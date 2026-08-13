TERRAVEST ANNONCE SES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2026 ET LA DÉCLARATION D'UN DIVIDENDE

TORONTO, le 13 août 2026 /CNW/ -- TerraVest Industries Inc., (TSX: TVK) (« TerraVest » ou la « Société ») annonce ses résultats pour le troisième trimestre terminé le 30 juin 2026 et la déclaration de son dividende trimestriel.

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF MOIS

Performance de l'entreprise

La direction est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS peuvent être utilisées pour aider les actionnaires à analyser la performance de TerraVest. Le tableau ci-dessous présente certains résultats financiers et rapproche le résultat net du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (« BAIIA ajusté ») pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2025.





Troisièmes trimestres

terminés les

Neuf mois terminés les



30 juin 2026 30 juin 2025

30 juin 2026 30 juin 2025



$ $

$ $















Ventes 460 894 405 707

1 311 809 951 742















Résultat net 35 604 13 306

83 559 77 086















Ajouter (soustraire) :











Charge d'impôt sur le résultat 3 723 1 106

23 474 17 545

Charges financières 17 348 18 805

49 530 33 134

Amortissements 40 033 38 449

117 306 71 986

Variation de la juste valeur d'instruments

financiers dérivés 877 (2 481)

136 474

Variation de la juste valeur du placement

dans des titres de capitaux propres (1 399) (11 616)

14 187 (14 896)

Variation de la juste valeur du placement

dans une société en commandite (496) (114)

(439) (190)

Variation de la juste valeur des contreparties éventuelles - -

(48 307) -

(Gain) perte de change (4 395) 9 672

(5 025) (1 009)

(Gain) perte sur cession d'autres

immobilisations corporelles 16 7

(445) (117)

(Gain) perte sur cession d'immobilisations

corporelles destinées à la location (91) (23)

(280) (452)

(Gain) perte sur décomptabilisation des créances de contrats de location-financement (37) -

(37) -

(Gain) perte sur vente d'entreprise - -

- (136)

Gain sur une acquisition à des conditions

avantageuses (5 038) -

(5 323) (3 993)

Frais d'acquisition 819 987

1 917 3 253

BAIIA ajusté 86 964 68 098

230 253 182 685

Les ventes pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 étaient de 460 894 $ et de 1 311 809 $, comparativement à 405 707 $ et à 951 742 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cela représente des augmentations de 14 % et de 38 %, respectivement. TerraVest a acquis la totalité des actions émises et en circulation de KBK Industries, LLC (« KBK ») en janvier 2026, de Tankcon FRP Inc. (« Tankcon ») en mai 2025, de Simplex, Inc. (« Simplex ») et de L.B.T., Inc. (« LBT ») en avril 2025 ainsi que d'EnTrans Holding, Inc. (« Entrans ») en mars 2025. De plus, TerraVest a acquis les actifs canadiens de Colter Energy LP et Colter Energy Services Canada Ltd. (« Colter ») en mai 2026, de New Wave Energy Services Ltd. (« Wave ») en septembre 2025 et d'Aureus Energy Services Inc. (« Aureus ») en janvier 2025. En excluant Colter, KBK, Tankcon et Simplex, les ventes pour le troisième trimestre terminé le 30 juin 2026 étaient de 404 904 $ comparativement à 387 183 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, et en excluant les mêmes acquisitions ainsi que LBT et Entrans, les ventes pour les neuf mois terminés le 30 juin 2026 étaient de 807 382 $, comparativement à 750 566 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cela représente des augmentations de 5 % et 8 %, respectivement, pour le portefeuille de base de TerraVest. Les résultats de Wave et d'Aureus ne peuvent être exclus des résultats de TerraVest puisque leurs activités ont été entièrement intégrées aux activités d'une des filiales existantes de TerraVest, dont les opérations sont de nature très similaire.

Les augmentations des ventes du portefeuille de base de TerraVest comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent sont principalement expliquées par l'accélération des ventes pour les grands projets de centres de données et par la demande croissante pour les réservoirs de stockage commerciaux et industriels, partiellement contrebalancées par une demande plus faible pour les remorques-citernes sur le marché des États-Unis. De plus, pour la période de neuf mois, les taux de change ont eu un impact défavorable de 7 568 $ sur les ventes comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent. Sans cet effet négatif des taux de change, l'augmentation des ventes aurait été de 9 % pour le portefeuille de base pour la période de neuf mois terminée le 30 juin 2026.

Le résultat net pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 était de 35 604 $ et de 83 559 $, comparativement à 13 306 $ et à 77 086 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cela représente des augmentations de 168 % et 8 % respectivement. Pour le troisième trimestre terminé le 30 juin 2026, l'augmentation est principalement expliquée par l'ajout de KBK, un gain de change ainsi que par un gain sur acquisition à des conditions avantageuses, partiellement contrebalancés par une variation favorable moindre de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres au cours de l'exercice 2026. Pour la période de neuf mois terminée le 30 juin 2026, la légère augmentation est expliquée par la contribution positive des acquisitions d'entreprises de 2026 et de 2025 ainsi que par une variation favorable de la juste valeur des contreparties éventuelles liée à l'acquisition d'Entrans comptabilisée au premier trimestre de 2026, partiellement contrebalancées par des charges additionnelles d'amortissement, d'impôt sur le résultat et des charges financières découlant des acquisitions d'entreprises ainsi que par une variation défavorable de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres. D'autres écarts sont également présentés dans le tableau ci‑dessus.

Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 était de 86 964 $ et de 230 253 $, comparativement à 68 098 $ et à 182 685 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cela représente des augmentations de 28 % et 26 %, respectivement, lesquelles découlent des raisons expliquées ci-dessus. Les taux de change ont eu un effet défavorable sur le BAIIA ajusté de 2 418 $ pour la période de neuf mois terminée le 30 juin 2026.

Le tableau ci-dessous rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation à la trésorerie disponible à des fins de distribution pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2025.





Troisièmes trimestres

terminés les

Neuf mois terminés les



30 juin 2026 30 juin 2025

30 juin 2026 30 juin 2025



$ $

$ $















Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 30 956 27 957

186 044 98 785

Ajouter (soustraire) :











Variation des éléments hors trésorerie du

fonds de roulement 32 785 14 923

(31 689) 20 740

Dépenses d'investissement au titre de

l'entretien (14 432) (4 571)

(34 371) (19 972)

Remboursement des obligations locatives (4 137) (3 733)

(11 917) (8 813)

Trésorerie disponible à des fins de distribution 45 172 34 576

108 067 90 740

Dividendes versés 4 337 3 413

12 469 9 751

Ratio de distribution de dividendes 10 % 10 %

12 % 11 %

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 étaient de 30 956 $ et de 186 044 $, comparativement à 27 957 $ et à 98 785 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cela représente des augmentations de 11 % et 88 %, respectivement. L'augmentation pour le troisième trimestre est attribuable à une hausse du résultat net, partiellement contrebalancée par une variation défavorable des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. L'augmentation pour la période de neuf mois est attribuable à une variation favorable des éléments hors trésorerie du fonds de roulement comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement expliquée par une augmentation des comptes fournisseurs et des dépôts clients, partiellement contrebalancée par une augmentation des stocks afin de soutenir l'accélération de la production dans plusieurs installations.

Les dépenses d'investissement au titre de l'entretien se sont élevées à 14 432 $ pour le troisième trimestre terminé le 30 juin 2026 comparativement à 4 571 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, représentant une augmentation de 216 %, principalement attribuable au secteur du service ainsi qu'à la croissance du portefeuille de TerraVest à la suite des regroupements d'entreprises de 2026 et de 2025. Au cours du troisième trimestre terminé le 30 juin 2026, le total des acquisitions d'immobilisations corporelles payées par TerraVest était de 23 861 $, dont un montant de 9 429 $ est considéré comme de l'investissement pour la croissance des activités. L'investissement pour la croissance des activités engagé au cours du troisième trimestre a principalement été utilisé pour accroître la capacité de fabrication de produits en fibre de verre et développer les activités de location de TerraVest.

La trésorerie disponible à des fins de distribution pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 a augmenté de 31 % et 19 %, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cette tendance découle des raisons expliquées ci‑dessus et ailleurs dans ce communiqué de presse.

Perspectives

En général, le portefeuille d'entreprises de TerraVest continue de performer selon les attentes de la direction, avec deux exceptions notables. Comme au cours des trimestres précédents, la demande pour les remorques-citernes demeure faible, particulièrement sur le marché américain, alors que la demande pour les réservoirs industriels en acier, principalement stimulée par les grands projets de centres de données, continue d'être plus forte que prévu. La Société prévoit que ces deux tendances se poursuivront à court terme. Les récentes acquisitions ont apporté une contribution significative et nous prévoyons que cela se poursuive tout au long de l'exercice. Des opportunités d'amélioration de performance provenant de synergies entre les acquisitions récentes et le portefeuille d'entreprises de base continuent d'exister et constituent une priorité pour la direction.

Les annonces tarifaires en constante évolution continuent de créer un environnement d'incertitude dans le secteur manufacturier nord-américain. TerraVest bénéficie toutefois d'une présence manufacturière diversifiée en Amérique du Nord, ce qui lui permet d'atténuer les impacts directs liés aux tarifs douaniers. TerraVest continue de gérer cet enjeu en tirant parti à la fois de sa présence manufacturière diversifiée et de sa chaîne d'approvisionnement afin de minimiser les impacts sur la Société. TerraVest continue de suivre les programmes de soutien potentiels liés aux tarifs douaniers. Toutefois, le contexte actuel a entraîné une demande plus faible pour certaines des entreprises de TerraVest.

La Société continue de faire des investissements ciblés pour l'amélioration de l'efficacité de production et l'élargissement de ses gammes de produits, particulièrement sur les marchés finaux où elle a une présence significative.

Regroupements d'entreprises

En mai 2026, une filiale partiellement détenue par TerraVest, Green Energy Services Inc. (« GES »), a conclu une convention d'acquisition en vue d'acquérir les actifs canadiens de Colter Energy LP et Colter Energy Services Canada Ltd. L'acquisition a été réalisée par l'intermédiaire de Colter Energy Inc. (« Colter »), une nouvelle société partiellement détenue, formée par GES. Ayant son siège social à Grande Prairie, en Alberta, Colter fournit des services de tests de puits et de gestion des fluides de retour de production à l'industrie énergétique de l'Ouest canadien.

En janvier 2026, une filiale de TerraVest a conclu une convention d'achat d'actions visant l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de KBK Industries, LLC (« KBK »). Ayant son siège social à Woodlands, au Texas, KBK est un fabricant de réservoirs en fibre de verre hors sol et souterrains ainsi que de réservoirs d'entreposage en acier destinés aux marchés du commerce de détail de proximité, de l'agriculture, des produits chimiques, des infrastructures et de l'énergie.

TerraVest a également acquis trois autres entreprises qui n'étaient pas individuellement significatives.

Événement postérieur

En juillet 2026, TerraVest a conclu une convention visant l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Superior Pressure Vessels Inc. (« SPV »). SPV est un fabricant canadien de réservoirs de stockage et de remorques-citernes de transport pour le gaz de pétrole liquéfié (« GPL ») et l'ammoniac (« NH3 »), vendus à des distributeurs de propane et d'engrais, et fournit également des services d'entretien, de réparation et d'inspection de camions et de remorques-citernes. La contrepartie totale de cette transaction s'est élevée à 23 375 $, financée au moyen de la facilité de crédit d'exploitation rotative.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS

La section suivante présente les résultats financiers des activités de TerraVest pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2025.





Troisièmes trimestres

terminés les

Neuf mois terminés les



30 juin 2026 30 juin 2025

30 juin 2026 30 juin 2025



$ $

$ $















Ventes 460 894 405 707

1 311 809 951 742

Coût des ventes 342 266 300 235

981 054 684 860

Résultat brut 118 628 105 472

330 755 266 882















Frais administratifs 61 292 65 154

183 601 128 940

Frais de vente 11 224 11 640

36 061 30 492

Charges financières 17 348 18 805

49 530 33 134

Autres (gains) pertes (10 563) (4 539)

(45 470) (20 315)



79 301 91 060

223 722 172 251















Résultat avant impôt sur le résultat 39 327 14 412

107 033 94 631

Charge d'impôt sur le résultat 3 723 1 106

23 474 17 545

Résultat net 35 604 13 306

83 559 77 086

Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 4 739 2 056

9 443 8 914

Résultat net attribuable aux

actionnaires ordinaires 30 865 11 250

74 116 68 172















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base 21 637 035 20 421 384

21 669 475 19 808 083

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué 22 115 563 21 121 141

22 158 148 20 559 889

Résultat net par action - de base 1,43 $ 0,55 $

3,42 $ 3,44 $

Résultat net par action - dilué 1,40 $ 0,53 $

3,34 $ 3,32 $

Les ventes pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 ont augmenté de 14 % et de 38 %, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les explications ont été mentionnées précédemment dans ce communiqué de presse.

Le résultat brut pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 ont augmenté de 12 % et de 24 %, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cela s'explique principalement par la contribution de KBK, de Tankcon, de Simplex, de LBT et d'Entrans, et par l'accélération des ventes pour les grands projets de centres de données, partiellement contrebalancées par une demande plus faible pour les remorques-citernes sur le marché américain, une combinaison de produits moins favorable et des niveaux d'activités réduits dans certaines des entreprises du portefeuille de base de TerraVest.

Les frais administratifs pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 ont diminué de 6 % et augmenté de 42 %, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. L'augmentation pour la période de neuf mois est principalement attribuable à l'ajout de KBK, de Tankcon, de Simplex, de LBT et d'Entrans. La diminution pour le troisième trimestre est attribuable à une charge d'amortissement moins élevée des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les frais de vente pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 ont diminué de 4 % et augmenté de 18 %, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. L'augmentation pour la période de neuf mois est expliquée par l'ajout de KBK, de Tankcon, de Simplex, de LBT et d'Entrans. Les frais de vente sont demeurés stables comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les charges financières pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 ont diminué de 8 % et augmenté de 49 %, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. L'augmentation est principalement expliquée par la charge d'intérêts additionnelle sur la dette à long terme et sur les obligations locatives, résultant de l'acquisition de KBK, de Tankcon, de Simplex, de LBT et d'Entrans pour la période de neuf mois terminée le 30 juin 2026.

La variation des autres (gains) pertes pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 est principalement expliquée par une variation favorable de la juste valeur des contreparties éventuelles liée à l'acquisition d'Entrans (uniquement pour la période de neuf mois) et par un gain de change, partiellement contrebalancés par une variation défavorable de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres. De plus, le moment de la comptabilisation du gain sur acquisition à des conditions avantageuses constaté au cours de l'exercice 2025 explique également la variation pour la période du troisième trimestre.

La variation de la charge d'impôt sur le résultat pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 est attribuable à la variation du résultat imposable et du moment des ajustements de la charge d'impôt sur le résultat.

En raison de ce qui précède, le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2026 a augmenté de 174 % et de 9 %, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent.

DIVIDENDES

TerraVest a le plaisir d'annoncer que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,20 $ par action ordinaire à payer le 9 octobre 2026 aux actionnaires inscrits le 30 septembre 2026.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter les états financiers consolidés annuels de TerraVest et son rapport de gestion disponibles sur SEDAR+ à sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société utilise des mesures (et des ratios) qui ne sont pas conformes aux IFRS pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires pour évaluer et mesurer la performance opérationnelle et la situation financière d'une période à l'autre. Ces mesures sont présentées en complément pour améliorer la compréhension des résultats de TerraVest, mais ne remplacent pas les résultats IFRS.

Le BAIIA ajusté, la trésorerie disponible à des fins de distribution, le ratio de distribution de dividendes, les dépenses d'investissement au titre de l'entretien et le fonds de roulement ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et ne sont donc pas définies par les IFRS. Les définitions de TerraVest peuvent différer de celles d'autres émetteurs et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures portant le même titre et utilisées par d'autres émetteurs.

BAIIA ajusté : se définit comme étant le résultat net ajusté pour la charge d'impôt sur le résultat, les charges financières, les amortissements, la variation de la juste valeur d'instruments financiers dérivés, la variation de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres et du placement dans une société en commandite, la variation de la juste valeur des contreparties éventuelles, les gains ou pertes de change, les gains ou pertes sur la cession d'autres immobilisations corporelles et d'immobilisations corporelles destinées à la location, les gains ou pertes sur la cession d'immobilisations incorporelles, les gains ou pertes sur modification de contrat de location, les gains ou pertes sur décomptabilisation des créances de contrats de location-financement, les gains ou pertes sur réévaluation de titres de capitaux propres détenus, le gain sur regroupement d'entreprises à des conditions avantageuses, les gains ou pertes sur vente d'entreprise, les frais d'acquisition non récurrents, les charges de dépréciation et les autres éléments non récurrents et/ou non reliés aux opérations en cours de TerraVest. La direction est d'avis que cette mesure financière est pertinente dans le cadre de l'évaluation de la performance des opérations en cours de TerraVest. Les lecteurs sont avertis que le BAIIA ajusté ne peut être substitué au résultat net déterminé selon les IFRS comme un indicateur de la performance de TerraVest.

Trésorerie disponible à des fins de distribution : se définit comme étant les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ajustés de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des dépenses d'investissement au titre de l'entretien et du remboursement des obligations locatives. La direction est d'avis que la trésorerie disponible à des fins de distribution, à titre de mesure de la liquidité, est une mesure pertinente pour indiquer le montant de trésorerie disponible dans les opérations en cours pouvant être distribué sous forme de dividendes aux actionnaires. Les lecteurs sont avertis que la trésorerie disponible à des fins de distribution ne peut être substituée aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation déterminés selon les IFRS comme un indicateur de liquidité et de flux de trésorerie de TerraVest.

Ratio de distribution de dividendes : se définit comme étant les dividendes versés en trésorerie au cours de la période divisés par la trésorerie disponible à des fins de distribution pour la période. La direction est d'avis que le ratio de distribution de dividendes est une mesure pertinente puisqu'elle indique la capacité de TerraVest à maintenir sa politique sur les dividendes actuelle. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable au ratio de distribution de dividendes.

Dépenses d'investissement au titre de l'entretien : sont définies comme étant des dépenses d'investissement effectuées pour supporter les activités d'exploitation de TerraVest et pour maintenir la capacité de production des sociétés au cours d'un cycle économique, qu'elles génèrent ou pas une efficience de production ou des coûts élevés. La direction est d'avis que les dépenses d'investissement au titre de l'entretien devraient être financées par les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation existantes et, par conséquent, déduites de la trésorerie disponible à des fins de distribution. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable aux dépenses d'investissement au titre de l'entretien.

Fonds de roulement : est calculé en soustrayant les passifs courants des actifs courants. La direction utilise le fonds de roulement pour évaluer la liquidité globale. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable au fonds de roulement.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans ce communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à notre orientation stratégique et à l'évaluation des secteurs d'exploitation et de TerraVest dans son ensemble, de même que les autres plans et objectifs de TerraVest ou la mettant en cause. Les lecteurs pourront reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que : « s'attendre à » ou « prévoir », y compris leur forme négative, ainsi qu'à l'emploi du futur. Bien que la direction estime que les attentes écrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujet à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que ces énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions les lecteurs de ce communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intensions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et analyses relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'exploitation, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'exploitation sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

SOURCE TerraVest Industries Inc.

Pour avoir des renseignements supplémentaires, veuillez contacter : Dustin Haw, TerraVest Industries Inc., Chef de la direction, [email protected]