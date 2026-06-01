TERRAVEST ANNONCE L'ACQUISITION DE JET PEINTURE

TORONTO, le 1er juin 2026 /CNW/ - TerraVest Industries Inc. (TSX: TVK) ("TerraVest") est heureuse d'annoncer qu'elle a, par l'entremise de l'une de ses filiales, acquis Jet Peinture Plus Inc. (« Jet Peinture »)

Basée au Québec (Canada), Jet Peinture se spécialise dans la remise à neuf et la recertification de réservoirs de propane.

L'acquisition a été financée au moyen des liquidités disponibles et des facilités de crédit existantes de TerraVest.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que les faits historiques contenus dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs, incluant notamment, sans s'y limiter, les énoncés concernant notre orientation stratégique et l'évaluation des segments d'activité et de TerraVest dans son ensemble, les avantages et synergies anticipés pour TerraVest découlant de la transaction (y compris la capacité de TerraVest à tirer parti des installations de fabrication de Jet Peinture et les bénéfices anticipés au niveau de la chaîne d'approvisionnement), l'incidence prévue de la transaction sur la stratégie, les activités et la performance financière de TerraVest (y compris la complémentarité des gammes de produits ainsi que la capacité de ventes croisées en Amérique du Nord), les capacités de croissance et les occasions pour TerraVest et Jet Peinture (y compris l'équipe de direction existante de Jet Peinture), les plans de TerraVest relativement à son portefeuille d'activités existant et sa stratégie d'acquisition à long terme, ainsi que les autres plans et objectifs de TerraVest ou liés à celle-ci. Les lecteurs peuvent identifier plusieurs de ces énoncés par l'emploi de termes tels que « prévoit », « s'attend à » et « sera » ou d'expressions similaires. Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes.

Par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et, par conséquent, ils sont assujettis à des risques et incertitudes inhérents. Il existe un risque important que ces énoncés prospectifs ne se révèlent pas exacts. Nous invitons les lecteurs à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, puisque divers facteurs pourraient faire en sorte que les circonstances, résultats, conditions, actions ou événements futurs diffèrent de manière importante des plans, attentes, estimations ou intentions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et analyses concernant la performance de TerraVest dans son ensemble et de ses segments d'activité, les marchés dans lesquels ils évoluent ainsi que les perspectives et la valeur de ces segments sont prises en compte dans l'élaboration du plan d'affaires de TerraVest, dans les plans ou la capacité de verser des dividendes, dans les perspectives opérationnelles, la situation financière, les résultats et les flux de trésorerie, ainsi que dans d'autres plans et objectifs et aux fins de la formulation d'énoncés prospectifs connexes. Ces hypothèses incluent notamment que la demande pour les produits et services des segments d'activité sur les marchés canadien et autres marchés où ils exercent leurs activités demeurera stable et que les coûts des intrants n'augmenteront pas de manière significative par rapport aux niveaux historiques. Si l'un ou l'autre de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les énoncés prospectifs.

SOURCE TerraVest Industries Inc.

POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER: Dustin Haw, TerraVest Industries Inc., Chief Executive Officer, [email protected]