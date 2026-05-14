TERRAVEST ANNONCE SES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2026 ET LA DÉCLARATION D'UN DIVIDENDE

TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - TerraVest Industries Inc., (TSX: TVK) (« TerraVest » ou la « Société ») annonce ses résultats pour le deuxième trimestre terminé le 31 mars 2026 et la déclaration de son dividende trimestriel.

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET DES SIX MOIS

Performance de l'entreprise

La direction est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS peuvent être utilisées pour aider les actionnaires à analyser la performance de TerraVest. Le tableau ci-dessous présente certains résultats financiers et rapproche le résultat net du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (« BAIIA ajusté ») pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2025.





Deuxièmes trimestres

terminés les

Six mois terminés les



31 mars 2026 31 mars 2025

31 mars 2026 31 mars 2025



$ $

$ $















Ventes 442 565 311 450

850 915 546 035















Résultat net 12 724 33 349

47 955 63 780















Ajouter (soustraire) :











Charge d'impôt sur le résultat 4 918 8 344

19 751 16 439

Charges financières 16 575 9 753

32 182 14 329

Amortissements 40 333 19 052

77 273 33 537

Variation de la juste valeur d'instruments

financiers dérivés (236) 551

(741) 2 955

Variation de la juste valeur du placement

dans des titres de capitaux propres 5 189 (3 321)

15 586 (3 280)

Variation de la juste valeur du placement

dans une société en commandite (124) (299)

57 (76)

Variation de la juste valeur des contreparties éventuelles - -

(48 307) -

(Gain) perte de change (3 972) 113

(630) (10 681)

(Gain) perte sur cession d'autres

immobilisations corporelles (778) 8

(461) (124)

(Gain) perte sur cession d'immobilisations

corporelles destinées à la location (171) -

(189) (429)

(Gain) perte sur vente d'entreprise - (136)

- (136)

Gain sur acquisition à des conditions

avantageuses - (3 993)

(285) (3 993)

Frais d'acquisition 1 045 2 266

1 098 2 266

BAIIA ajusté 75 503 65 687

143 289 114 587

Les ventes pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 se sont chiffrées à 442 565 $ et à 850 915 $ comparativement à 311 450 $ et à 546 035 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cela représente des augmentations de 42 % et de 56 %, respectivement. La variation nette favorable des ventes au deuxième trimestre est générée par les regroupements d'entreprises réalisés en 2026 et 2025 pour un montant de 150 906 $, partiellement contrebalancée par une diminution de 19 791 $ du portefeuille de base de TerraVest. TerraVest a acquis la totalité des actions émises et en circulation de KBK Industries, LLC (« KBK ») en janvier 2026, de Tankcon FRP Inc. (« Tankcon ») en mai 2025, de Simplex, Inc. (« Simplex ») et de L.B.T., Inc. (« LBT ») en avril 2025 ainsi que d'EnTrans Holding, Inc. (« Entrans ») en mars 2025. De plus, TerraVest a acquis la totalité des actifs canadiens de New Wave Energy Services Ltd. (« Wave ») en septembre 2025 et d'Aureus Energy Services Inc. (« Aureus ») en janvier 2025. La réduction représente une baisse de 7 % pour le portefeuille de base de TerraVest (à l'exclusion de KBK, de Tankcon, de Simplex, de LBT et d'Entrans). Les résultats de Wave et d'Aureus ne peuvent être exclus des résultats de TerraVest puisque leurs activités ont été entièrement intégrées aux activités d'une des filiales existantes de TerraVest, dont les opérations sont de nature très similaire.

La diminution des ventes du portefeuille de base de TerraVest comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent est attribuable aux retards dans les livraisons de produits induits par les clients, de la pression sur les prix dans les marchés des réservoirs domestiques et des réservoirs de stockage, ainsi qu'à la fermeture d'Iowa Steel Fabricators, LLC, et au moment de l'achèvement de certains projets du secteur de l'équipement de transformation au cours du deuxième trimestre de 2025. L'incidence des variations des taux de change a eu un effet défavorable de 14 550 $ et de 15 252 $ sur les ventes du deuxième trimestre et de la période de six mois terminée le 31 mars 2026, comparativement aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Sans cet effet négatif lié aux variations des taux de change, les augmentations des ventes auraient été de 47 % et de 59 %, respectivement.

Le résultat net pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 s'est établi à 12 724 $ et à 47 955 $ comparativement à 33 349 $ et à 63 780 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cela représente des diminutions de 62 % et 25 % respectivement. Pour le deuxième trimestre terminé le 31 mars 2026, la diminution s'explique principalement par l'augmentation des charges d'amortissement et des charges financières additionnelles découlant des acquisitions d'entreprises, par une variation défavorable de la juste valeur des placements dans des titres de capitaux propres ainsi que par la constatation d'un gain sur acquisition à des conditions avantageuses au cours du deuxième trimestre de 2025. Ces facteurs, combinés à la baisse des ventes des entreprises du portefeuille de base de TerraVest et à une combinaison de produits moins favorable, expliquent ces diminutions.

Pour la période de six mois terminée le 31 mars 2026, la diminution est partiellement contrebalancée par une variation favorable de la juste valeur des contreparties éventuelles découlant de l'acquisition d'Entrans. D'autres écarts sont également présentés dans le tableau ci‑dessus.

Le BAIIA ajusté pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 s'est établi à 75 503 $ et à 143 289 $ comparativement à 65 687 $ et à 114 587 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cela représente des augmentations de 15 % et de 25 %, respectivement, découlant des raisons expliquées ci-dessus. L'incidence des variations des taux de change a eu un effet négatif sur le BAIIA ajusté de 2 826 $ pour le trimestre terminé le 31 mars 2026 et de 4 410 $ pour la période de six mois terminée le 31 mars 2026.

Le tableau ci-dessous rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation à la trésorerie disponible à des fins de distribution pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2025.





Deuxièmes trimestres

terminés les

Six mois terminés les



31 mars 2026 31 mars 2025

31 mars 2026 31 mars 2025



$ $

$ $















Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 58 540 34 225

155 088 70 828

Ajouter (soustraire) :











Variation des éléments hors trésorerie du

fonds de roulement (13 615) 9 623

(64 474) 5 817

Dépenses d'investissement au titre de

l'entretien (11 196) (9 699)

(19 939) (15 401)

Remboursement des obligations locatives (4 021) (2 683)

(7 780) (5 080)

Trésorerie disponible à des fins de distribution 29 708 31 466

62 895 56 164

Dividendes versés 4 337 3 413

8 132 6 338

Ratio de distribution de dividendes 15 % 11 %

13 % 11 %

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 se sont établis à 58 540 $ et à 155 088 $ comparativement à 34 225 $ et à 70 828 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cela représente des augmentations de 71 % et 119 %, respectivement. L'augmentation est attribuable à une variation favorable des éléments hors trésorerie du fonds de roulement comparativement à la période précédente, principalement expliquée par une diminution des créances clients et une augmentation des comptes fournisseurs et des dépôts clients, partiellement contrebalancée par une hausse des stocks.

Les dépenses d'investissement au titre de l'entretien se sont élevées à 11 196 $ pour le deuxième trimestre terminé le 31 mars 2026 comparativement à 9 699 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, représentant une augmentation de 15 %, laquelle s'explique principalement par le moment où ces dépenses ont été engagées ainsi que par la croissance du portefeuille de TerraVest à la suite des regroupements d'entreprises de 2026 et de 2025. Au cours du deuxième trimestre terminé le 31 mars 2026, le total des acquisitions d'immobilisations corporelles payées par TerraVest était de 22 759 $, dont un montant de 11 563 $ est considéré comme de l'investissement pour la croissance des activités. L'investissement pour la croissance des activités encouru au cours du deuxième trimestre a été principalement utilisé pour investir dans de nouvelles gammes de produits de fabrication.

La trésorerie disponible à des fins de distribution pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 a diminué de 6 % et augmenté de 12 %, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cette tendance découle des raisons expliquées ci‑dessus et ailleurs dans ce communiqué de presse.

Perspectives

En général, le portefeuille d'entreprises de TerraVest performe selon les attentes de la direction, à l'exception de deux éléments notables. La demande pour les remorques-citernes demeure faible, alors que la demande pour les réservoirs industriels en acier continue d'être plus forte que prévu. Les récentes acquisitions ont apporté une contribution significative et nous prévoyons que cela se poursuive tout au long de l'exercice. Des opportunités d'amélioration de performance provenant de synergies entre les acquisitions récentes et le portefeuille d'entreprises de base continuent d'exister et constituent une priorité pour la direction.

Les récentes annonces de tarifs douaniers ont créé un environnement d'incertitude dans le secteur manufacturier nord-américain. TerraVest bénéficie toutefois d'une présence manufacturière diversifiée en Amérique du Nord, ce qui lui permet d'atténuer les impacts directs liés aux tarifs. TerraVest continue de gérer cet enjeu en tirant parti à la fois de sa présence manufacturière diversifiée et de sa chaîne d'approvisionnement afin de minimiser les impacts sur la Société. Cependant, le contexte actuel a entraîné une demande plus faible pour certaines entreprises de TerraVest.

La Société continue de faire des investissements ciblés pour l'amélioration de l'efficacité de production et l'élargissement de ses gammes de produits, particulièrement sur les marchés finaux où elle a une présence significative.

Regroupements d'entreprises

En janvier 2026, une filiale de TerraVest a conclu une convention d'achat d'actions visant l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de KBK. Ayant son siège social à Woodlands, au Texas, KBK est un fabricant de réservoirs en fibre de verre hors sol et souterrains ainsi que de réservoirs d'entreposage en acier destinés aux marchés du commerce de détail de proximité, de l'agriculture, des produits chimiques, des infrastructures et de l'énergie. Cette entreprise fait partie du secteur de l'équipement de CVAC et de stockage.

Une filiale partiellement détenue par TerraVest a également acquis le contrôle d'une autre entité par l'achat de 60 % de ses actions émises et en circulation. Cette acquisition n'est pas significative considérée individuellement.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS

La section suivante présente les résultats financiers des activités de TerraVest pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2025.





Deuxièmes trimestres

terminés les

Six mois terminés les



31 mars 2026 31 mars 2025

31 mars 2026 31 mars 2025



$ $

$ $















Ventes 442 565 311 450

850 915 546 035

Coût des ventes 333 123 220 665

638 788 384 625

Résultat brut 109 442 90 785

212 127 161 410















Frais administratifs 62 605 36 583

122 309 63 786

Frais de vente 12 649 9 833

24 837 18 852

Charges financières 16 575 9 753

32 182 14 329

Autres (gains) pertes (29) (7 077)

(34 907) (15 776)



91 800 49 092

144 421 81 191















Résultat avant impôt sur le résultat 17 642 41 693

67 706 80 219

Charge d'impôt sur le résultat 4 918 8 344

19 751 16 439

Résultat net 12 724 33 349

47 955 63 780

Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 2 683 5 162

4 704 6 858

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 10 041 28 187

43 251 56 922















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base 21 685 695 19 501 433

21 685 695 19 501 433

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué 22 185 309 20 280 723

22 182 398 20 274 156

Résultat net par action - de base 0,46 $ 1,45 $

1,99 $ 2,92 $

Résultat net par action - dilué 0,45 $ 1,39 $

1,95 $ 2,81 $

Les ventes pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 ont augmenté de 42 % et de 56 % respectivement comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les explications ont été mentionnées précédemment dans ce communiqué de presse.

Le résultat brut pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 ont augmenté de 21 % et de 31 % respectivement comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cela s'explique principalement par la contribution de KBK, de Tankcon, de Simplex, de LBT et d'Entrans, partiellement contrebalancée par une combinaison de produits moins favorable.

Les frais administratifs pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 ont augmenté de 71 % et de 92 % respectivement comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. L'augmentation des frais administratifs est principalement attribuable à l'ajout de KBK, de Tankcon, de Simplex, de LBT et d'Entrans.

Les frais de vente pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 ont augmenté de 29 % et de 32 %, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. L'augmentation des frais de vente s'explique par l'ajout de KBK, de Tankcon, de Simplex, de LBT et d'Entrans. Les frais de vente ont également augmenté en raison de la poursuite des investissements dans les activités de marketing et de promotion.

Les charges financières pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 ont augmenté de 70 % et de 125 % respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. L'augmentation s'explique principalement par des charges d'intérêts additionnelles sur la dette à long terme et sur les obligations locatives à la suite de l'acquisition de KBK, de Tankcon, de Simplex, de LBT et d'Entrans.

La variation des autres (gains) pertes pour la période de six mois terminée le 31 mars 2026 s'explique principalement par une variation favorable de la juste valeur des contreparties éventuelles découlant de l'acquisition d'Entrans. Cette variation a été partiellement contrebalancée par une variation défavorable de la juste valeur des placements dans des titres de capitaux propres, ainsi que par un gain sur acquisition à des conditions avantageuses constaté au cours de la période correspondante de l'exercice précédent, applicable tant au deuxième trimestre qu'à la période de six mois. TerraVest a également réalisé un gain de change, comparativement à une perte de change au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent, ainsi qu'un gain de change moindre pour la période de six mois comparativement à l'exercice 2025.

La variation de la charge d'impôt sur le résultat pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 s'explique par la variation du résultat imposable et du moment des ajustements de la charge d'impôt sur le résultat.

En raison de ce qui précède, le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mars 2026 ont diminué de 64 % et de 24 % respectivement comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent.

DIVIDENDES

TerraVest a le plaisir d'annoncer que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,20 $ par action ordinaire à payer le 10 juillet 2026 aux actionnaires inscrits le 30 juin 2026.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter les états financiers consolidés annuels de TerraVest et son rapport de gestion disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société utilise des mesures (et des ratios) qui ne sont pas conformes aux IFRS pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires pour évaluer et mesurer la performance opérationnelle et la situation financière d'une période à l'autre. Ces mesures sont présentées en complément pour améliorer la compréhension des résultats de TerraVest, mais ne remplacent pas les résultats IFRS.

Le BAIIA ajusté, la trésorerie disponible à des fins de distribution, le ratio de distribution de dividendes, les dépenses d'investissement au titre de l'entretien et le fonds de roulement ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et ne sont donc pas définies par les IFRS. Les définitions de TerraVest peuvent différer de celles de d'autres émetteurs et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures portant le même titre et utilisées par d'autres émetteurs.

BAIIA ajusté : se définit comme étant le résultat net ajusté pour la charge d'impôt sur le résultat, les charges financières, les amortissements, la variation de la juste valeur d'instruments financiers dérivés, la variation de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres et du placement dans une société en commandite, la variation de la juste valeur des contreparties éventuelles, les gains ou pertes de change, les gains ou pertes sur la cession d'autres immobilisations corporelles et d'immobilisations corporelles destinées à la location, les gains ou pertes sur la cession d'immobilisations incorporelles, les gains ou pertes sur modification de contrat de location, les gains ou pertes sur réévaluation de titres de capitaux propres détenus, le gain sur un regroupement d'entreprises à des conditions avantageuses, les gains ou pertes sur vente d'entreprise, les frais d'acquisition non récurrents, les charges de dépréciation et les autres éléments non récurrents et/ou non reliés aux opérations en cours de TerraVest. La direction est d'avis que cette mesure financière est pertinente dans le cadre de l'évaluation de la performance des opérations en cours de TerraVest. Les lecteurs sont avertis que le BAIIA ajusté ne peut être substitué au résultat net déterminé selon les IFRS comme un indicateur de la performance de TerraVest.

Trésorerie disponible à des fins de distribution : se définit comme étant les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ajustés de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des dépenses d'investissement au titre de l'entretien et du remboursement des obligations locatives. La direction est d'avis que la trésorerie disponible à des fins de distribution, à titre de mesure de la liquidité, est une mesure pertinente pour indiquer le montant de trésorerie disponible dans les opérations en cours pouvant être distribué sous forme de dividendes aux actionnaires. Les lecteurs sont avertis que la trésorerie disponible à des fins de distribution ne peut être substituée aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation déterminés selon les IFRS comme un indicateur de liquidité et de flux de trésorerie de TerraVest.

Ratio de distribution de dividendes : se définit comme étant les dividendes versés en trésorerie au cours de la période divisés par la trésorerie disponible à des fins de distribution pour la période. La direction est d'avis que le ratio de distribution de dividendes est une mesure pertinente puisqu'elle indique la capacité de TerraVest à maintenir sa politique sur les dividendes actuelle. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable au ratio de distribution de dividendes.

Dépenses d'investissement au titre de l'entretien : sont définies comme étant des dépenses d'investissement effectuées pour supporter les activités d'exploitation de TerraVest et pour maintenir la capacité de production des sociétés au cours d'un cycle économique, qu'elles génèrent ou pas une efficience de production ou des coûts élevés. La direction est d'avis que les dépenses d'investissement au titre de l'entretien devraient être financées par les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation existantes et, par conséquent, déduites de la trésorerie disponible à des fins de distribution. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable aux dépenses d'investissement au titre de l'entretien.

Fonds de roulement : est calculé en soustrayant les passifs courants des actifs courants. La direction utilise le fonds de roulement pour évaluer la liquidité globale. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable au fonds de roulement.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans ce communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à notre orientation stratégique et à l'évaluation des secteurs d'exploitation et de TerraVest dans son ensemble, de même que les autres plans et objectifs de TerraVest ou la mettant en cause. Les lecteurs pourront reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que : « s'attendre à » ou « prévoir », y compris leur forme négative, ainsi qu'à l'emploi du futur. Bien que la direction estime que les attentes écrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujet à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que ces énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions les lecteurs de ce communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intensions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et analyses relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'exploitation, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'exploitation sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

SOURCE TerraVest Industries Inc.

Pour avoir des renseignements supplémentaires, veuillez contacter : Dustin Haw, TerraVest Industries Inc., Chef de la direction, [email protected]