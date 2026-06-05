TERRAVEST FAIT LE POINT SUR SA SITUATION

TORONTO, le 5 juin 2026 /CNW/ - TerraVest Industries Inc. (TSX: TVK) (« TerraVest » ou la « Société ») annonce avoir pris connaissance aujourd'hui de certaines allégations concernant son Président du Conseil d'Administration, Charles Pellerin, à la suite de la publication d'un article de journal.

La Société prend ces allégations au sérieux. Après consultation de ses conseillers juridiques, le conseil d'administration (à l'exception de M. Pellerin) a engagé une procédure visant à examiner ces allégations.

La Société entend collaborer avec les organismes de réglementation.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques contenus dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant le processus entrepris par le conseil d'administration. Le lecteur pourra reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que « s'attendre à » et « prévoir », ou d'autres termes ou variantes ayant la même signification. Bien que la direction estime que les attentes décrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujets à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions le lecteur du présent communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intentions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et l'analyse relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'activité, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'activité sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

SOURCE TerraVest Industries Inc.

RENSEIGNEMENTS : Dustin Haw, TerraVest Industries Inc., Chef de la direction, [email protected]