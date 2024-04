SPARTA, Tennessee, 24 avril 2024 /CNW/ - TERREPOWER, le système solaire novateur et la division de gestion du cycle de vie des batteries de VE de BBB Industries (BBB), annonce le lancement de sa chaîne de recyclage des panneaux solaires à son installation de Sparta, au Tennessee. La nouvelle chaîne de recyclage des panneaux solaires renforce l'engagement de TERREPOWER envers la fabrication durable et l'énergie renouvelable.

TERREPOWER offre une séparation complète des matériaux des panneaux solaires comme l'aluminium, le verre, les métaux précieux, le silicium, le plastique et les composants. Cette technologie de pointe permet un déchargement plus efficace des matériaux en vue de leur réutilisation. Il s'agit d'un écart important par rapport aux méthodes de recyclage traditionnelles.

« Nous pouvons réduire les déchets environnementaux en tirant le maximum de la valeur de la composante originale avant qu'elle ne soit recyclée, a déclaré Maria Caballero, présidente de TERREPOWER. L'ajout de notre machine de recyclage entièrement automatisée nous permet maintenant de régler le problème des déchets liés aux panneaux solaires tout en complétant notre processus de fabrication durable existant. »

L'installation de Sparta peut actuellement traiter jusqu'à 160 000 panneaux par année à des fins de recyclage. À mesure que l'entreprise intensifie ses activités et que d'autres projets de recyclage émergent, cette capacité devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années.

« Notre objectif est de détourner les déchets liés aux panneaux solaires des sites d'enfouissement et d'utiliser efficacement les flux de déchets, a déclaré Mme Caballero. Le recyclage à l'interne nous permet de servir nos clients sous un même toit tout en intensifiant considérablement nos efforts de recyclage. »

Au cours de la dernière année seulement, TERREPOWER a recyclé plus de 2 000 000 de livres de panneaux solaires grâce à des partenariats, ce qui équivaut à environ 40 000 panneaux. Avec l'introduction du recyclage interne, TERREPOWER vise à recycler 8 000 000 de livres de déchets liés aux panneaux solaires par an, renforçant ainsi son impact environnemental.

Les capacités de recyclage de TERREPOWER s'étendent à tous les panneaux monocristallins et polycristallins. L'entreprise collabore avec divers partenaires pour réutiliser les matériaux séparés, y compris le verre pour la construction et l'aluminium pour les applications locales.

À propos de BBB Industries

BBB Industries, LLC est un fabricant durable de premier plan au service des marchés de l'automobile, de l'industrie et des énergies renouvelables. Forte d'une présence et d'activités étendues en Amérique du Nord, BBB est entrée sur le marché européen en 2020 et fabrique et fournit maintenant de façon durable un assortiment de pièces de rechange non discrétionnaires dans plus de 90 pays. TERREPOWER est une division de BBB au service des marchés des véhicules électriques, du stockage d'énergie et de l'énergie solaire en Amérique du Nord et en Europe. Fondée en 1987, BBB Industries, LLC est une entreprise privée dont les centres organisationnels sont situés dans la région métropolitaine de Mobile, en Alabama, et à Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, consultez le www.bbbind.com.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER est un chef de file de l'industrie et un innovateur dans la fabrication durable de composantes qui sont le moteur de notre avenir en matière d'énergie propre et de mobilité. Du suprarecyclage à l'amélioration de la longévité et du rendement des batteries de VE et d'autres composants à la remise à neuf et au recyclage des systèmes solaires pour stimuler l'économie circulaire, la mission de TERREPOWER est de donner une nouvelle vie aux composantes et matériaux essentiels afin de réduire les coûts et les déchets, de réutiliser les ressources et de protéger l'environnement. Fondée en 2009, Ontility est la marque de TERREPOWER qui offre des solutions complètes pour le cycle de vie du solaire et des systèmes de stockage d'énergie. TERREPOWER est une division de BBB Industries. Pour en savoir plus, consultez le site www.bbbind.com/terrepower.

