TORONTO, le 14 août 2025 /CNW/ - TerraVest Industries Inc., (TSX: TVK) (« TerraVest » ou la « Société ») annonce ses résultats pour le troisième trimestre terminé le 30 juin 2025 et la déclaration d'un dividende trimestriel.

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF MOIS

Performance de l'entreprise

La direction est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS peuvent être utilisées pour aider les actionnaires à analyser la performance de TerraVest. Le tableau ci-dessous présente certains résultats financiers et rapproche le résultat net du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (« BAIIA ajusté ») pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2024.





Troisièmes trimestres

terminés les

Neuf mois

terminés les



30 juin 2025 30 juin 2024

30 juin 2025 30 juin 2024



$ $

$ $















Ventes 405 707 238 129

951 742 681 162















Résultat net 13 306 14 387

77 086 59 419















Ajouter (soustraire) :











Charge d'impôt sur le résultat 1 106 4 526

17 545 18 674

Charges financières 18 805 6 374

33 134 19 613

Amortissements 38 449 25 177

71 986 48 076

Variation de la juste valeur d'instruments

financiers dérivés (2 481) 350

474 378

Variation de la juste valeur du placement

dans des titres de capitaux propres (11 616) 330

(14 896) 26

Variation de la juste valeur du placement

dans une société en commandite (114) (168)

(190) 358

(Gain) perte de change 9 672 (1 514)

(1 009) (1 672)

(Gain) perte sur cession d'autres

immobilisations corporelles 7 152

(117) (2 453)

(Gain) perte sur cession d'immobilisations

corporelles destinées à la location (23) (861)

(452) (822)

(Gain) perte sur vente d'entreprise - (105)

(136) (444)

Gain sur une acquisition à des conditions avantageuses - -

(3 993) -

Frais d'acquisition 987 414

3 253 899

BAIIA ajusté 68 098 49 062

182 685 142 052

Les ventes pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 se sont chiffrées à 405 707 $ et à 951 742 $ par rapport à 238 129 $ et à 681 162 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente des augmentations de 70 % et de 40 % respectivement. Cependant, TerraVest a acquis la totalité des actions émises et en circulation de Tankcon FRP Inc. (« Tankcon ») en mai 2025, de Simplex, Inc. (« Simplex ») et de L.B.T., Inc. (« LBT ») en avril 2025, d'EnTrans Holding, Inc. (« Entrans ») en mars 2025 et d'Advance Engineered Products Ltd. (« Advance ») en avril 2024. En outre, TerraVest a acquis la totalité des actifs canadiens d'Aureus Energy Services Inc. (« Aureus ») en janvier 2025 et la totalité des actifs d'exploitation des filiales de Highland Tank Holdings, LLC (« Highland ») en novembre 2023. De ces entreprises, seules Highland et Advance ont contribué partiellement aux résultats de la période de neuf mois correspondante de l'exercice précédent. En excluant Tankcon, Simplex, LBT et Entrans, les ventes pour le troisième trimestre terminé le 30 juin 2025 se sont chiffrées à 233 016 $ par rapport à 238 129 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, et en excluant les mêmes acquisitions plus Highland et Advance, les ventes pour les neuf mois terminés le 30 juin 2025 se sont établies à 536 362 $ par rapport à 544 352 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Ceci représente des baisses de 2 % et de 1 %, respectivement, pour le portefeuille de base de TerraVest (en excluant Tankcon, Simplex, LBT, Entrans, Advance et Highland). Les résultats d'Aureus ne peuvent être exclus des résultats de TerraVest puisque les activités d'Aureus ont été complètement intégrées dans les activités d'une des filiales existantes de TerraVest, qui sont d'une nature très similaire.

La diminution des ventes des entreprises du portefeuille de base de TerraVest par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent est attribuable avant tout à une baisse de la demande pour les réservoirs de stockage, pour certaines gammes de produits de l'équipement de transport de gaz comprimé et pour l'équipement de transformation d'énergie, ainsi qu'à un problème de productivité dans l'une des filiales du secteur de l'équipement de gaz comprimé, facteurs contrés en partie par une hausse de la demande pour les réservoirs domestiques de gaz comprimé et une augmentation des ventes dans les secteurs du service et de l'équipement de CVAC et de stockage.

Le résultat net pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 s'est établi à 13 306 $ et à 77 086 $ par rapport à 14 387 $ et à 59 419 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente une diminution de 8 % et une augmentation de 30 %, respectivement. La diminution trimestrielle du résultat net s'explique essentiellement par une charge d'amortissement et des coûts de financement additionnels du fait des acquisitions d'entreprises et d'une perte de change. Cette diminution trimestrielle a été contrebalancée en partie par la contribution positive des acquisitions d'entreprises et une variation favorable de la juste valeur d'un placement dans des titres de capitaux propres et des instruments financiers dérivés. L'augmentation du résultat net pour les neuf mois terminés le 30 juin 2025 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent découle avant tout des contributions positives des acquisitions d'entreprises, dont certaines ont seulement partiellement contribué au résultat de la période correspondante de l'exercice précédent, d'une variation favorable de la juste valeur d'un placement dans des titres de capitaux propres et d'un gain sur une acquisition à des conditions avantageuses. L'augmentation pour la période de neuf mois a été contrée en partie par les mêmes facteurs que ceux énumérés pour la variation trimestrielle.

Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 se sont établis à 68 098 $ et à 182 685 $ par rapport à 49 062 $ et à 142 052 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente des augmentations de 39 % et de 29 % respectivement, ce qui est principalement le résultat des raisons expliquées ci-dessus.

Le tableau ci-dessous rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation à la trésorerie disponible à des fins de distribution pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2024.





Troisièmes trimestres

terminés les

Neuf mois

terminés les



30 juin 2025 30 juin 2024

30 juin 2025 30 juin 2024



$ $

$ $















Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 27 957

45 303



98 785

127 022



Ajouter (soustraire) :



















Variation des éléments hors trésorerie

du fonds de roulement 14 923

(5 408)



20 740

(24 303)



Dépenses d'investissement au titre

de l'entretien (4 571)

(5 953)



(19 972)

(19 103)



Remboursement des obligations locatives (3 733)

(1 950)



(8 813)

(5 520)



Trésorerie disponible à des fins de distribution 34 576

31 992



90 740

78 096



Dividendes versés 3 413

2 723



9 751

7 679



Ratio de distribution de dividendes 10 %

9 %



11 %

10 %



Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 se sont établis à 27 957 $ et à 98 785 $ par rapport à 45 303 $ et à 127 022 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente des diminutions de 38 % et de 22 % respectivement. Les diminutions s'expliquent par des intérêts payés et des impôts sur le résultat payés additionnels et une variation défavorable des éléments du fonds de roulement, principalement les niveaux de stocks et les dépôts clients, facteurs partiellement contrebalancés par le résultat net plus élevé.

Les dépenses d'investissement au titre de l'entretien se sont élevées à 4 571 $ pour le troisième trimestre terminé le 30 juin 2025 par rapport à 5 953 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, représentant une diminution de 23 % qui s'explique principalement par le moment de ces dépenses d'investissement et la nature des projets d'immobilisations en cours. Au cours du troisième trimestre terminé le 30 juin 2025, le total des acquisitions d'immobilisations corporelles payées de TerraVest était de 12 317 $, dont un montant de 7 746 $ est considéré comme de l'investissement pour la croissance des activités. L'investissement pour la croissance des activités encouru au cours du troisième trimestre se composait principalement d'investissements dans de nouvelles gammes de produits de fabrication et de l'accroissement de sa base d'actifs dans l'une de ses entreprises du secteur du service.

La trésorerie disponible à des fins de distribution pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 ont augmenté de 8 % et de 16 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ces augmentations sont le résultat des raisons expliquées ci‑dessus et ailleurs dans ce communiqué de presse.

Perspectives

En général, le portefeuille d'entreprises de TerraVest performe bien. Les récentes acquisitions ont apporté une contribution significative et nous prévoyons que cela se poursuive tout au long de l'exercice. Des opportunités d'amélioration de performance provenant de synergies entre les acquisitions récentes et le portefeuille d'entreprises de base continuent d'exister et constituent une priorité pour la direction.

Les récentes annonces de tarifs douaniers ont créé un environnement d'incertitude dans le secteur manufacturier nord‑américain. Cette incertitude s'est traduite par une plus faible demande récemment pour quelques entreprises de TerraVest. Cependant, les entreprises du portefeuille de TerraVest sont bien positionnées, fabriquant des produits principalement destinés à leurs marchés intérieurs, ce qui limite considérablement les impacts d'éventuels tarifs.

La Société continue de faire des investissements ciblés pour l'amélioration de l'efficacité de production et l'élargissement de ses gammes de produits, particulièrement sur les marchés finaux où elle a une présence significative. Avec la nouvelle facilité de crédit obtenue en mars 2025, TerraVest est très bien positionnée pour poursuivre sa stratégie d'acquisition.

Regroupements d'entreprises

En mai 2025, certaines filiales de TerraVest ont conclu une entente pour acquérir la totalité des actions émises et en circulation de Tankcon FRP Inc. ainsi que de certains actifs d'entités affiliées, Tankcon Leasing Inc. et 9271-7743 Québec Inc. (ci-après conjointement nommées « Tankcon »). Tankcon, dont le siège social se trouve à Blainville, au Québec, est un fabricant nord-américain de premier plan de remorques en polymère renforcé de fibres (« PRF ») et locateur de telles remorques.

En avril 2025, une filiale de TerraVest a conclu une entente pour acquérir la totalité des actions émises et en circulation de Simplex, Inc. (« Simplex »). Simplex, dont le siège social se trouve à Springfield, en Illinois, est une société technologique de premier plan qui conçoit et fabrique des systèmes d'essai électrique (bancs d'essai) et des systèmes d'alimentation en carburant pour l'industrie de la production d'électricité de secours.

En avril 2025, une filiale de TerraVest a conclu une entente pour acquérir la totalité des actions émises et en circulation de L.B.T., Inc. (« LBT »). LBT, dont le siège social se trouve à Omaha, au Nebraska, est un fabricant nord-américain de premier plan de remorques-citernes.

En mars 2025, une filiale de TerraVest a conclu une entente pour acquérir la totalité des actions émises et en circulation d'EnTrans Holding, Inc. (« Entrans »). Entrans, dont le siège social se trouve à Athens, au Tennessee, est un fabricant nord‑américain de premier plan de remorques-citernes, qui offre des solutions de transport.

En janvier 2025, Green Energy Services Inc. (« GES »), filiale partiellement détenue par TerraVest, a conclu une convention d'acquisition en vue d'acquérir la totalité des actifs canadiens d'Aureus Energy Services Inc. (« Aureus »). Aureus offre des activités de gestion et de chauffage de l'eau et des services à l'huile chaude au secteur de l'énergie dans l'Ouest canadien. L'entreprise de services à l'huile chaude a été vendue au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2025.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS

La section suivante présente les résultats financiers des activités de TerraVest pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2024.





Troisièmes trimestres

terminés les

Neuf mois

terminés les



30 juin 2025 30 juin 2024

30 juin 2025 30 juin 2024



$ $

$ $















Ventes 405 707

238 129



951 742

681 162



Coût des ventes 300 235

168 963



684 860

483 589



Résultat brut 105 472

69 166



266 882

197 573

























Frais administratifs 65 154

37 544



128 940

81 519



Frais de vente 11 640

8 181



30 492

23 000



Charges financières 18 805

6 374



33 134

19 613



Autres (gains) pertes (4 539)

(1 846)



(20 315)

(4 652)





91 060

50 253



172 251

119 480

























Résultat avant impôt sur le résultat 14 412

18 913



94 631

78 093



Charge d'impôt sur le résultat 1 106

4 526



17 545

18 674



Résultat net 13 306

14 387



77 086

59 419



Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 2 056

2 465



8 914

7 759



Résultat net attribuable aux

actionnaires ordinaires 11 250

11 922



68 172

51 660

























Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base 20 421 384

18 848 652



19 808 083

18 337 907



Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué 21 121 141

19 495 097



20 559 889

19 015 053



Résultat net par action - de base 0,55 $ 0,63 $

3,44 $ 2,82 $

Résultat net par action - dilué 0,53 $ 0,61 $

3,32 $ 2,72 $

Les ventes pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 ont augmenté de 70 % et de 40 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les explications ont été mentionnées précédemment dans ce communiqué de presse.

Le résultat brut pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 ont augmenté de 52 % et de 35 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci est principalement expliqué par la contribution de Tankcon, de Simplex, de LBT, d'Aureus et d'Entrans pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 et d'Advance et de Highland pour les neuf mois terminés le 30 juin 2025. Une combinaison de produits moins favorable et des niveaux d'activités réduits dans certaines entreprises du portefeuille de base de TerraVest ont contrebalancé en partie la hausse de la marge brute par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent.

Les frais administratifs pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 ont augmenté de 74 % et de 58 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les augmentations des frais administratifs sont principalement expliquées par l'ajout d'Entrans, de LBT, de Simplex, d'Advance et de Highland (Advance et Highland étant seulement pour la période de neuf mois) et par les frais d'acquisition d'entreprises supplémentaires par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. TerraVest a aussi engagé une charge d'amortissement des immobilisations incorporelles supplémentaire en raison des nombreuses acquisitions d'entreprises réalisées au cours de l'exercice à l'étude et de l'exercice précédent.

Les frais de vente pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 ont augmenté de 42 % et de 33 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les augmentations des frais de vente sont principalement expliquées par l'ajout d'Entrans, de Simplex, d'Advance et de Highland (Advance et Highland étant seulement pour la période de neuf mois) et par l'augmentation des charges au titre des commissions découlant de la hausse des ventes de certaines gammes de produits.

Les charges financières pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 ont augmenté de 195 % et de 69 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les augmentations s'expliquent principalement par une charge d'intérêts additionnelle sur la dette à long terme en raison de l'augmentation du niveau d'endettement à la suite des acquisitions d'Entrans, de LBT, de Simplex et de Tankcon, et par la charge d'intérêt supplémentaire sur les obligations locatives résultant d'obligations locatives additionnelles par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. L'amortissement des charges financières s'est également accru par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent du fait d'une modification apportée aux facilités de crédit en mars 2025. La variation pour les neuf mois terminés le 30 juin 2025 découle également des frais engagés pour le remboursement anticipé d'un emprunt à terme en cours qui a été refinancé dans le cadre de la modification de la facilité de crédit d'exploitation rotative.

La variation des autres (gains) pertes pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 est le résultat d'une variation favorable de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres et d'un gain sur une acquisition à des conditions avantageuses lié à l'acquisition d'Aureus (pour la période de neuf mois seulement), ces facteurs étant partiellement contrebalancés par une perte de change découlant de l'exposition au dollar américain d'une filiale de TerraVest (gain pour la période de neuf mois). La variation s'explique aussi par un gain non récurrent sur la cession d'un bâtiment au deuxième trimestre de l'exercice 2024.

La variation de la charge d'impôt sur le résultat pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 s'explique par la variation du résultat imposable et du moment des ajustements de la charge d'impôt sur le résultat.

En raison de ce qui précède, le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2025 a diminué de 6 % et a augmenté de 32 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent.

DIVIDENDES

TerraVest a le plaisir d'annoncer que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,175 $ par action ordinaire à payer le 10 octobre 2025 aux actionnaires inscrits le 30 septembre 2025. Le dividende est réputé être un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter les états financiers consolidés annuels de TerraVest et son rapport de gestion disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué fait référence à certaines mesures financières non conformes aux IFRS. Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Les définitions de TerraVest peuvent différer de celles de d'autres émetteurs et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures portant le même titre et utilisées par d'autres émetteurs. La Société utilise des mesures financières non conformes aux IFRS, notamment le BAIIA ajusté, la trésorerie disponible à des fins de distribution, le ratio de distribution de dividendes et les dépenses d'investissement au titre de l'entretien.

BAIIA ajusté : se définit comme étant le résultat net ajusté pour la charge d'impôt sur le résultat, les charges financières, les amortissements, la variation de la juste valeur d'instruments financiers dérivés, la variation de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres et du placement dans une société en commandite, les gains ou pertes de change, les gains ou pertes sur la cession d'autres immobilisations corporelles et d'immobilisations corporelles destinées à la location, les gains ou pertes sur la cession d'immobilisations incorporelles, les gains ou pertes sur modification de contrat de location, les gains ou pertes sur réévaluation de titres de capitaux propres détenus, le gain sur une acquisition à conditions avantageuses, les gains ou pertes sur vente d'entreprise, les frais d'acquisition non récurrents, les charges de dépréciation et les autres éléments non récurrents et/ou non reliés aux opérations en cours de TerraVest. La direction est d'avis que cette mesure financière est pertinente dans le cadre de l'évaluation de la performance des opérations en cours de TerraVest. Les lecteurs sont avertis que le BAIIA ajusté ne peut être substitué au résultat net déterminé selon les IFRS comme un indicateur de la performance de TerraVest.

Trésorerie disponible à des fins de distribution : se définit comme étant les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ajustés de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des dépenses d'investissement au titre de l'entretien et du remboursement des obligations locatives. La direction est d'avis que la trésorerie disponible à des fins de distribution, à titre de mesure de la liquidité, est une mesure pertinente pour indiquer le montant de trésorerie disponible dans les opérations en cours pouvant être distribué sous forme de dividendes aux actionnaires. Les lecteurs sont avertis que la trésorerie disponible à des fins de distribution ne peut être substituée aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation déterminés selon les IFRS comme un indicateur de liquidité et de flux de trésorerie de TerraVest.

Ratio de distribution de dividendes : se définit comme étant les dividendes versés en trésorerie au cours de la période divisés par la trésorerie disponible à des fins de distribution pour la période. La direction est d'avis que le ratio de distribution de dividendes est une mesure pertinente puisqu'elle indique la capacité de la Société à maintenir sa politique sur les dividendes actuelle. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable au ratio de distribution de dividendes.

Dépenses d'investissement au titre de l'entretien : sont définies comme étant des dépenses d'investissement effectuées pour supporter les activités d'exploitation de TerraVest et pour maintenir la capacité de production des sociétés au cours d'un cycle économique, qu'elles génèrent ou pas une efficience de production ou des coûts élevés. La direction est d'avis que les dépenses d'investissement au titre de l'entretien devraient être financées par les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation disponibles et qu'elles soient ainsi déduites de la trésorerie disponible à des fins de distribution. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable aux dépenses d'investissement au titre de l'entretien

Fonds de roulement : est calculé en soustrayant les passifs courants des actifs courants. La direction utilise le fonds de roulement pour évaluer la liquidité globale. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable au fonds de roulement.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans ce communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à notre orientation stratégique et à l'évaluation des secteurs d'exploitation et de TerraVest dans son ensemble, de même que les autres plans et objectifs de TerraVest ou la mettant en cause. Les lecteurs pourront reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que : « s'attendre à » ou « prévoir », y compris leur forme négative, ainsi qu'à l'emploi du futur. Bien que la direction estime que les attentes écrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujet à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que ces énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions les lecteurs de ce communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intensions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et analyses relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'exploitation, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'exploitation sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

