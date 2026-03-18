DAPHNE, Alabama, 18 mars 2026 /CNW/ - TERREPOWER, anciennement BBB Industries, chef de file du marché de l'après-vente, a annoncé aujourd'hui une expansion importante de son programme de servodirection électrique en Amérique du Nord. La technologie de nouvelle génération de servodirection électrique de l'entreprise est conçue pour simplifier les réparations pour les techniciens à l'échelle nationale. L'offre élargie de servodirection électronique introduit 60 nouvelles applications pour les années-modèles 2013 à 2025, ce qui permet d'obtenir une couverture totale de plus de 257 UGS pour 60 millions de véhicules en service, et 76 UGS supplémentaires couvrant 21 millions de véhicules en service devraient être lancés en juillet.

L'avancée de la servodirection électrique renforce également la position de TERREPOWER en tant que leader sur le marché des composants de direction fabriqués de manière durable et souligne son engagement à fournir des solutions de direction haut de gamme au niveau de l'équipementier à une valeur exceptionnelle.

« Cette innovation change la donne pour les environnements de réparation », déclare Tim Connolly, directeur principal de la gestion des produits, châssis et NSP, TERREPOWER. « Nous éliminons un obstacle majeur au service de servodirection électrique, tout en offrant une solution de rechange durable et de grande qualité au remplacement de l'équipement d'origine à un coût plus abordable. »

Pourquoi les techniciens et les magasins se tournent vers les solutions de servodirection électrique de TERREPOWER

Alors que la servodirection électrique devient la principale technologie de direction des véhicules modernes, la demande de solutions d'après-vente fiables continue de s'accélérer. L'offre élargie de TERREPOWER est disponible à l'échelle nationale et soutenue par des partenariats.

En termes d'avantages, l'offre de servodirection électrique de l'entreprise offre :

Une disponibilité inégalée : plus de 257 UGS de servodirection électronique disponibles pour ramassage ou livraison le jour même

Une couverture de premier plan : convient à plus de 60 millions de véhicules sur la route aujourd'hui

Une valeur supérieure : une performance de véhicule d'origine à une fraction du coût de la concession

Des réparations fiables : garantie de confiance et soutien national

« La servodirection électrique est à présent bien établie, et l'industrie évolue rapidement », déclare Andrew Wilson, responsable des produits, servodirection électrique chez TERREPOWER. « Aujourd'hui, plus de 50 % des véhicules sont équipés d'une servodirection électrique, et d'ici 2028, environ 25 % des réparations de la direction devraient être effectuées avec une servodirection électrique. TERREPOWER veille à ce que le marché des pièces de rechange soit prêt. »

Saisir l'occasion de la servodirection électrique

Malgré la croissance rapide des véhicules équipés d'une servodirection électrique, de nombreux techniciens se tournent toujours vers les pièces d'origine ou récupérées en raison d'idées fausses persistantes sur la disponibilité du marché secondaire. En collaboration avec TERREPOWER, les détaillants et les distributeurs à l'échelle nationale s'attaquent à ce problème en élargissant l'accès, en formant les ateliers et en fournissant les solutions complètes de servodirection électrique dont les techniciens ont besoin pour garder les clients dans leurs baies de travail et revenir.

Avec l'ajout de 60 nouvelles applications, des pratiques de durabilité améliorées et une technologie programmable unique sur le marché, TERREPOWER continue de redéfinir ce que les systèmes de direction de pointe peuvent offrir sur le marché secondaire.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, est le plus grand fabricant mondial de produits durables en termes de volume. Fondé en 1987 sur un héritage d'innovation, TERREPOWER est un leader mondial spécialisé dans la fourniture de composants et de pièces de rechange de qualité aux marchés automobile et industriel. Basée à Daphne, dans l'Alabama, TERREPOWER emploie plus de 10 000 personnes dans le monde et dispose d'une forte présence opérationnelle en Amérique du Nord et en Europe : 19 sites de production durable, 14 centres de distribution et 28 marques dont les produits sont vendus dans plus de 90 pays. TERREPOWER s'engage à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les déchets et à faire progresser l'économie circulaire. Pour en savoir plus, visitez le www.terrepower.com.

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SOURCE TERREPOWER

Relations avec les médias : Denise Seale, directrice principale des communications d'entreprise et des relations gouvernementales, tél. : +1 251 706-1624, [email protected], www.terrepower.com