la croissance opérationnelle

L'entreprise s'est également concentrée sur les émissions évitées de portée 4, reconnaissant la pollution évitée lorsque les clients choisissent des solutions de rechange durables plutôt que de nouvelles productions.

Responsabilisation, normes et amélioration continue

Dans l'ensemble des activités de TERREPOWER, les initiatives menées par les employés transposent les objectifs de durabilité en actions quotidiennes et en valeur. De la conservation de l'eau aux programmes de recyclage élargis et aux installations solaires hors réseau à travers le monde, les efforts de TERREPOWER reflètent la conviction que la durabilité, l'innovation et la rentabilité progressent ensemble.

L'entreprise continue d'harmoniser ses rapports de durabilité avec les principaux cadres de gestion, y compris le SASB et le TCFD, et reste activement engagée dans l'évolution de la réglementation européenne, comme la CBAM et l'EUDR. En 2025, il a obtenu une amélioration de 15 % d'une année à l'autre de sa cote de durabilité EcoVadis, démontrant des progrès constants dans le renforcement de la gouvernance, de la transparence et des pratiques de durabilité à l'échelle de l'entreprise.

Le rapport de 2025 décrit les priorités prospectives de TERREPOWER, y compris l'expansion de l'adoption des énergies renouvelables, l'accélération de la réduction des émissions dans les portées 1, 2 et 3, l'augmentation de la réutilisation de base et la poursuite de l'intégration de la durabilité dans la prise de décisions opérationnelles à l'échelle de l'entreprise.

Le rapport de durabilité 2025 est disponible à l'adresse www.terrepower.com.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, est le plus grand fabricant mondial de produits durables en termes de volume. Fondé en 1987 sur un héritage d'innovation, TERREPOWER est un leader mondial spécialisé dans la fourniture de composants et de pièces de rechange de qualité aux marchés automobile et industriel. Basée à Daphne, dans l'Alabama, TERREPOWER emploie plus de 10 000 personnes dans le monde et dispose d'une forte présence opérationnelle en Amérique du Nord et en Europe : 19 sites de production durable, 14 centres de distribution et 28 marques dont les produits sont vendus dans plus de 90 pays. TERREPOWER s'engage à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les déchets et à faire progresser l'économie circulaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.terrepower.com.

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SOURCE TERREPOWER

CONTACT : Denise Seale, directrice principale, communications d'entreprise, tél. : +1-601-260-4127, [email protected], www.terrepower.com