TERREPOWER franchit une nouvelle étape dans la fabrication durable avec un lot de produits solaires de 50 MW

DAPHNE, Alabama, 24 février 2026 /CNW/ - TERREPOWER, anciennement BBB Industries, un chef de file mondial du marché secondaire de la fabrication durable, a annoncé aujourd'hui une expansion majeure du traitement des modules solaires. Environ 95 000 panneaux solaires totalisant 50 MW seront produits dans ses installations de Sparta, dans le Tennessee, à l'aide du procédé de fabrication durable exclusif de l'entreprise, marquant un autre jalon de croissance dans l'histoire du chef de file des technologies propres.

« Il s'agit de notre plus grande opportunité à ce jour et d'une grande réussite », a déclaré Alexandra Harrison, présidente de l'unité d'affaires stratégique industrielle de TERREPOWER. « Elle met en évidence la façon dont nous restaurons de façon responsable des modules solaires grâce à une fabrication durable, ainsi que la valeur que nous offrons aux développeurs, aux opérateurs et aux utilisateurs finaux. »

Revendus par un grand promoteur après l'annulation d'un projet, les modules solaires sont en préparation pour réintégrer le marché. Ils reflètent l'engagement de TERREPOWER à l'égard de l'approvisionnement responsable, de la gestion efficace des déchets et de la conservation des ressources, ce qui permet une intendance environnementale et des économies financières pour les parties prenantes tout en renforçant la viabilité à long terme de l'industrie solaire.

Innover pour répondre aux besoins non satisfaits de l'industrie

L'expansion opérationnelle de TERREPOWER arrive à un moment charnière pour l'industrie solaire. Des études récentes montrent que le volume de panneaux mis hors service et vieillissants s'accélère plus rapidement que prévu, ce qui crée un besoin urgent de solutions pour un cycle de vie responsable. Les volumes en fin de vie utile aux États-Unis ont déjà atteint 4 à 5 millions de panneaux retirés par année et devraient grimper à 10 millions de panneaux par année d'ici 2030, avec des augmentations plus prononcées à mesure que les mises à niveau et les phénomènes météorologiques extrêmes entraînent des cycles de remplacement plus tôt que prévu.

Un marché volatil souligne l'importance du leadership de TERREPOWER. En fournissant de manière durable 50 MW de modules qui auraient autrement été jetés, TERREPOWER fournit des panneaux vérifiés, fiables et fabriqués de manière durable à un moment où la traçabilité et l'assurance qualité sont plus essentielles que jamais.

« Personne d'autre n'offre ce niveau d'évaluation, de nettoyage, d'essai, d'inspection, de réemballage sécurisé et de validation », a déclaré Mme Harrison. « Le marché nous a clairement dit : nous voulons des panneaux qui ont été vérifiés par des experts. Et c'est exactement notre spécialité. »

Stimuler l'impact local grâce à un modèle mondial d'économie circulaire

Alors que TERREPOWER élargit ses activités dans le solaire pour répondre à la demande, l'installation de Sparta continue de créer des emplois, des investissements et des possibilités de formation spécialisée. Cette usine de fabrication durable à la fine pointe de la technologie de 200 000 pieds carrés est maintenant la plus grande du genre en Amérique du Nord, avec une capacité de production de 300 000 modules solaires par an et la possibilité de passer à plus d'un million de panneaux solaires annuellement. À pleine capacité, cette installation devrait détourner plus de 16 millions de livres de matériaux des sites d'enfouissement chaque année tout en alimentant jusqu'à 20 000 foyers en énergie.

« Ce projet contribue directement à l'économie locale », a déclaré Peter Hutchings, directeur du développement des affaires chez TERREPOWER. « Nous transformons en modules fiables et prêts pour le marché des panneaux qui autrement deviendraient des déchets. »

Les promoteurs d'installations solaires du monde entier sont confrontés à des défis croissants en raison du vieillissement des actifs, des stocks bloqués et de la nécessité d'une gestion responsable du cycle de vie. Le succès de Sparta reflète une voie pratique, éprouvée et évolutive pour redéployer des modules solaires qui ont encore une vie productive devant eux.

Pour en savoir plus sur TERREPOWER, ses produits solaires et les autres produits vendus sous sa marque Ontility, visitez www.terrepower.com et www.ontility.com.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, est le plus grand fabricant mondial de produits durables en termes de volume. Fondée en 1987 sur un héritage d'innovation, la société TERREPOWER est un leader mondial spécialisé dans la fourniture de composants et de pièces de rechange de qualité aux marchés automobile et industriel. Basée à Daphne, dans l'Alabama, TERREPOWER emploie plus de 10 000 personnes dans le monde et dispose d'une forte présence opérationnelle en Amérique du Nord et en Europe : 19 sites de production durable, 14 centres de distribution et 28 marques dont les produits sont vendus dans plus de 90 pays. TERREPOWER s'engage à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les déchets et à faire progresser l'économie circulaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.terrepower.com.

