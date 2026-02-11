TERRAVEST ANNONCE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2026 ET LA DÉCLARATION D'UN DIVIDENDE

TORONTO, le 11 févr. 2026 /CNW/ - TerraVest Industries Inc., (TSX: TVK) (« TerraVest » ou la « Société ») annonce ses résultats pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 et la déclaration de son dividende trimestriel.

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DU PREMIER TRIMESTRE

Performance de l'entreprise

La direction est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS peuvent être utilisées pour aider les actionnaires à analyser la performance de TerraVest. Le tableau ci-dessous présente certains résultats financiers et rapproche le résultat net du BAIIA ajusté pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 et pour la période correspondante de l'exercice 2025.











Premiers trimestres terminés les



31 déc. 2025 31 déc. 2024



$ $









Ventes 408 350 234 585









Résultat net 35 231 30 431









Ajouter (soustraire) :





Charge d'impôt sur le résultat 14 833 8 095

Charges financières 15 607 4 576

Amortissements 36 940 14 485

Variation de la juste valeur d'instruments

financiers dérivés (505) 2 404

Variation de la juste valeur du placement

dans des titres de capitaux propres 10 397 41

Variation de la juste valeur du placement

dans une société en commandite 181 223

Variation de la juste valeur des contreparties éventuelles (48 307) -

(Gain) perte de change 3 342 (10 794)

(Gain) perte sur cession d'autres

immobilisations corporelles 317 (132)

(Gain) perte sur cession d'immobilisations

corporelles destinées à la location (18) (429)

Gain sur une acquisition à des conditions

avantageuses (285) -

Frais d'acquisition 53 -

BAIIA ajusté 67 786 48 900

Les ventes pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 se sont chiffrées à 408 350 $ par rapport à 234 585 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Ceci représente une augmentation de 74 %. La variation nette des ventes s'explique par une croissance organique de 21 888 $ du portefeuille de base de TerraVest, tandis que l'incidence des regroupements d'entreprises de 2025 explique le solde de 151 877 $. TerraVest a acquis la totalité des actions émises et en circulation de Tankcon FRP Inc. (« Tankcon ») en mai 2025, de Simplex, Inc. (« Simplex ») et de L.B.T., Inc. (« LBT ») en avril 2025 ainsi que d'EnTrans Holding, Inc. (« Entrans ») en mars 2025. De plus, TerraVest a acquis la totalité des actifs canadiens de New Wave Energy Services Ltd. (« Wave ») en septembre 2025 et d'Aureus Energy Services Inc. (« Aureus ») en janvier 2025. La croissance organique représente une hausse de 9 % pour le portefeuille de base de TerraVest (exclusion faite de Tankcon, de Simplex, de LBT et d'Entrans). Les résultats de Wave et d'Aureus ne peuvent être exclus des résultats de TerraVest puisque les activités de Wave et d'Aureus ont été entièrement intégrées aux activités d'une des filiales existantes de TerraVest, dont les opérations sont de nature très similaire.

L'augmentation des ventes du portefeuille de base de TerraVest par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent s'explique par une demande plus élevée dans les secteurs du service et de l'équipement de transformation. Les ventes du secteur de l'équipement de gaz comprimé sont également en hausse en raison d'une augmentation de la demande pour les camions de service, les réservoirs domestiques et les réservoirs d'entreposage.

Le résultat net pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 s'est établi à 35 231 $ par rapport à 30 431 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Ceci représente une augmentation de 16 %. Pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025, l'augmentation des ventes des entreprises du portefeuille de base de TerraVest est partiellement contrebalancée par une combinaison de produits moins favorable. Cette augmentation, de même qu'une variation favorable de la juste valeur des contreparties éventuelles liée à l'acquisition d'Entrans, ont été contrebalancées par des charges d'amortissement et des charges financières additionnelles découlant des acquisitions d'entreprises, une variation défavorable de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres ainsi qu'une perte de change. Les autres variations sont présentées dans le tableau ci-dessus.

Le BAIIA ajusté pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 s'est établi à 67 786 $ par rapport à 48 900 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Ceci représente une augmentation de 39 %, laquelle découle des raisons expliquées ci-dessus.

Le tableau ci-dessous rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation à la trésorerie disponible à des fins de distribution pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 et pour la période correspondante de l'exercice 2025.











Premiers trimestres terminés les



31 déc. 2025 31 déc. 2024



$ $









Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 96 548 36 603

Ajouter (soustraire) :





Variation des éléments hors trésorerie du

fonds de roulement (50 859) (3 806)

Dépenses d'investissement au titre de

l'entretien (8 743) (5 702)

Remboursement des obligations locatives (3 759) (2 397)

Trésorerie disponible à des fins de distribution 33 187 24 698

Dividendes versés 3 795 2 925

Ratio de distribution de dividendes 11 % 12 %

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 se sont établis à 96 548 $ par rapport à 36 603 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Ceci représente une augmentation de 164 %. L'augmentation est attribuable au résultat net plus élevé et à une variation favorable des éléments hors trésorerie du fonds de roulement par rapport à la période précédente, principalement expliquée par une diminution des créances clients et une hausse des dépôts clients, partiellement contrebalancée par une diminution des comptes fournisseurs.

Les dépenses d'investissement au titre de l'entretien se sont élevées à 8 743 $ pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 par rapport à 5 702 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, représentant une augmentation de 53 %. Cette augmentation s'explique principalement par le moment où ces dépenses ont été engagées ainsi que par la croissance du portefeuille de TerraVest à la suite des regroupements d'entreprises de 2025. Au cours du premier trimestre terminé le 31 décembre 2025, le total des acquisitions d'immobilisations corporelles payées par TerraVest était de 21 997 $, dont un montant de 13 254 $ est considéré comme de l'investissement pour la croissance des activités. L'investissement pour la croissance des activités encouru au cours du premier trimestre consiste principalement à l'ajout de nouvelles gammes de produits de fabrication et à l'accroissement de la base d'actifs dans l'une de ses entreprises du secteur du service.

La trésorerie disponible à des fins de distribution pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 a augmenté de 34 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est le résultat des raisons expliquées ci-dessus et ailleurs dans ce communiqué de presse.

Perspectives

En général, le portefeuille d'entreprises de TerraVest performe bien. Les récentes acquisitions ont apporté une contribution significative et nous prévoyons que cela se poursuive tout au long de l'exercice. Des opportunités d'amélioration de performance provenant de synergies entre les acquisitions récentes et le portefeuille d'entreprises de base continuent d'exister et constituent une priorité pour la direction.

Les récentes annonces de tarifs douaniers ont créé un environnement d'incertitude dans le secteur manufacturier nord-américain. TerraVest bénéficie toutefois d'une présence manufacturière diversifiée en Amérique du Nord, ce qui lui permet d'atténuer les impacts directs liés aux tarifs. Cependant, cette incertitude s'est traduite par une demande plus faible pour certaines entreprises de TerraVest, en particulier celles qui fabriquent des remorques-citernes. En contrepartie, plusieurs sociétés du portefeuille de TerraVest constatent une forte demande pour des produits liés à l'expansion des centres de données en Amérique du Nord.

La Société continue de faire des investissements ciblés pour l'amélioration de l'efficacité de production et l'élargissement de ses gammes de produits, particulièrement sur les marchés finaux où elle a une présence significative. Avec la nouvelle facilité de crédit obtenue en mars 2025, TerraVest est très bien positionnée pour poursuivre sa stratégie d'acquisition.

Regroupements d'entreprises

Subséquemment à la fin du trimestre, en janvier 2026, une filiale de TerraVest a conclu une convention d'achat d'actions visant l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de KBK Industries, LLC (« KBK »). KBK est un fabricant américain de réservoirs en fibre de verre hors sol et souterrains ainsi que de réservoirs d'entreposage en acier destinés aux marchés du commerce de détail de proximité, de l'agriculture, des produits chimiques, des infrastructures et de l'énergie. La contrepartie totale de cette transaction s'élevait à 90 000 $ US, financée au moyen de la facilité de crédit d'exploitation rotative. La comptabilisation initiale de ce regroupement d'entreprises demeure incomplète.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS

La section suivante présente les résultats financiers des activités de TerraVest pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 et pour la période correspondante de l'exercice 2025.







Premiers trimestres terminés les





31 déc. 2025 31 déc. 2024





$ $











Ventes

408 350 234 585

Coût des ventes

305 665 163 960

Résultat brut

102 685 70 625











Frais administratifs

59 704 27 203

Frais de vente

12 188 9 019

Charges financières

15 607 4 576

Autres (gains) pertes

(34 878) (8 699)





52 621 32 099











Résultat avant impôt sur le résultat

50 064 38 526

Charge d'impôt sur le résultat

14 833 8 095

Résultat net

35 231 30 431

Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

2 021 1 696

Résultat net attribuable aux

actionnaires ordinaires

33 210 28 735











Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base

21 685 695 19 501 433

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué

22 178 026 20 257 534

Résultat net par action - de base

1,53 $ 1,47 $

Résultat net par action - dilué

1,50 $ 1,42 $

Les ventes pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 ont augmenté de 74 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les explications ont été mentionnées précédemment dans ce communiqué de presse.

Le résultat brut pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 a augmenté de 45 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Ceci s'explique principalement par la contribution de Tankcon, de Simplex, de LBT et d'Entrans.

Les frais administratifs pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 ont augmenté de 119 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse des frais administratifs s'explique principalement par une valeur plus élevée de l'amortissement des immobilisations incorporelles découlant de l'acquisition de Tankcon, d'Entrans, de LBT et de Simplex.

Les frais de vente pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 ont augmenté de 35 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse des frais de vente s'explique par l'ajout de Tankcon, d'Entrans, de LBT et de Simplex. Les frais de vente exprimés en pourcentage des ventes ont diminué, passant de 3,8 % à 3,0 % pour la même période comparable.

Les charges financières pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 ont augmenté de 241 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation s'explique principalement par une charge d'intérêts additionnelle sur la dette à long terme et sur les obligations locatives à la suite de l'acquisition d'Entrans, de LBT, de Simplex et de Tankcon.

La variation des autres (gains) pertes pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 reflète une variation favorable de la juste valeur des contreparties éventuelles liée à l'acquisition d'Entrans, contrebalancée en partie par une perte de change et par une variation défavorable de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres.

La variation de la charge d'impôt sur le résultat pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 s'explique par la variation du résultat imposable et du moment des ajustements de la charge d'impôt sur le résultat.

En raison de ce qui précède, le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2025 a augmenté de 16 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

DIVIDENDES

TerraVest a le plaisir d'annoncer que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,20 $ par action ordinaire à payer le 10 avril 2026 aux actionnaires inscrits le 31 mars 2026.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter les états financiers consolidés annuels de TerraVest et son rapport de gestion disponibles sur SEDAR+ à sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société utilise des mesures (et des ratios) qui ne sont pas conformes aux IFRS pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires pour évaluer et mesurer la performance opérationnelle et la situation financière d'une période à l'autre. Ces mesures sont présentées en complément pour améliorer la compréhension des résultats de TerraVest, mais ne remplacent pas les résultats IFRS.

Le BAIIA ajusté, la trésorerie disponible à des fins de distribution, le ratio de distribution de dividendes, les dépenses d'investissement au titre de l'entretien et le fonds de roulement ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et ne sont donc pas définies par les IFRS. Les définitions de TerraVest peuvent différer de celles de d'autres émetteurs et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures portant le même titre et utilisées par d'autres émetteurs.

BAIIA ajusté : se définit comme étant le résultat net ajusté pour la charge d'impôt sur le résultat, les charges financières, les amortissements, la variation de la juste valeur d'instruments financiers dérivés, la variation de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres et du placement dans une société en commandite, la variation de la juste valeur des contreparties éventuelles, les gains ou pertes de change, les gains ou pertes sur la cession d'autres immobilisations corporelles et d'immobilisations corporelles destinées à la location, les gains ou pertes sur la cession d'immobilisations incorporelles, les gains ou pertes sur modification de contrat de location, les gains ou pertes sur réévaluation de titres de capitaux propres détenus, le gain sur un regroupement d'entreprises à des conditions avantageuses, les gains ou pertes sur vente d'entreprise, les frais d'acquisition non récurrents, les charges de dépréciation et les autres éléments non récurrents et/ou non reliés aux opérations en cours de TerraVest. La direction est d'avis que cette mesure financière est pertinente dans le cadre de l'évaluation de la performance des opérations en cours de TerraVest. Les lecteurs sont avertis que le BAIIA ajusté ne peut être substitué au résultat net déterminé selon les IFRS comme un indicateur de la performance de TerraVest.

Trésorerie disponible à des fins de distribution : se définit comme étant les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ajustés de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des dépenses d'investissement au titre de l'entretien et du remboursement des obligations locatives. La direction est d'avis que la trésorerie disponible à des fins de distribution, à titre de mesure de la liquidité, est une mesure pertinente pour indiquer le montant de trésorerie disponible dans les opérations en cours pouvant être distribué sous forme de dividendes aux actionnaires. Les lecteurs sont avertis que la trésorerie disponible à des fins de distribution ne peut être substituée aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation déterminés selon les IFRS comme un indicateur de liquidité et de flux de trésorerie de TerraVest.

Ratio de distribution de dividendes : se définit comme étant les dividendes versés en trésorerie au cours de la période divisés par la trésorerie disponible à des fins de distribution pour la période. La direction est d'avis que le ratio de distribution de dividendes est une mesure pertinente puisqu'elle indique la capacité de TerraVest à maintenir sa politique sur les dividendes actuelle. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable au ratio de distribution de dividendes.

Dépenses d'investissement au titre de l'entretien : sont définies comme étant des dépenses d'investissement effectuées pour supporter les activités d'exploitation de TerraVest et pour maintenir la capacité de production des sociétés au cours d'un cycle économique, qu'elles génèrent ou pas une efficience de production ou des coûts élevés. La direction est d'avis que les dépenses d'investissement au titre de l'entretien devraient être financées par les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation existantes et, par conséquent, déduites de la trésorerie disponible à des fins de distribution. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable aux dépenses d'investissement au titre de l'entretien.

Fonds de roulement : est calculé en soustrayant les passifs courants des actifs courants. La direction utilise le fonds de roulement pour évaluer la liquidité globale. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable au fonds de roulement.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans ce communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à notre orientation stratégique et à l'évaluation des secteurs d'exploitation et de TerraVest dans son ensemble, de même que les autres plans et objectifs de TerraVest ou la mettant en cause. Les lecteurs pourront reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que : « s'attendre à » ou « prévoir », y compris leur forme négative, ainsi qu'à l'emploi du futur. Bien que la direction estime que les attentes écrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujet à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que ces énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions les lecteurs de ce communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intensions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et analyses relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'exploitation, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'exploitation sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

