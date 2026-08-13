TERREPOWER finalise l'évolution de sa marque avec son slogan Reimagine What's Possible

DAPHNE, Alaska, 13 août 2026 /CNW/ -- TERREPOWER annonce aujourd'hui le lancement de son nouveau slogan, Reimagine What's Possible, reflétant sa transformation de pionnier du réusinage à chef de file mondial de la fabrication durable. Ce nouveau jalon marque le sommet de l'évolution continue de la marque de l'entreprise. Renforçant l'esprit d'entreprise et l'esprit d'innovation qui ont alimenté la croissance de TERREPOWER, le slogan incarne le succès de l'entreprise du marché secondaire dans la diffusion à grande échelle de la puissance de la fabrication durable.

Le nouveau slogan s'appuie sur une initiative pluriannuelle visant à remodeler l'identité de l'entreprise, à élargir ses capacités et à renforcer sa position de plus grand fabricant durable en volume au monde. Anciennement BBB Industries et rebaptisée TERREPOWER en février 2025, la société a continué de se diversifier au-delà de ses racines automobiles en appliquant sa proposition de valeur et son processus de fabrication durable aux marchés finaux industriels, en élargissant son portefeuille pour inclure des solutions de cycle de vie des batteries de VE, de stockage d'énergie et de solutions solaires, tout en demeurant ancrée dans les principes qui définissent ses activités depuis des décennies.

« Plus qu'un slogan, Reimagine What's Possible reflète notre façon de penser, d'innover et de créer de la valeur pour nos clients, nos employés, nos partenaires, nos investisseurs et les communautés que nous servons », déclare Duncan Gillis, chef de la direction de TERREPOWER. « Tout au long de notre histoire, nous avons remis en question la pensée et les hypothèses conventionnelles pour découvrir des occasions où d'autres avaient des limites. Qu'il s'agisse de prolonger la durée de vie des composants essentiels, de faire progresser le réusinage solaire ou de développer de nouvelles applications industrielles comme des solutions de cycle de vie des batteries de VE, notre succès repose sur une simple question : et s'il existait une meilleure façon de procéder ? »

Le slogan reflète un cheminement d'amélioration continue guidée par des résultats mesurables et une volonté de repenser les cycles de vie traditionnels des produits. Fondée en 1987, l'entreprise s'est forgé une réputation grâce au réusinage et à la restauration de pièces automobiles dans un état neuf ou meilleur que neuf, tout en conservant les ressources et en réduisant le gaspillage.

Aujourd'hui, cette expertise s'est élargie pour devenir un modèle de fabrication durable qui englobe le réusinage, la réingénierie stratégique et la récupération des matériaux dans de multiples industries.

Voici les principaux jalons de l'évolution de TERREPOWER :

Passer du statut de reconstructeur automobile régional à celui d'entreprise mondiale au service de clients dans plus de 90 pays

Étendre notre expertise au-delà des pièces de haute performance, fabriquées de façon durable et neuves pour les applications automobiles dans certains des segments industriels les plus exigeants, y compris l'exploitation minière, la construction, l'agriculture, le pétrole et le gaz, les systèmes de stockage d'énergie et l'énergie solaire.

Passer de BBB Industries à TERREPOWER en 2025 pour mieux refléter son engagement envers l'innovation, la durabilité et l'économie circulaire

Établir un leadership grâce à un regroupement d'envergure opérationnelle, d'expertise en ingénierie et de gérance environnementale

Le nouveau slogan servira de promesse de marque externe de TERREPOWER tout en renforçant la même mentalité en interne grâce à la nouvelle initiative Shared Purpose de l'entreprise. En harmonisant intentionnellement la culture et la marque autour d'une idée commune, TERREPOWER vise à s'assurer que l'esprit qui stimule l'innovation au sein de l'entreprise est la même promesse qu'il offre aux clients, aux partenaires et aux communautés du monde entier.

Alors que TERREPOWER entre dans sa prochaine phase de croissance, Reimagine What's Possible propose un message rassembleur qui relie l'héritage, l'expertise et les ambitions futures de l'entreprise. Le slogan reflète la conviction que les produits peuvent avoir une durée de vie plus longue, que les ressources peuvent créer une plus grande valeur et que les industries peuvent repenser les hypothèses établies pour obtenir de meilleurs résultats pour les clients et la société.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, est le plus important fabricant de produits durables au monde en volume. Fondé en 1987 sur un héritage d'innovation, TERREPOWER est un chef de file mondial du marché des pièces de rechange qui se spécialise dans la fourniture de composants de haute qualité aux marchés automobile et industriel. Fort d'une importante présence opérationnelle en Amérique du Nord et en Europe, y compris 19 installations de fabrication durable, 14 centres de distribution et 28 marques avec des produits vendus dans plus de 90 pays, TERREPOWER s'engage à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire le gaspillage et à promouvoir l'économie circulaire. Pour en savoir plus, visitez www.terrepower.com

SOURCE TERREPOWER

CONTACT : Denise Seale, directrice principale, communications d'entreprise et affaires gouvernementales, tél. : +1 251 438-2737, [email protected]