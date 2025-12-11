TORONTO, 11 déc. 2025 /CNW/ - TerraVest Industries Inc., (TSX : TVK) (« TerraVest » ou la « Société ») annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 et la déclaration d'un dividende trimestriel.

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE

Performance de l'entreprise

La direction est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS peuvent être utilisées pour aider les actionnaires à analyser la performance de TerraVest. Le tableau ci-dessous présente certains résultats financiers et rapproche le résultat net du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (« BAIIA ajusté ») pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2024.





Quatrièmes trimestres

terminés les

Exercices

terminés les



30 sept. 2025 30 sept. 2024

30 sept. 2025 30 sept. 2024



$ $

$ $















Ventes 419 409 230 654

1 371 151 911 816















Résultat net 21 277 13 825

98 363 73 244















Ajouter (soustraire) :











Charge d'impôt sur le résultat 6 030 4 814

23 575 23 488

Charges financières 16 651 5 525

49 785 25 138

Amortissements 49 514 21 271

121 500 69 347

Variation de la juste valeur d'instruments

financiers dérivés (148) 253

326 631

Variation de la juste valeur du placement

dans des titres de capitaux propres 4 298 (641)

(10 598) (615)

Variation de la juste valeur du placement

dans une société en commandite 1 367 1 067

1 177 1 425

Variation de la juste valeur

des contreparties éventuelles (8 300) -

(8 300) -

(Gain) perte de change (3 959) 2 125

(4 968) 453

(Gain) perte sur cession d'autres

immobilisations corporelles (135) (505)

(252) (2 958)

(Gain) perte sur cession d'immobilisations

corporelles destinées à la location - (377)

(452) (1 199)

(Gain) perte sur modification de contrat de location (9) -

(9) -

(Gain) perte sur vente d'entreprise (256) -

(392) (444)

Gain sur une acquisition à des conditions avantageuses (4 687) -

(8 680) -

Frais d'acquisition 259 190

3 512 1 089

BAIIA ajusté 81 902 47 547

264 587 189 599

Les ventes pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 se sont chiffrées à 419 409 $ et à 1 371 151 $ par rapport à 230 654 $ et à 911 816 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente des augmentations de 82 % et de 50 % respectivement. Cependant, TerraVest a acquis la totalité des actions émises et en circulation de Tankcon FRP Inc. (« Tankcon ») en mai 2025, de Simplex, Inc. (« Simplex ») et de L.B.T., Inc. (« LBT ») en avril 2025, d'EnTrans Holding, Inc. (« Entrans ») en mars 2025 et d'Advance Engineered Products Ltd. (« Advance ») en avril 2024. De plus, TerraVest a acquis la totalité des actifs canadiens de New Wave Energy Services Ltd. (« Wave ») en septembre 2025 et d'Aureus Energy Services Inc. (« Aureus ») en janvier 2025 et la totalité des actifs d'exploitation des filiales de Highland Tank Holdings LLC (« Highland ») en novembre 2023. De ces entreprises, seules Highland et Advance ont contribué partiellement aux résultats de la période de 12 mois correspondante de l'exercice précédent. En excluant Tankcon, Simplex, LBT et Entrans, les ventes pour le quatrième trimestre terminé le 30 septembre 2025 se sont chiffrées à 246 912 $ par rapport à 230 654 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, et en excluant les mêmes acquisitions plus Highland et Advance, les ventes pour l'exercice terminé le 30 septembre 2025 se sont établies à 725 592 $ par rapport à 717 402 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Ceci représente des hausses de 7 % et de 1 %, respectivement, pour le portefeuille de base de TerraVest (en excluant Tankcon, Simplex, LBT, Entrans, Advance et Highland). Les résultats de Wave et d'Aureus ne peuvent être exclus des résultats de TerraVest puisque les activités de Wave et d'Aureus ont été complètement intégrées dans les activités d'une des filiales existantes de TerraVest, qui sont d'une nature très similaire.

Les augmentations des ventes des entreprises du portefeuille de base de TerraVest par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent sont attribuables à la hausse de la demande dans les secteurs du service et de l'équipement de CVAC et de stockage et des réservoirs domestiques de gaz comprimé, facteurs contrés en partie par une baisse de la demande pour les réservoirs de stockage, pour certaines gammes de produits de l'équipement de transport de gaz comprimé et pour l'équipement de transformation d'énergie.

Le résultat net pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 s'est établi à 21 277 $ et à 98 363 $ par rapport à 13 825 $ et à 73 244 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente une augmentation de 54 % et de 34 % respectivement. L'ajout d'Entrans, de LBT, de Tankcon, de Simplex, d'Aureus, d'Advance et de Highland a contribué positivement au résultat net pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2025, de même que l'augmentation des produits de certaines entreprises du portefeuille de base de TerraVest, la variation favorable de la juste valeur des contreparties éventuelles, le gain de change et le gain sur une acquisition à des conditions avantageuses. Ces augmentations ont été partiellement contrebalancées par des charges d'amortissement et des coûts de financement additionnels du fait des acquisitions d'entreprises et une variation défavorable de la juste valeur du placement dans les titres de capitaux propres (variation favorable pour l'exercice terminé le 30 septembre 2025). TerraVest a également engagé des frais d'acquisition additionnels de même que des dépenses additionnelles pour le développement d'une nouvelle gamme de produits par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les autres variations sont présentées dans le tableau ci-dessus.

Le BAIIA ajusté pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 s'est établi à 81 902 $ et à 264 587 $ par rapport à 47 547 $ et à 189 599 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente des augmentations de 72 % et de 40 % respectivement, ce qui est le résultat des raisons expliquées ci-dessus.

Le tableau ci-dessous rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation à la trésorerie disponible à des fins de distribution pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2024.





Quatrièmes trimestres

terminés les

Exercices

terminés les



30 sept. 2025 30 sept. 2024

30 sept. 2025 30 sept. 2024



$ $

$ $















Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 12 285

29 456



111 070

156 478



Ajouter (soustraire) :



















Variation des éléments hors trésorerie

du fonds de roulement 41 778

6 659



62 518

(17 644)



Dépenses d'investissement au titre

de l'entretien (6 875)

(7 034)



(26 847)

(26 137)



Remboursement des obligations locatives (3 692)

(2 816)



(12 505)

(8 336)



Trésorerie disponible à des fins de distribution 43 496

26 265



134 236

104 361



Dividendes versés 3 795

2 925



13 546

10 604



Ratio de distribution de dividendes 9 % 11 %

10 % 10 %

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 se sont établis à 12 285 $ et à 111 070 $ par rapport à 29 456 $ et à 156 478 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente des diminutions de 58 % et de 29 % respectivement. Les diminutions s'expliquent par des intérêts payés et des impôts sur le résultat payés additionnels et une variation défavorable des éléments du fonds de roulement, principalement les niveaux de stocks, les dépôts clients et les créances clients, facteurs partiellement contrebalancés par le résultat net plus élevé.

Les dépenses d'investissement au titre de l'entretien se sont élevées à 6 875 $ pour le quatrième trimestre terminé le 30 septembre 2025 par rapport à 7 034 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, représentant une diminution de 2 % qui s'explique principalement par le moment de ces dépenses d'investissement et la nature des projets d'immobilisations en cours. Au cours du quatrième trimestre terminé le 30 septembre 2025, le total des acquisitions d'immobilisations corporelles payées de TerraVest était de 20 717 $, dont un montant de 13 842 $ est considéré comme de l'investissement pour la croissance des activités. L'investissement pour la croissance des activités encouru au cours du quatrième trimestre se composait principalement d'investissements dans de nouvelles gammes de produits de fabrication et de l'accroissement de sa base d'actifs dans l'une de ses entreprises du secteur du service.

La trésorerie disponible à des fins de distribution pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 ont augmenté de 66 % et de 29 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ces augmentations sont le résultat des raisons expliquées ci-dessus et ailleurs dans ce communiqué de presse.

Perspectives

En général, le portefeuille d'entreprises de TerraVest performe bien. Les récentes acquisitions ont apporté une contribution significative et nous prévoyons que cela se poursuive tout au long du prochain exercice. Des opportunités d'amélioration de performance provenant de synergies entre les acquisitions récentes et le portefeuille d'entreprises de base continuent d'exister et constituent une priorité pour la direction.

Les récentes annonces de tarifs douaniers ont créé un environnement d'incertitude dans le secteur manufacturier nord-américain. Cette incertitude s'est traduite par une plus faible demande récemment pour quelques entreprises de TerraVest. Cependant, les entreprises du portefeuille de TerraVest sont bien positionnées, fabriquant des produits principalement destinés à leurs marchés intérieurs, ce qui limite considérablement les impacts d'éventuels tarifs.

La Société continue de faire des investissements ciblés pour l'amélioration de l'efficacité de production et l'élargissement de ses gammes de produits, particulièrement sur les marchés finaux où elle a une présence significative. Avec la nouvelle facilité de crédit obtenue en mars 2025, TerraVest est très bien positionnée pour poursuivre sa stratégie d'acquisition.

Regroupements d'entreprises

En septembre 2025, la filiale partiellement détenue par TerraVest, Green Energy Services Inc. (« GES »), a conclu une convention d'acquisition pour acquérir la totalité des actifs et des droits canadiens de Wave. Wave offre des solutions intégrées en matière d'eau, notamment en ce qui a trait à la gestion des eaux sur le terrain, au traitement des eaux, au stockage des eaux et au transport à longue distance au Canada.

En mai 2025, des filiales de TerraVest ont conclu une entente pour acquérir la totalité des actions émises et en circulation de Tankcon FRP Inc. ainsi que de certains actifs d'entités affiliées, Tankcon Leasing Inc. et 9271-7743 Québec Inc. (ci-après conjointement nommées « Tankcon »). Tankcon, dont le siège social se trouve à Blainville, au Québec, est un fabricant nord-américain de premier plan de remorques en polymère renforcé de fibres (« PRF ») et locateur de telles remorques.

En avril 2025, une filiale de TerraVest a conclu une entente pour acquérir la totalité des actions émises et en circulation de Simplex. Simplex, dont le siège social se trouve à Springfield, en Illinois, est une société technologique de premier plan qui conçoit et fabrique des systèmes d'essai électrique (bancs d'essai) et des systèmes d'alimentation en carburant pour l'industrie de la production d'électricité de secours.

En avril 2025, une filiale de TerraVest a conclu une entente pour acquérir la totalité des actions émises et en circulation de LBT. LBT, dont le siège social se trouve à Omaha, au Nebraska, est un fabricant nord-américain de premier plan de remorques-citernes.

En mars 2025, une filiale de TerraVest a conclu une entente pour acquérir la totalité des actions émises et en circulation d'Entrans. Entrans, dont le siège social se trouve à Athens, au Tennessee, est un fabricant nord-américain de premier plan de remorques-citernes, qui offre des solutions de transport.

En janvier 2025, GES, filiale partiellement détenue par TerraVest, a conclu une convention d'acquisition pour acquérir la totalité des actifs canadiens d'Aureus. Aureus offre des activités de gestion et de chauffage de l'eau et des services à l'huile chaude au secteur de l'énergie dans l'Ouest canadien. L'entreprise de services à l'huile chaude a été vendue au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2025.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS

La section suivante présente les résultats financiers des activités de TerraVest pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2024.





Quatrièmes trimestres

terminés les

Exercices

terminés les



30 sept. 2025 30 sept. 2024

30 sept. 2025 30 sept. 2024



$ $

$ $















Ventes 419 409

230 654



1 371 151

911 816



Coût des ventes 305 006

164 861



989 866

648 450



Résultat brut 114 403

65 793



381 285

263 366

























Frais administratifs 69 171

31 846



198 111

113 365



Frais de vente 13 011

7 820



43 503

30 820



Charges financières 16 651

5 525



49 785

25 138



Autres (gains) pertes (11 737)

1 963



(32 052)

(2 689)





87 096

47 154



259 347

166 634

























Résultat avant impôt sur le résultat 27 307

18 639



121 938

96 732



Charge d'impôt sur le résultat 6 030

4 814



23 575

23 488



Résultat net 21 277

13 825



98 363

73 244



Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 2 798

1 914



11 712

9 673



Résultat net attribuable aux

actionnaires ordinaires 18 479

11 911



86 651

63 571

























Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base 21 685 695

19 501 433



20 281 344

18 630 378



Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué 22 185 285

20 189 879



20 969 439

19 324 764



Résultat net par action - de base 0,85 $ 0,61 $

4,27 $ 3,41 $

Résultat net par action - dilué 0,83 $ 0,59 $

4,13 $ 3,29 $

Les ventes pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 ont augmenté de 82 % et de 50 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les explications ont été mentionnées précédemment dans ce communiqué de presse.

Le résultat brut pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 ont augmenté de 74 % et de 45 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci est principalement expliqué par la contribution de Tankcon, de Simplex, de LBT, d'Aureus et d'Entrans pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 et d'Advance et de Highland pour l'exercice terminé le 30 septembre 2025. Une combinaison de produits moins favorable et des niveaux d'activités réduits dans certaines entreprises du portefeuille de base de TerraVest ont contrebalancé en partie la hausse de la marge brute par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent.

Les frais administratifs pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 ont augmenté de 117 % et de 75 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les augmentations des frais administratifs sont principalement expliquées par l'ajout de Tankcon, d'Entrans, de LBT, de Simplex, d'Advance et de Highland (Advance et Highland étant seulement pour la période de 12 mois) et par les frais d'acquisition d'entreprises supplémentaires par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. TerraVest a aussi engagé une charge d'amortissement des immobilisations incorporelles supplémentaire en raison des nombreuses acquisitions d'entreprises réalisées au cours de l'exercice à l'étude et de l'exercice précédent.

Les frais de vente pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 ont augmenté de 66 % et de 41 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les augmentations des frais de vente sont principalement expliquées par l'ajout de LBT, d'Entrans, de Simplex, d'Advance et de Highland (Advance et Highland étant seulement pour la période de 12 mois) et par l'augmentation des charges au titre des commissions découlant de la hausse des ventes de certaines gammes de produits.

Les charges financières pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 ont augmenté de 201 % et de 98 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ces augmentations s'expliquent principalement par une charge d'intérêts additionnelle sur la dette à long terme en raison de l'augmentation du niveau d'endettement à la suite des acquisitions d'Entrans, de LBT, de Simplex et de Tankcon, et par la charge d'intérêt supplémentaire sur les obligations locatives résultant d'obligations locatives additionnelles par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. L'amortissement des charges financières s'est également accru par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent du fait d'une modification apportée aux facilités de crédit en mars 2025. La variation pour l'exercice terminé le 30 septembre 2025 découle également des frais engagés pour le remboursement anticipé d'un emprunt à terme en cours qui a été refinancé dans le cadre de la modification de la facilité de crédit d'exploitation rotative.

La variation des autres (gains) pertes pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 est le résultat d'un gain de change, d'une variation favorable de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres et des contreparties éventuelles et d'un gain sur une acquisition à des conditions avantageuses lié à l'acquisition de Wave, de LBT et d'Aureus (celui-ci étant seulement pour l'exercice terminé le 30 septembre 2025). La variation s'explique aussi par un gain non récurrent sur la cession d'un bâtiment au deuxième trimestre de l'exercice 2024.

La variation de la charge d'impôt sur le résultat pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 s'explique par la variation du résultat imposable et du moment des ajustements de la charge d'impôt sur le résultat.

En raison de ce qui précède, le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2025 a augmenté de 55 % et de 36 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent.

DIVIDENDES

TerraVest a le plaisir d'annoncer que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,20 $ par action ordinaire à payer le 9 janvier 2026 aux actionnaires inscrits le 31 décembre 2025. Ceci représente une augmentation de 14 % par rapport au dividende trimestriel précédent. Le dividende est réputé être un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter les états financiers consolidés annuels de TerraVest et son rapport de gestion disponibles sur SEDAR+ à sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué fait référence à certaines mesures financières non conformes aux IFRS. Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Les définitions de TerraVest peuvent différer de celles de d'autres émetteurs et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures portant le même titre et utilisées par d'autres émetteurs. La Société utilise des mesures financières non conformes aux IFRS, notamment le BAIIA ajusté, la trésorerie disponible à des fins de distribution, le ratio de distribution de dividendes et les dépenses d'investissement au titre de l'entretien.

BAIIA ajusté : se définit comme étant le résultat net ajusté pour la charge d'impôt sur le résultat, les charges financières, les amortissements, la variation de la juste valeur d'instruments financiers dérivés, la variation de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres et du placement dans une société en commandite, la variation de la juste valeur des contreparties éventuelles, les gains ou pertes de change, les gains ou pertes sur la cession d'autres immobilisations corporelles et d'immobilisations corporelles destinées à la location, les gains ou pertes sur la cession d'immobilisations incorporelles, les gains ou pertes sur modification de contrat de location, les gains ou pertes sur réévaluation de titres de capitaux propres détenus, le gain sur une acquisition à des conditions avantageuses, les gains ou pertes sur vente d'entreprise, les frais d'acquisition non récurrents, les charges de dépréciation et les autres éléments non récurrents et/ou non reliés aux opérations en cours de TerraVest. La direction est d'avis que cette mesure financière est pertinente dans le cadre de l'évaluation de la performance des opérations en cours de TerraVest. Les lecteurs sont avertis que le BAIIA ajusté ne peut être substitué au résultat net déterminé selon les IFRS comme un indicateur de la performance de TerraVest.

Trésorerie disponible à des fins de distribution : se définit comme étant les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ajustés de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des dépenses d'investissement au titre de l'entretien et du remboursement des obligations locatives. La direction est d'avis que la trésorerie disponible à des fins de distribution, à titre de mesure de la liquidité, est une mesure pertinente pour indiquer le montant de trésorerie disponible dans les opérations en cours pouvant être distribué sous forme de dividendes aux actionnaires. Les lecteurs sont avertis que la trésorerie disponible à des fins de distribution ne peut être substituée aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation déterminés selon les IFRS comme un indicateur de liquidité et de flux de trésorerie de TerraVest.

Ratio de distribution de dividendes : se définit comme étant les dividendes versés en trésorerie au cours de la période divisés par la trésorerie disponible à des fins de distribution pour la période. La direction est d'avis que le ratio de distribution de dividendes est une mesure pertinente puisqu'elle indique la capacité de la Société à maintenir sa politique sur les dividendes actuelle. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable au ratio de distribution de dividendes.

Dépenses d'investissement au titre de l'entretien : sont définies comme étant des dépenses d'investissement effectuées pour supporter les activités d'exploitation de TerraVest et pour maintenir la capacité de production des sociétés au cours d'un cycle économique, qu'elles génèrent ou pas une efficience de production ou des coûts élevés. La direction est d'avis que les dépenses d'investissement au titre de l'entretien devraient être financées par les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation disponibles et qu'elles soient ainsi déduites de la trésorerie disponible à des fins de distribution. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable aux dépenses d'investissement au titre de l'entretien

Fonds de roulement : est calculé en soustrayant les passifs courants des actifs courants. La direction utilise le fonds de roulement pour évaluer la liquidité globale. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable au fonds de roulement.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans ce communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à notre orientation stratégique et à l'évaluation des secteurs d'exploitation et de TerraVest dans son ensemble, de même que les autres plans et objectifs de TerraVest ou la mettant en cause. Les lecteurs pourront reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que : « s'attendre à » ou « prévoir », y compris leur forme négative, ainsi qu'à l'emploi du futur. Bien que la direction estime que les attentes écrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujet à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que ces énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions les lecteurs de ce communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intensions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et analyses relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'exploitation, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'exploitation sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

